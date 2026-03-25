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El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 21 grados

Pronóstico del Tiempo para este miércoles 25 de marzo de 2026

España se despierta con un panorama meteorológico diverso: sol radiante en el sur, nubes y posibles lluvias en el norte, y nevadas en las cumbres. Prepárate para experimentar contrastes térmicos en este miércoles primaveral[1][3][7].

Familia de gaviotas
Familia de gaviotas. PD
Archivado en: Medio Ambiente

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Santiago Segura en &#039;Torrente Presidente&#039; (1)

¡Viva Torrente Presidente'

¡Buenos días, España! Este miércoles 25 de marzo de 2026, el tiempo nos ofrece un mapa meteorológico lleno de sorpresas, como un banquete donde el sur disfruta del sol a raudales mientras el norte se enfrenta a nubes algo rebeldes.

De acuerdo con la AEMET y otros modelos como el ECMWF, los cielos presentarán intervalos nubosos, pero también chubascos y precipitaciones más intensas en el Cantábrico, Pirineos y Canarias.

En el sur, específicamente en Málaga, la luz solar dominará con apenas un 2% de nubosidad durante el día y un 1% de posibilidad de lluvias. La temperatura en Madrid podría alcanzar los 21°C, mientras que en Asturias apenas se llegarán a los 14°C… ¡el clima español es todo un artista del postureo regional!

El descenso térmico ya está a la vista, con posibilidades de nevadas en cotas altas y vientos que refrescan la atmósfera. En Sevilla, se prevén temperaturas entre 19-20°C, aunque podrían presentarse algunas lluvias nocturnas.

No te fíes demasiado del sol andaluz: por la noche las nubes aumentarán hasta alcanzar un 79% en Málaga. Vamos al grano con lo que realmente necesitas saber.

Hoy en las principales ciudades

  • Madrid: Máxima 21°C, mínima 5°C. Día seco, ideal para disfrutar de las terrazas.
  • Málaga: Máxima 18°C, mínima 12°C. Vientos que alcanzan hasta los 30 km/h, índice UV alto (6). Lluvias poco probables (1%).
  • Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés): Cielos cubiertos, con precipitaciones débiles y posibles nieblas. Temperaturas: máxima entre 12-14°C, mínima entre 8-10°C. Heladas en alturas.
  • Bilbao: Chubascos débiles, máxima de 12°C y mínima de 7°C.
  • Sevilla: Temperaturas alrededor de los 19-20°C, con algo de lluvia posible por la noche (hasta 0.4 mm).

Precipitaciones y alertas

El modelo ECMWF advierte sobre lluvias significativas en el Cantábrico, Pirineos y Canarias durante los próximos días, ya que la borrasca Therese sigue activa. Hoy centrémonos en el norte peninsular y el archipiélago. En la meseta es probable que haya brumas matinales. ¡Atención con las ráfagas fuertes en Canarias (hasta 74 km/h)! Recientes extremos registrados: -5.7°C en Sierra Nevada, mientras que en Gran Canaria se llegó a los 19.1°C.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Con base en las tendencias del ECMWF y fuentes locales, aquí tienes un resumen nacional aproximado (variaciones según la zona):

DíaTendencia generalTemps aprox. MadridPrecipitaciones clave
25 mar (hoy)Nuboso al norte, soleado al sur21°C / 5°CLluvias Cantábrico, nevadas altura
26 marAumento de nubes, brumas18-20°C / 6°CDébiles al norte y Baleares
27 marLluvias al norte, descenso frío16-18°C / 4°CIntensificación en Cantábrico y Pirineos
28 marInestabilidad, posibles nevadas15-17°C / 3°CCanarias y norte sufrirán vientos fuertes

Consejos prácticos

  • Norte: No olvides paraguas y abrigo; las nieblas matinales en Asturias podrían sorprenderte si no estás preparado.
  • Sur: Usa crema solar en Málaga, pero ten a mano una chaqueta para la brisa nocturna.
  • Nacional: Se anticipa un descenso térmico inminente; ¡despídete del calor anticipado!

Disfruta del día sin complicaciones meteorológicas. Mañana volveremos con más actualizaciones.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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