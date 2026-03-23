Pronóstico del Tiempo para este lunes 23 de marzo de 2026

¡Buenos días, España!

Este lunes 23 de marzo de 2026, el tiempo nos presenta un panorama variado: sol en gran parte del territorio, pero con sorpresas húmedas en las islas y un toque invernal en las montañas.

La AEMET advierte sobre precipitaciones intensas en las cumbres de Canarias, a causa de la persistente borrasca Therese.

No sería raro que te cayera granizo justo cuando intentas hacerte una foto en la montaña, así que no olvides el chubasquero.

En el resto de la Península, los cielos son poco nubosos o despejados, aunque por la mañana se pueden encontrar brumas y nieblas en el Cantábrico y los Pirineos, que se desvanecen como promesas electorales. En el noreste, se prevé algo de inestabilidad, con nieve en los Pirineos a altitudes superiores a los 1.400-1.600 metros. ¿Tienes planes para esquiar? ¡Es una buena oportunidad!

Temperaturas: del fresco al agradable

Las temperaturas máximas descenderán en la meseta norte, Baleares, este y nordeste, mientras que subirán en el sur y suroeste. En Madrid, se esperan unos agradables 16 grados: ni un calor asfixiante ni un frío extremo, ideal para disfrutar de un café en la terraza sin sudar. Las mínimas aumentan en el este y Baleares, pero descienden en el oeste. Habrá heladas débiles en las cimas del norte, así que los montañeros deben abrigarse bien.

En Málaga, las máximas alcanzarán los 19 grados durante el día (probabilidad de lluvia solo del 4%, nubosidad del 7%), bajando a 13 por la noche con más nubes (25% de posibilidad de lluvia). Los vientos llegarán hasta los 26 km/h. ¡Menos mal que hoy no aparece el terral!

Vientos: del norte, con rachas inesperadas

El viento del norte dominará la Península, soplando suave por dentro, aunque habrá un Cierzo moderado en el valle del Ebro. Se prevén rachas muy fuertes al amanecer en las sierras de Tarragona y Castellón –¡ten cuidado si sales temprano, podrías deshacer tu peinado! En Canarias, soplará un suroeste moderado que irá amainando. Los litorales mediterráneos y Alborán recibirán vientos moderados desde el este/nordeste.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Según las tendencias de la AEMET y diversos modelos meteorológicos, aquí tienes un resumen general para España (los detalles pueden variar según la zona; consulta fuentes locales).

Día Cielos Precipitaciones Temperaturas (aprox. media Península) Viento Martes 24 Poco nubosos, nubes altas al sur Débiles norte/este; Canarias inestable Máx. 14-18°C, mín. 4-8°C Norte flojo, rachas este Miércoles 25 Despejados en interior; nubosos en costas Baja probabilidad; posible nieve en Pirineos Máx. 15-19°C, mín. 5-9°C Variable; Cierzo Ebro Jueves 26 Nubosos al nordeste; claros al sur Fuertes lluvias Canarias; resto seco Máx. 16-20°C, mín. 6-10°C Norte Península; suroeste islas Viernes 27 Mayormente despejado Débil Baleares/mediterráneo Máx. 17-21°C, mín. 7-11°C Generalmente flojo

El norte se siente más frío mientras que el sur disfruta del calorcito. ¡No te fíes al cien por cien, el tiempo puede ser tan caprichoso como un gato!

Si decides salir, no olvides llevar crema solar si estás por el sur (UV alto en Málaga) y paraguas si te encuentras en Canarias. ¿Preparado para afrontar el día? ¡Que el tiempo te sonría!