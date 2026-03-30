Pronóstico del Tiempo: ascenso térmico y vientos intensos este lunes 30 de marzo de 2026

España despierta este lunes con un panorama meteorológico que presenta dos caras bien diferenciadas.

En una parte, las temperaturas máximas se elevan en casi toda la Península y Baleares, rompiendo la tendencia de los días previos.

En la otra, el viento actúa como un verdadero protagonista en las áreas montañosas y costeras, con rachas que alcanzan velocidades sorprendentes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido 122 avisos que afectan a 15 provincias, principalmente debido a vientos costeros y polvo en suspensión.

En Madrid, se espera que el termómetro alcance los 18 grados como máxima, con una mínima de 1 grado.

En Valencia, el cielo se presentará mayormente despejado, con tan solo un 1% de probabilidad de lluvia durante el día, y las temperaturas variarán entre los 20 grados en su punto más alto y los 12 en el más bajo. Por otro lado, en el País Vasco, las máximas oscilarán entre los 20 y 25 grados en la vertiente cantábrica.

Vientos dignos de una película de acción

El viento es el verdadero protagonista de este lunes. Las rachas muy fuertes azotarán lugares como el Ampurdán, los Pirineos, el valle del Ebro, la Ibérica sur y diversas zonas montañosas del resto de la Península, además de los litorales en Baleares y Canarias. En Cerler, Cogulla (Huesca), se han registrado velocidades que alcanzan los 112 km/h. La tramontana soplará con especial fuerza en Ampurdán y Baleares, mientras que el cierzo lo hará en el Ebro y Pirineos.

En Valencia, se prevén ráfagas que llegarán a los 35 km/h durante el día, aunque en la ciudad no superarán los 15 km/h. Aunque pueda parecer un día sacado de una película sobre fenómenos meteorológicos, lo cierto es que el viento moderado predominará en gran parte del resto de la Península y Baleares, con dirección norte.

Lluvias discretas en el norte, nieve a gran altura

Las precipitaciones serán débiles pero persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos. En las zonas montañosas del norte peninsular, la nieve hará su aparición, con la cota subiendo desde los 500/700 metros hasta alcanzar entre 1200/1500 metros en los Pirineos, mientras que para las montañas del resto del norte pasará de 800/1000 metros a más de 1500/1800 metros.

Se prevén heladas débiles en las montañas del norte y sureste peninsular, así como también en áreas elevadas de ambas mesetas. Los bancos de niebla matinales decorarán las montañas del norte, pudiendo extenderse por la tarde a zonas más bajas de la meseta norte y depresiones del nordeste.

Calima presente en Canarias y una dana al acecho

En Canarias, se anticipan cielos nublados o con intervalos nublados en el norte de las islas. El sur disfrutará de cielos mayormente despejados o poco nubosos. Además, existe la posibilidad de que una entrada de calima afecte a las islas orientales. La presencia de una dana al norte de África podría dar lugar a condiciones más inestables en Baleares, aunque con escasa probabilidad de lluvias significativas.

Tabla pronóstica para los próximos cuatro días

Día Condiciones generales Temperaturas máx./mín. Precipitaciones Viento Lunes 30 de marzo Poco nuboso al sur, nublado al norte. Nieblas matinales 18-21°C / 1-12°C Débiles en Cantábrico y Pirineos Muy fuerte en zonas montañosas Martes 31 de marzo Lluvias ligeras en Cantábrico y Pirineos. Estable en otras áreas 15-20°C 10-20 l/m² en Cantabria y País Vasco Moderado a fuerte del norte Miércoles 1 de abril Nueva entrada fría desde el norte. Lluvias en Cantábrico oriental y Pirineos 14-19°C 10-20 l/m² en zonas del norte Fuerte del norte Jueves 2 de abril Tiempo estable. Anticiclón azoriano reforzándose 16-22°C Ausentes para la mayoría Moderado

Recomendaciones ante el impacto vial

En estos momentos hay registradas hasta 37 incidencias relacionadas con las condiciones meteorológicas sobre las carreteras españolas, siendo 21 ellas con circulación interrumpida que afectan a un total de 13 provincias. Se aconseja tener especial precaución si se circula por áreas montañosas o litorales expuestos al viento, especialmente en regiones como Cataluña, Aragón y Baleares.

La próxima semana podrá traer consigo una entrada ártica que afectará algunas partes del país, provocando un descenso significativo de las temperaturas a partir del jueves. Mientras tanto, este lunes es ideal para aprovechar ese aumento térmico… siempre que no te deje tirado el viento por el camino.