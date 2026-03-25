Pronóstico del Tiempo para este miércoles 25 de marzo de 2026

¡Buenos días, España! Este miércoles 25 de marzo de 2026, el tiempo nos ofrece un mapa meteorológico lleno de sorpresas, como un banquete donde el sur disfruta del sol a raudales mientras el norte se enfrenta a nubes algo rebeldes.

De acuerdo con la AEMET y otros modelos como el ECMWF, los cielos presentarán intervalos nubosos, pero también chubascos y precipitaciones más intensas en el Cantábrico, Pirineos y Canarias.

En el sur, específicamente en Málaga, la luz solar dominará con apenas un 2% de nubosidad durante el día y un 1% de posibilidad de lluvias. La temperatura en Madrid podría alcanzar los 21°C, mientras que en Asturias apenas se llegarán a los 14°C… ¡el clima español es todo un artista del postureo regional!

El descenso térmico ya está a la vista, con posibilidades de nevadas en cotas altas y vientos que refrescan la atmósfera. En Sevilla, se prevén temperaturas entre 19-20°C, aunque podrían presentarse algunas lluvias nocturnas.

No te fíes demasiado del sol andaluz: por la noche las nubes aumentarán hasta alcanzar un 79% en Málaga. Vamos al grano con lo que realmente necesitas saber.

Hoy en las principales ciudades

Madrid : Máxima 21°C, mínima 5°C. Día seco, ideal para disfrutar de las terrazas.

: Máxima 21°C, mínima 5°C. Día seco, ideal para disfrutar de las terrazas. Málaga : Máxima 18°C, mínima 12°C. Vientos que alcanzan hasta los 30 km/h, índice UV alto (6). Lluvias poco probables (1%).

: Máxima 18°C, mínima 12°C. Vientos que alcanzan hasta los 30 km/h, índice UV alto (6). Lluvias poco probables (1%). Asturias ( Oviedo , Gijón , Avilés ): Cielos cubiertos, con precipitaciones débiles y posibles nieblas. Temperaturas: máxima entre 12-14°C, mínima entre 8-10°C. Heladas en alturas.

( , , ): Cielos cubiertos, con precipitaciones débiles y posibles nieblas. Temperaturas: máxima entre 12-14°C, mínima entre 8-10°C. Heladas en alturas. Bilbao : Chubascos débiles, máxima de 12°C y mínima de 7°C.

: Chubascos débiles, máxima de 12°C y mínima de 7°C. Sevilla: Temperaturas alrededor de los 19-20°C, con algo de lluvia posible por la noche (hasta 0.4 mm).

Precipitaciones y alertas

El modelo ECMWF advierte sobre lluvias significativas en el Cantábrico, Pirineos y Canarias durante los próximos días, ya que la borrasca Therese sigue activa. Hoy centrémonos en el norte peninsular y el archipiélago. En la meseta es probable que haya brumas matinales. ¡Atención con las ráfagas fuertes en Canarias (hasta 74 km/h)! Recientes extremos registrados: -5.7°C en Sierra Nevada, mientras que en Gran Canaria se llegó a los 19.1°C.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Con base en las tendencias del ECMWF y fuentes locales, aquí tienes un resumen nacional aproximado (variaciones según la zona):

Día Tendencia general Temps aprox. Madrid Precipitaciones clave 25 mar (hoy) Nuboso al norte, soleado al sur 21°C / 5°C Lluvias Cantábrico, nevadas altura 26 mar Aumento de nubes, brumas 18-20°C / 6°C Débiles al norte y Baleares 27 mar Lluvias al norte, descenso frío 16-18°C / 4°C Intensificación en Cantábrico y Pirineos 28 mar Inestabilidad, posibles nevadas 15-17°C / 3°C Canarias y norte sufrirán vientos fuertes

Consejos prácticos

Norte: No olvides paraguas y abrigo; las nieblas matinales en Asturias podrían sorprenderte si no estás preparado.

podrían sorprenderte si no estás preparado. Sur: Usa crema solar en Málaga , pero ten a mano una chaqueta para la brisa nocturna.

, pero ten a mano una chaqueta para la brisa nocturna. Nacional: Se anticipa un descenso térmico inminente; ¡despídete del calor anticipado!

Disfruta del día sin complicaciones meteorológicas. Mañana volveremos con más actualizaciones.