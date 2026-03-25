Nevadas, frío polar y tormentas: lo que AEMET prevé para España justo antes de la Semana Santa

Imagínate organizando las vacaciones de Semana Santa 2026 y que el clima te sorprenda con un golpe helado. Justo cuando Therese se despide dejando caos en Canarias, una corriente de aire polar amenaza con infiltrarse por el norte.

La AEMET lo tiene claro en sus previsiones: se esperan nevadas relevantes en los Pirineos y la Ibérica, con temperaturas que podrían descender hasta los 0 ºC en las áreas afectadas, además de tormentas potenciales en la costa mediterránea. Roberto Brasero, el conocido meteorólogo, lo dice sin rodeos: «Los mejores modelos del mundo solo coinciden en una cosa: el frío que vamos a experimentar».

Y con la operación salida a la vista, muchos se preguntan si es mejor sacar el chubasquero o el abrigo invernal.

El escenario se presenta agitado, aunque no desastroso. Después de días de inestabilidad con la borrasca Therese golpeando las islas con vientos huracanados y lluvias torrenciales, el tiempo da un giro radical en la Península. Cielos más despejados en algunos momentos, sí, pero con temperaturas que recuerdan más a febrero que a abril.

La agencia estatal pronostica una entrada de aire frío a partir del Viernes de Dolores (27 de marzo), que se extenderá al Sábado de Pasión y al Domingo de Ramos. En el análisis profundo publicado por Xataka sobre esta irrupción polar, se explica cómo esta masa ártica podría hacer bajar la cota de nieve hasta los 500-900 metros, cubriendo de blanco paisajes en Pirineo oscense, catalán e incluso en el Sistema Central.

Un fin de semana bajo vigilancia

El norte peninsular será el más afectado. En Asturias, Cantabria, País Vasco y Galicia, se espera un aumento de nubosidad desde el sábado, con lluvias persistentes que podrían intensificarse. En los Pirineos, las nevadas serán la atracción principal: acumulaciones notables en cotas medias, ideales para esquiadores aficionados pero problemáticas para quienes necesiten desplazarse por carretera. En Burgos, las máximas rondarán los 9 ºC, mientras que tanto Bilbao como Madrid se quedarán en los 15 ºC, creando un ambiente más propio del invierno tardío. Hacia el centro, Castilla y León comenzará estable, aunque habrá chubascos débiles y heladas en la Sierra. En Madrid, arrancará con cielos poco nubosos, pero el domingo traerá nubes y un notable frescor.

En la zona sur y este, habrá un alivio relativo. En Andalucía, predominan los cielos despejados; no obstante, en Almería podrían producirse algunas precipitaciones y nieve puntual en el Sistema Bético. Tanto Extremadura como Castilla-La Mancha apuntan a días estables, con máximas entre 18-20 ºC en ciertos puntos del suroeste. El Mediterráneo y las Islas Baleares estarán bajo observación el domingo: se esperan chubascos intensos o tormentas en el archipiélago, además de nubosidad en regiones como Cataluña, Valencia y Murcia. Por fortuna para los valencianos: las primeras procesiones no tendrán riesgo de lluvia, con mínimas de 7 ºC y máximas de 20 ºC hasta el 29 de marzo. Las Islas Canarias dejan atrás a Therese, disfrutando de alisios estables, nubes al norte y sol al sur.

La incertidumbre reina en este panorama meteorológico, tal como advierte Brasero: «Zona de incertidumbre». Los modelos como el ECMWF coinciden en una caída térmica notable; sin embargo, las precipitaciones muestran variaciones. La AEMET anticipa temperaturas normales o inferiores a lo habitual en el norte y este del país, mientras que prevé precipitaciones escasas hacia el oeste y sur; aunque es probable que el norte atlántico y los archipiélagos reciban más sorpresas.

Zona Temperaturas esperadas Precipitaciones Nieve Norte (Cantábrico, Pirineos) Máx. 9-15 ºC Lluvias persistentes Copiosas; cota 500-900 m Centro (Madrid, Castilla y León) Máx. 15 ºC Chubascos débiles Posible en sierras Sur (Andalucía, Extremadura) Máx. 18-20 ºC Escasas Puntual en Bético Mediterráneo y Baleares 15-20 ºC Chubascos domingo Baja probabilidad Canarias Suaves; frescas Mínimas Ninguna

Consejo práctico: Consulta pronósticos diarios; la primavera puede ser caprichosa.

Ropa ligera durante el día; abrigo por la noche, especialmente en zonas elevadas.

Norte para disfrutar de nevadas; sur para procesiones soleadas.

Y para añadir un toque humorístico al tema meteorológico: ¿sabías que una nevada histórica en Sevilla dejó 20 cm justo en abril de 2013? Esa nevada fue apodada «la Semana Santa blanca». O que alguna vez compararon el clima primaveral con un elefante dentro de una cristalería: impredecible y rompedor. Y aquí va otra curiosidad científica: las masas polares se desplazan gracias al famoso jet stream—esa «autopista» aérea situada a unos 10 km sobre nuestras cabezas—que este año parece haberse desviado hacia el sur. En los Pirineos, una nevada media acumula agua equivalente a ¡100 piscinas olímpicas! Una cifra impresionante que asegura ríos bien hidratados para verano. Y otra anécdota: durante Pascua del año 1996 nevó incluso en pleno corazón de Madrid capital. ¡Prepárate para cualquier sorpresa blanca que nos depare la meteorología española!

El tiempo siempre guarda sorpresas bajo la manga.