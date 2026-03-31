Pronóstico del Tiempo para este martes 31 de marzo de 2026

¡Buenos días, amantes del tiempo!

Este martes 31 de marzo de 2026, el sol brilla con fuerza en gran parte de España, aunque no hay que bajar la guardia: el norte sigue lidiando con su lluvia incesante y el viento no se queda atrás en el este. L

as temperaturas finalmente suben, despidiéndonos del frío matutino!

En Madrid, la máxima se sitúa en un agradable 20 grados, con mínimas que descienden a 7 y sin probabilidades de lluvia.

Perfecto para dar un paseo, aunque las ráfagas de viento puedan alcanzar los 52 km/h.

¿Y cómo estará el resto del país?

Vamos a detallar por zonas, para que nadie se lleve sorpresas.

Situación por regiones hoy

Norte peninsular ( Cantábrico , Pirineos , alto Ebro): Precipitaciones ligeras pero constantes, con nevadas en los Pirineos a altitudes de 1.000-1.200 m y en otras montañas del norte entre 1.200-1.600 m. Máximas frescas que rondan entre los 11-13 grados en Pamplona , Vitoria o Burgos ; entre 14-16 en el interior norte. ¡No olvidéis el paraguas!

( , , alto Ebro): Precipitaciones ligeras pero constantes, con nevadas en los Pirineos a altitudes de 1.000-1.200 m y en otras montañas del norte entre 1.200-1.600 m. Máximas frescas que rondan entre los 11-13 grados en , o ; entre 14-16 en el interior norte. ¡No olvidéis el paraguas! Centro y sur : Las temperaturas suben notablemente. En Galicia , así como en las zonas sur y este peninsular, se superan los 20 grados; mientras que en la zona mediterránea, valle del Guadalquivir y Canarias , ¡se alcanzan más de 25! Heladas solo se esperan en las montañas.

: Las temperaturas suben notablemente. En , así como en las zonas sur y este peninsular, se superan los 20 grados; mientras que en la zona mediterránea, valle del Guadalquivir y , ¡se alcanzan más de 25! Heladas solo se esperan en las montañas. Este y Baleares : Viento muy fuerte y malas olas (hasta 6 m en la costa norte de Cataluña y Baleares). Cielos nubosos con posibilidad de chubascos.

: Viento muy fuerte y malas olas (hasta 6 m en la costa norte de y Baleares). Cielos nubosos con posibilidad de chubascos. Canarias: Calima cubre todo el archipiélago, lo que reduce tanto la visibilidad como la calidad del aire. Las temperaturas son cálidas.

¡Atención al viento en el nordeste! Sopla con fuerza, como si intentara despejar las nubes del cielo. Y aquí en Madrid, gracias a su clima mediterráneo continental, disfrutamos de días secos y soleados, aunque las mínimas nocturnas puedan resultar frescas.

Detalles hora por hora en Madrid

Así se presenta el día según modelos recientes:

Hora Temp. Precip. Viento 13:00 18 °C 0 mm S 3 km/h 16:00 21 °C 0 mm N 3 km/h 19:00 20 °C 0 mm NE 11 km/h 22:00 13 °C 0 mm NE 15 km/h Noche 7 °C 1% NE hasta 43 km/h máx.

Pocas nubes (3-12%), UV hasta nivel 6. ¡No olvidéis la crema solar!

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tenéis un resumen útil para planificar la semana, basado en datos contrastados. Se espera una estabilidad relativa hasta el jueves, ¡pero cuidado con lo que trae el viernes!

Día General Norte Sur/Centro Este/Baleares Madrid máx. Miércoles 1 abr Lluvias débiles al norte, chubascos en Baleares. Viento fuerte hacia el este. Cielos despejados en centro-sur. Lluvia Cantábrico/Pirineos >20 °C Borrasca mediterránea 19 °C Jueves 2 abr (Jueves Santo) Lluvias débiles al norte, remitiendo las precipitaciones en Baleares. Poco nuboso en otras zonas. Lluvia ligera Estable y cálido Viento intenso 17 °C Viernes 3 abr (Viernes Santo) Frente frío: lluvias en la costa cantábrica y nieve en montañas. Descenso notable de temperaturas. Lluvia moderada y nieve Fresco Afecta Aragón/Cataluña Hasta 21 °C (luego desplome) Sábado 4 abr Inestabilidad: frío polar y lluvias hacia el este. Anomalías térmicas entre -4/-8 °C. Máxima de12 °C en Bilbao Variable Posibles tormentas Hasta 22 °C (frío postfrontal)

¡La primavera nos trae sorpresas! Mientras el norte se revuelca entre nubes, el sur disfruta del sol radiante. Si salís, abrigaros por la noche y estad atentos a las actualizaciones; porque ya sabéis que el tiempo puede cambiar más rápido que un chiste malo entre meteorólogos.