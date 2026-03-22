Pronóstico del Tiempo para este domingo 22 de marzo de 2026

Este domingo 22 de marzo de 2026, España exhibe su variabilidad climática.

En Canarias, la borrasca Therese provoca precipitaciones abundantes en las islas más montañosas, con fuertes intensidades y la posibilidad de tormentas o granizo.

Por otro lado, en la Península, los cielos se presentan mayoritariamente despejados, aunque se registran lluvias ligeras en el sur y nieblas matinales en el suroeste.

Las temperaturas descienden, especialmente las mínimas, con heladas débiles que se hacen notar en los Pirineos y la Ibérica.

En Madrid, el día comienza fresco con niebla y se eleva hasta los 18 ºC por la tarde. No hay previsión de lluvia y los vientos soplan suaves desde el suroeste.

Si tienes planes al aire libre, prepárate: el sol asoma, pero ese frío matutino puede resultar un poco cortante, como un café sin azúcar.

Situación por regiones

Canarias : Lluvias intensas y vientos del suroeste con rachas muy fuertes. La inestabilidad es total, así que mejor no olvides guantes y paraguas.

: Lluvias intensas y vientos del suroeste con rachas muy fuertes. La inestabilidad es total, así que mejor no olvides guantes y paraguas. Península sur (Andalucía, Málaga ): Chubascos débiles y ocasionales tormentas en el litoral. En Málaga , las máximas alcanzan los 17 ºC, con un 25% de probabilidad de lluvia y ráfagas que pueden llegar a los 35 km/h.

(Andalucía, ): Chubascos débiles y ocasionales tormentas en el litoral. En , las máximas alcanzan los 17 ºC, con un 25% de probabilidad de lluvia y ráfagas que pueden llegar a los 35 km/h. Centro y norte ( Madrid , La Rioja , Logroño ): Cielos despejados o ligeramente nublados, con heladas en zonas montañosas. En Madrid , se pasa de unos frescos 4 ºC por la mañana a los agradables 18 ºC por la tarde; en Logroño , las temperaturas van de 3 a 17 ºC.

( , , ): Cielos despejados o ligeramente nublados, con heladas en zonas montañosas. En , se pasa de unos frescos 4 ºC por la mañana a los agradables 18 ºC por la tarde; en , las temperaturas van de 3 a 17 ºC. Noreste ( Cataluña ): Nubosidad que aumenta al final del día, con posibles lluvias moderadas.

( ): Nubosidad que aumenta al final del día, con posibles lluvias moderadas. Baleares: Pocos cambios esperados, con vientos del nordeste moderados.

Los vientos son variables: suaves en el interior pero más intensos en los litorales gallegos y del Ebro, donde se registran rachas fuertes. Habrá bancos de niebla en las mesetas; así que si conduces por el suroeste, hazlo con precaución.

Hoy en Madrid, hora a hora

Hora Temp. Precip. Viento 08:00 4 ºC 0% Suroeste 2 km/h 12:00 13 ºC 0% Sur 5 km/h 16:00 18 ºC 0% Oeste 7 km/h 20:00 15 ºC 0% Sur 6 km/h

La humedad será alta por la mañana (hasta un 96%) y descenderá por la tarde (entre un 39% y un 49%). Es un buen momento para dar un paseo siempre que evites la niebla temprana.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Basado en las tendencias actuales, se esperan temperaturas normales o superiores en la Península junto a posibles borrascas atlánticas. Los detalles pueden variar según la zona; consulta Aemet para estar al tanto.

Día Madrid (máx/mín) Canarias Sur Península Precipitaciones Lunes 23 17/5 ºC Abundantes Débiles Posibles en este y sur Martes 24 18/4 ºC Lluvias Ocasionales Borrascas atlánticas Miércoles 25 19/5 ºC Moderadas Bajas Este y norte Jueves 26 20/6 ºC Variables Secas Escasas, salvo Canarias

Las temperaturas aumentarán ligeramente en el centro, mientras que las lluvias continuarán afectando las islas junto a posibles frentes atlánticos. En España, predominan cuatro climas: oceánico al norte, mediterráneo en las costas, donde las primaveras son ideales para disfrutar al aire libre.

Recuerda que el tiempo puede cambiar rápidamente. Si te encuentras en Madrid, lleva una capa por si refresca; si estás en Canarias, no olvides tu impermeable. ¡Disfruta del domingo sin sorpresas húmedas!