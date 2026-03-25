Pronóstico del Tiempo para este miércoles 25 de marzo de 2026

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¡Buenos días, España! Este miércoles 25 de marzo de 2026, el tiempo nos ofrece un mapa meteorológico lleno de sorpresas, como un banquete donde el sur disfruta del sol a raudales mientras el norte se enfrenta a nubes algo rebeldes.
De acuerdo con la AEMET y otros modelos como el ECMWF, los cielos presentarán intervalos nubosos, pero también chubascos y precipitaciones más intensas en el Cantábrico, Pirineos y Canarias.
En el sur, específicamente en Málaga, la luz solar dominará con apenas un 2% de nubosidad durante el día y un 1% de posibilidad de lluvias. La temperatura en Madrid podría alcanzar los 21°C, mientras que en Asturias apenas se llegarán a los 14°C… ¡el clima español es todo un artista del postureo regional!
El descenso térmico ya está a la vista, con posibilidades de nevadas en cotas altas y vientos que refrescan la atmósfera. En Sevilla, se prevén temperaturas entre 19-20°C, aunque podrían presentarse algunas lluvias nocturnas.
No te fíes demasiado del sol andaluz: por la noche las nubes aumentarán hasta alcanzar un 79% en Málaga. Vamos al grano con lo que realmente necesitas saber.
Hoy en las principales ciudades
- Madrid: Máxima 21°C, mínima 5°C. Día seco, ideal para disfrutar de las terrazas.
- Málaga: Máxima 18°C, mínima 12°C. Vientos que alcanzan hasta los 30 km/h, índice UV alto (6). Lluvias poco probables (1%).
- Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés): Cielos cubiertos, con precipitaciones débiles y posibles nieblas. Temperaturas: máxima entre 12-14°C, mínima entre 8-10°C. Heladas en alturas.
- Bilbao: Chubascos débiles, máxima de 12°C y mínima de 7°C.
- Sevilla: Temperaturas alrededor de los 19-20°C, con algo de lluvia posible por la noche (hasta 0.4 mm).
Precipitaciones y alertas
El modelo ECMWF advierte sobre lluvias significativas en el Cantábrico, Pirineos y Canarias durante los próximos días, ya que la borrasca Therese sigue activa. Hoy centrémonos en el norte peninsular y el archipiélago. En la meseta es probable que haya brumas matinales. ¡Atención con las ráfagas fuertes en Canarias (hasta 74 km/h)! Recientes extremos registrados: -5.7°C en Sierra Nevada, mientras que en Gran Canaria se llegó a los 19.1°C.
Tabla de pronóstico de los próximos 4 días
Con base en las tendencias del ECMWF y fuentes locales, aquí tienes un resumen nacional aproximado (variaciones según la zona):
|Día
|Tendencia general
|Temps aprox. Madrid
|Precipitaciones clave
|25 mar (hoy)
|Nuboso al norte, soleado al sur
|21°C / 5°C
|Lluvias Cantábrico, nevadas altura
|26 mar
|Aumento de nubes, brumas
|18-20°C / 6°C
|Débiles al norte y Baleares
|27 mar
|Lluvias al norte, descenso frío
|16-18°C / 4°C
|Intensificación en Cantábrico y Pirineos
|28 mar
|Inestabilidad, posibles nevadas
|15-17°C / 3°C
|Canarias y norte sufrirán vientos fuertes
Consejos prácticos
- Norte: No olvides paraguas y abrigo; las nieblas matinales en Asturias podrían sorprenderte si no estás preparado.
- Sur: Usa crema solar en Málaga, pero ten a mano una chaqueta para la brisa nocturna.
- Nacional: Se anticipa un descenso térmico inminente; ¡despídete del calor anticipado!
Disfruta del día sin complicaciones meteorológicas. Mañana volveremos con más actualizaciones.