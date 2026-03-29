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El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 14 grados

Pronóstico del Tiempo para este domingo 29 de marzo de 2026

España despierta con alertas por lluvias, tormentas y vientos en este Domingo de Ramos. Nubes y chubascos en el norte, más templado en el sur, con Madrid fresco a 14°C

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¡Buenos días, España! Hoy, Domingo de Ramos 29 de marzo de 2026, el clima nos recuerda que la primavera todavía está calentando motores.

La AEMET ha emitido 202 avisos en 24 provincias debido a vientos, costas, lluvias, tormentas y nevadas.

Mientras el Cantábrico se empapa y Baleares retumban con truenos, el sur disfruta de un ambiente más primaveral. No te fíes del sol que asoma: ¡un paraguas puede ser tu mejor aliado!

En Madrid, los termómetros marcarán un máximo de 14°C y un mínimo de 2°C, con una nubosidad del 66% durante el día y vientos que alcanzarán los 59 km/h.

La sensación térmica podría bajar hasta solo 1°C por la mañana, así que abrígate o acabarás sintiéndote como un pingüino en la Puerta del Sol! Aunque la probabilidad de lluvia es baja, entre 0-2%, el viento del norte refrescará la atmósfera.

Variaciones por regiones

El tiempo cambia más rápido que el humor de un gato: al norte revuelto y al sur más tranquilo.

  • Norte y Cantábrico (como Bilbao o San Sebastián): Lluvias y vientos intensos. Mínimas de 12°C en Donostia, máximas de 14°C en Bilbao. Rachas que pueden llegar hasta los 105 km/h en Castro Urdiales.
  • Baleares (Ibiza): Tormentas se prevén, con temperaturas entre 13°C max y 9°C min. En Sóller han caído precipitaciones recientes que suman 14.8 mm.
  • Sur (Málaga): Ambiente primaveral con máximas de 21°C y mínimas de 9°C, sin lluvia (0%) y vientos a 39 km/h. ¡Perfecto para disfrutar de las procesiones sin agobios!
  • Canarias: La Borrasca Therese trae lluvias abundantes, aunque las temperaturas alcanzarán hasta los 25°C en Tenerife. Podrían registrarse nevadas en las sierras.
  • Este y Pirineos: Se esperan acumulados de lluvia en camino, con temperaturas frescas.

Los extremos actuales marcan un rango curioso: hasta 18°C en Las Palmas, mientras que se registran -11.5°C en Cap de Vaquèira (Lleida). ¡De playa a nevera en un abrir y cerrar de ojos!

Hora a hora en Madrid (aprox.)

HoraTemp.CieloViento
12:0010°CPoco nubladoNorte, 20 km/h
15:0014°CNuboso 66%Rachas 59 km/h
18:0010°CNuboso40 km/h
21:005°C57% nubes48 km/h

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Se prevé una tendencia hacia temperaturas más frías debido a una descarga ártica, junto con lluvias en el norte y Canarias, además de un descenso térmico. Estos son los datos medios para la península:

DíaMax/Min (°C)PrecipitaciónVientoNotas
Lun 3013/5Baja, norteNortePocas nubes en Madrid
Mar 3114/6Lluvias en CantábricoModeradoDescenso previsto
Mié 1 abr14/6Acumulados esperados PirineosFuerte del nortePosibles nevadas en sierras
Jue 2 abr13/7Canarias húmedaRachas fuertesFrío ártico anunciado

Recuerda consultar la página de la AEMET para obtener información específica sobre tu zona; los modelos ECMWF están mostrando mapas prometedores llenos de lluvia. ¡Disfruta del Domingo de Ramos sin resfriarte! Y si cae agua, no dudes en bailar bajo ella como si estuvieras en un musical barato.

Palabras clave: pronóstico del tiempo, lluvias, temperaturas.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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