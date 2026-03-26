Pronóstico del Tiempo para esta Semana Santa con lluvias intensas en el norte y un frío progresivo

La Semana Santa 2026 se presenta con un pronóstico meteorológico que marca una clara división en el territorio español.

Mientras el oeste y el sur de la península disfrutarán de estabilidad y cielos despejados, el norte, este y los archipiélagos se preparan para un panorama muy diferente: lluvias intensas, vientos fuertes y un descenso térmico que traerá consigo la reaparición de la nieve a altitudes relativamente bajas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido sus predicciones especiales para estos días festivos, mostrando contrastes significativos según la región.

Aquellos que planeen viajar hacia el norte o a Baleares deben revisar su equipaje con atención: paraguas y abrigos serán esenciales.

Lluvias intensas en el norte y Baleares

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el tercio norte peninsular, abarcando desde la zona cantábrica hasta los Pirineos, con posibilidad de afectar también al interior del centro este. En Baleares, las lluvias podrían ser especialmente intensas, mientras que en Canarias, tras el paso de la borrasca Therese, la situación se estabilizará aunque persistirán las precipitaciones el jueves 26.

El anticiclón atlántico actuará como un escudo protector en el oeste y sur, bloqueando la llegada de frentes lluviosos. Sin embargo, no se puede descartar por completo la posibilidad de chubascos aislados originados en el norte de África y la región del Mar de Alborán.

Frío y nieve en las montañas

Más allá de las lluvias, otro factor que marcará esta Semana Santa es el frío. Una masa de aire frío descenderá desde el norte, provocando un descenso térmico progresivo durante el fin de semana. En la cordillera Cantábrica y los Pirineos, la combinación de aire frío y precipitaciones permitirá que regrese la nieve, incluso a cotas relativamente bajas.

La AEMET advierte sobre un descenso generalizado «de forma acusada» para este jueves, con heladas esperadas en áreas montañosas y puntos del norte de la meseta. A lo largo del resto de los días se producirán oscilaciones térmicas, aunque se anticipan momentos más variables para el domingo 29 y el lunes 31.

Viento fuerte en zonas específicas

Las rachas de viento serán muy fuertes en el nordeste, así como en Baleares y las montañas del centro, con intervalos intensos también en Canarias. En la costa gallega también se registrarán rachas significativas.

Tabla del pronóstico para los próximos 4 días

Fecha Zona Temperatura máx. Temperatura mín. Precipitaciones Fenómenos destacados Jueves 26 Norte/Baleares 10-14°C 4-8°C Lluvia moderada Viento fuerte, descenso acusado Viernes 27 Valencia 18°C 7°C Sin riesgo Cielos poco nubosos Sábado 28 Valencia 19°C 8°C Sin lluvia Nubes testimoniales Domingo 29 Valencia 20°C 9°C 25% probabilidad Cielos despejados

Contraste entre norte y sur

En Valencia, la situación será radicalmente diferente. La estabilidad atmosférica predominará durante toda la Semana Santa, con cielos despejados y temperaturas ascendiendo progresivamente. El viernes 27 alcanzará máximas de hasta 18 grados; el sábado subirá ligeramente más, mientras que el domingo tocará los 20 grados. Para el lunes 31 de marzo, las temperaturas máximas podrían escalar hasta los 24 grados.

En Sevilla, algunos días a principios de semana podrían alcanzar hasta los 26 grados, especialmente durante el Miércoles Santo; mientras que en las jornadas restantes las máximas rondarán entre los 22 y los 23 grados. En Málaga, las temperaturas máximas no superarán la media debido a una mayor presencia de nubes.

Consejos para quienes viajan

Los que se desplacen hacia el norte deben estar preparados para condiciones adversas, especialmente en Galicia, la zona cantábrica y Baleares. Las noches frías favorecidas por cielos despejados dejarán mínimas por debajo de lo habitual para estas fechas.

Por otro lado, aquellos que viajen hacia el sur o este peninsular podrán disfrutar de un clima más estable junto a temperaturas agradables, aunque ligeramente inferiores a lo normal en algunas áreas.