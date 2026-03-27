Pronóstico del Tiempo para este viernes 27 de marzo de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo! Este viernes 27 de marzo de 2026, España se levanta con un ambiente predominantemente tranquilo, perfecto para comenzar a sacar la ropa primaveral.

Pero atención, que en el norte y en el este hay algo de movimiento. La Aemet pronostica cielos mayormente despejados o poco nubosos en gran parte de la Península, aunque el Cantábrico oriental, el Estrecho, Alborán, alto Ebro, norte de la Ibérica y Baleares estarán más cubiertos.

Si te diriges al norte, prepárate para algunas precipitaciones débiles que podrían aparecer; no olvides tu paraguas. En cuanto a los vientos… ¡madre mía!

Rachas muy intensas del norte afectarán al Ampurdán, Pirineo, Ebro y al norte de Baleares, con avisos naranjas por viento y fenómenos costeros en Cataluña y Baleares. ¿El responsable? La borrasca Therese, que ya ha pasado por Canarias y deja su huella.

En Madrid, el termómetro alcanzará hoy los 20 ºC, con máximas que podrían llegar a los 21 ºC por la tarde antes de bajar a unos frescos 3 ºC como mínima.

Al principio, habrá viento suave del sur, que cambiará a noreste con rachas más intensas. En el norte, las temperaturas máximas irán en aumento; sin embargo, en Andalucía, descenderán notablemente, especialmente en Alborán. También se esperan algunas heladas débiles en las montañas del norte y mesetas.

En Valencia, las temperaturas oscilarán entre los 7 ºC y los 18 ºC, con intervalos nubosos que tienden a despejarse. Por su parte, Barcelona alcanzará una máxima de 13 ºC y una mínima de 8 ºC. En las islas canarias, continuarán las nubes con alguna posibilidad de chubascos débiles, aunque la situación irá mejorando poco a poco.

Avisos y consejos para no mojarte

Avisos naranjas : Viento y fenómenos costeros en Cataluña y Baleares .

: Viento y fenómenos costeros en y . Si sales a la calle, no olvides llevar chaqueta: las rachas muy fuertes en el cuadrante nordeste pueden arruinar tu peinado.

En Canarias: Chubascos en islas montañosas, aunque la situación va remitiendo.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen para organizar tu Semana Santa sin sorpresas. Los datos son proporcionados por la Aemet y fuentes fiables.

Día Cielos generales Precipitaciones Temperaturas clave (Madrid) Viento destacado 27 mar (hoy) Poco nubosos/despejados, nubes en norte/este Débiles en Cantábrico oriental, Estrecho, Baleares Máx 20 ºC, mín 3 ºC Rachas fuertes del norte en este/noreste 28 mar (sáb) Nubosos en el norte, poco nubosos en noreste En el norte (Galicia, Cantábrico, Pirineos), nieve entre 700-1500 m Máx 17 ºC, mín 5 ºC Fuertes del nordeste, aviso naranja en Girona 29 mar (dom) Nubosos en el norte/centro, intervalos soleados en el sur Precipitaciones en el norte y en Baleares (posibles tormentas), nieve entre 500-800 m Máx 12 ºC, mín 4 ºC Intenso viento del norte, rachas huracanadas por el este 30 mar (lun) Variable, más estable hacia sur/este Posibles lluvias más ligeras en el norte Máx 19 ºC, mín 1 ºC Viento moderado con cambios

El sábado se espera un frente que traerá lluvias al norte junto con nieve en zonas pirenaicas y cantábricas; las temperaturas descenderán especialmente en el Sistema Central y noroeste. El domingo se complicará la situación con bajas presiones mediterráneas: más lluvias, descenso de cota de nieve y frío generalizado excepto en el sur peninsular. Para el lunes se prevé algo de alivio especialmente para zonas como Valencia, donde podrían alcanzar hasta los 21 ºC. Mientras tanto, tanto en Navarra como en Donostia, hoy habrá chubascos intermitentes acompañados de creciente nubosidad.

¿Tienes planes al aire libre? El sur y centro parecen tener un día más llevadero; sin embargo, ojo al norte donde hay que ser precavido. ¡Disfruta del tiempo sin preocupaciones! Y si llueve… ¡baila bajo la lluvia como si estuvieras protagonizando un musical!