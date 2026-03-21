Pronóstico del Tiempo para este sábado 21 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este sábado 21 de marzo de 2026, España nos ofrece un cóctel meteorológico digno de una primavera caprichosa: nubes espesas en el centro, aire fresco soplando desde el norte y un poco de sol tímido al sur.

Si decides salir a la calle, no olvides abrigarte un poco, porque las temperaturas no perdonan.

Pero tampoco te excedas con el abrigo invernal, o acabarás sudando como un pingüino en plena playa.

En Madrid, la situación se presenta movida.

Durante el día, el mercurio alcanzará los 14 grados, pero con un 90% de probabilidad de lluvia y nubosidad total. Imagínate: sales confiado y, ¡sorpresa!, las lloviznas te sorprenden.

Por la noche, las temperaturas caerán hasta 5 grados, con vientos que soplarán a 18 km/h durante el día y 11 km/h por la noche. Los rayos UV serán bajos, nivel 1, así que la crema solar queda como opcional.

Otras fuentes indican máximas de 11-13 grados y mínimas de 6-7, con lloviznas débiles por la mañana que remitirán más tarde. La AEMET confirma que habrá abundancia de nubes y un descenso térmico notable.

Variaciones por regiones

España no es un territorio monolítico, ¡y qué bien! Te traemos el panorama nacional:

Norte (Galicia, Cantábrico): Un aire frío predomina, mañanas frescas y temperaturas máximas por debajo de lo habitual. Precipitaciones abundantes, propias del clima oceánico.

(Galicia, Cantábrico): Un aire frío predomina, mañanas frescas y temperaturas máximas por debajo de lo habitual. Precipitaciones abundantes, propias del clima oceánico. Centro ( Madrid , meseta): Alta nubosidad, lluvias matutinas y vientos ligeros del sudeste. Clima mediterráneo continental caracterizado por inviernos suaves.

( , meseta): Alta nubosidad, lluvias matutinas y vientos ligeros del sudeste. Clima mediterráneo continental caracterizado por inviernos suaves. Sur y costas este: Más cálido y agradable, con tardes cómodas que no sufren tanto drama nuboso.

y costas este: Más cálido y agradable, con tardes cómodas que no sufren tanto drama nuboso. Baleares (Mallorca): Tardes secas, con vientos suaves del noreste a 11 km/h. No se prevén lluvias.

El país disfruta de una media de 3.000 horas de sol al año, pero hoy parece que el norte y el centro han optado por las nubes. Primavera y otoño son los reyes indiscutibles del buen tiempo en nuestra geografía.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes el avance para Madrid, clave en el pronóstico nacional. Datos proporcionados por AEMET y fuentes contrastadas: podrían haber ligeras variaciones.

Día Máx (°C) Mín (°C) Cielo Precipitación Viento Sábado 21 11-14 5-7 Cubierto con lluvia, luego poco nuboso Lloviznas débiles mañana (90%) Sudeste, 11-18 km/h Domingo 22 18 5 Despejado Ninguna Ligero Lunes 23 17 6 Pocas nubes Ninguna Nordeste leve Martes 24 ~16-18 ~6 Variable, mejorando Baja probabilidad Variable

¡Atención! El sur se mantiene más estable, ideal para disfrutar planes al aire libre. En España, los cuatro climas principales (oceánico, mediterráneo, etc.) nos brindan este festival de contrastes meteorológicos.

Consejos prácticos con humor

Un paraguas sí es necesario, pero opta por uno plegable: no cargues peso extra si el tiempo decide cambiar.

Usa capas de ropa: fresco por la mañana, tolerable al mediodía. ¿Chubasquero o sudadera? Tú decides; solo ten cuidado o acabarás como una estatua mojada en la Puerta del Sol.

Nortinos, resistan el frío; sureños, disfruten del solecito sin presumir.

Sigue las actualizaciones de AEMET porque el tiempo en España cambia más rápido que el tráfico en hora punta. ¡Que tengas un sábado sin sorpresas húmedas!