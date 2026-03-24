Pronóstico del Tiempo para este martes 24 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este martes 24 de marzo de 2026, la Península despierta con un ambiente primaveral que invita a lucir la chaqueta ligera.

Sin embargo, atención a Canarias, donde los remanentes de la borrasca Therese complican la jornada con chubascos significativos.

La AEMET advierte: aunque la mayor parte del país goza de estabilidad, hay sorpresas en el archipiélago y alguna que otra racha traicionera en el Estrecho.

En Madrid, hoy se esperan 17 grados como máxima después de una fresca mañana que comenzó a 5 grados. El resto de España presenta un panorama variado.

Las nieblas matinales en el norte y el interior se disipan, dejando cielos despejados, mientras las temperaturas aumentan en la mitad norte, así como en la Comunidad Valenciana y las Baleares. En Andalucía, las temperaturas descienden ligeramente, pero sin mayores inconvenientes. ¿Heladas? Sí, se registran débiles en las montañas del interior y los Pirineos. Predominará el viento del este, con rachas muy fuertes en el Estrecho –¡ojo, marineros!.

Lo que pinta peor: Canarias en alerta

La situación es seria. La AEMET ha activado un aviso naranja para La Gomera, El Hierro y la zona sur de Tenerife debido a chubascos fuertes o muy fuertes, además de tormentas y granizo. Se prevén hasta 30 mm en una hora. En Santa Cruz de Tenerife, se esperan 20 grados como máxima, aunque con lluvias ligeras al amanecer. En Las Palmas, condiciones similares con vientos del sur que alcanzan los 22 km/h. Si te encuentras por allí, no olvides llevar paraguas y no te fíes demasiado del sol que podría asomarse.

Península: sol y brumas, pero sin dramas

Norte y meseta : Nieblas matinales en Galicia , País Vasco y mesetas. En Soria , comienzan con -2 grados pero ascienden hasta los 16. En Madrid , pasamos de 5 a 17 grados, disfrutando de cielos despejados por la tarde.

: Nieblas matinales en , y mesetas. En , comienzan con -2 grados pero ascienden hasta los 16. En , pasamos de 5 a 17 grados, disfrutando de cielos despejados por la tarde. Sur : Viento de levante soplando en Cádiz (con rachas que pueden alcanzar los 61 km/h), mientras que Sevilla y Córdoba registran temperaturas agradables de 22 y 21 grados respectivamente, bajo un sol brillante.

: Viento de levante soplando en (con rachas que pueden alcanzar los 61 km/h), mientras que y registran temperaturas agradables de 22 y 21 grados respectivamente, bajo un sol brillante. Este y Baleares : Total estabilidad. En Valencia y Alicante , las temperaturas rondan los 18 y 16 grados; mientras que en Barcelona se espera una máxima de 17 y en Palma de Mallorca , 16.

: Total estabilidad. En y , las temperaturas rondan los 18 y 16 grados; mientras que en se espera una máxima de 17 y en , 16. Cantábrico y Galicia: Nubes cubren el cielo en Oviedo y Lugo, pero Pontevedra calienta hasta los 22 grados; por su parte, en Bilbao, se prevén unos agradables 19 grados.

Es posible que haya lluvias débiles sobre el mar de Alborán, así como en las áreas de Ceuta y Melilla. El viento será generalmente flojo, soplando del sur en los litorales de la Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Las cosas se pondrán más complicadas: un tren de borrascas atlánticas traerá lluvias generalizadas, nevadas en montañas e incluso acumulaciones entre 100-150 l/m² en regiones como Galicia, los sistemas montañosos de Gredos o las zonas montañosas andaluzas. Las temperaturas serán suaves, salvo un descenso previsto para el miércoles.

Día Situación general Temperaturas aproximadas (interior) Precipitaciones clave Miércoles 25 Lluvias abundantes hacia el oeste y centro; nevadas a cotas bajas. Posibles precipitaciones significativas en lugares como Ávila, o incluso en la provincia de Segovia… Máx. entre 10-13 ºC; mín. entre 1-4 ºC (frío polar) Más de 50 l/m² esperados para zonas como Galicia o Gredos; entre 15-30 l/m² generalizados Jueves 26 Lluvias sobre la Península y las Baleares; dispersas hacia el este Máx. entre 15-20 ºC por efecto del levante (foehn) Entre 10-40 l/m² para Galicia, cantábrico e incluso los Pirineos Viernes 27 Nuevos frentes traerán lluvias cuantiosas hacia el oeste Suaves temperaturas entre 10-16 ºC Abundantes precipitaciones esperadas para Galicia, Extremadura y áreas cantábricas Sábado 28 Lluvias persistentes afectarán a la mitad oeste del país Temperaturas similares; costas cálidas Más de 100 l/m² acumulados semanalmente esperados para el noroeste

En cuanto a Madrid, seguirá disfrutando de temperaturas suaves entre los 18-21 ºC durante los próximos días sin previsión de lluvia. ¡Aprovecha el sol hoy antes de que lleguen las borrascas! Si sales al exterior, no olvides revisar los avisos emitidos por la AEMET.