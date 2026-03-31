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Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 20 grados

Pronóstico del Tiempo para este martes 31 de marzo de 2026

Las temperaturas aumentan en España este martes, con lluvias ligeras en el norte, mientras que el sur disfruta de más de 25 grados. También se registran vientos intensos en el este y calima en Canarias.

Ranas
Ranas. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

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¡Buenos días, amantes del tiempo!

Este martes 31 de marzo de 2026, el sol brilla con fuerza en gran parte de España, aunque no hay que bajar la guardia: el norte sigue lidiando con su lluvia incesante y el viento no se queda atrás en el este. L

as temperaturas finalmente suben, despidiéndonos del frío matutino!

En Madrid, la máxima se sitúa en un agradable 20 grados, con mínimas que descienden a 7 y sin probabilidades de lluvia.

Perfecto para dar un paseo, aunque las ráfagas de viento puedan alcanzar los 52 km/h.

¿Y cómo estará el resto del país?

Vamos a detallar por zonas, para que nadie se lleve sorpresas.

Situación por regiones hoy

  • Norte peninsular (Cantábrico, Pirineos, alto Ebro): Precipitaciones ligeras pero constantes, con nevadas en los Pirineos a altitudes de 1.000-1.200 m y en otras montañas del norte entre 1.200-1.600 m. Máximas frescas que rondan entre los 11-13 grados en Pamplona, Vitoria o Burgos; entre 14-16 en el interior norte. ¡No olvidéis el paraguas!
  • Centro y sur: Las temperaturas suben notablemente. En Galicia, así como en las zonas sur y este peninsular, se superan los 20 grados; mientras que en la zona mediterránea, valle del Guadalquivir y Canarias, ¡se alcanzan más de 25! Heladas solo se esperan en las montañas.
  • Este y Baleares: Viento muy fuerte y malas olas (hasta 6 m en la costa norte de Cataluña y Baleares). Cielos nubosos con posibilidad de chubascos.
  • Canarias: Calima cubre todo el archipiélago, lo que reduce tanto la visibilidad como la calidad del aire. Las temperaturas son cálidas.

¡Atención al viento en el nordeste! Sopla con fuerza, como si intentara despejar las nubes del cielo. Y aquí en Madrid, gracias a su clima mediterráneo continental, disfrutamos de días secos y soleados, aunque las mínimas nocturnas puedan resultar frescas.

Detalles hora por hora en Madrid

Así se presenta el día según modelos recientes:

HoraTemp.Precip.Viento
13:0018 °C0 mmS 3 km/h
16:0021 °C0 mmN 3 km/h
19:0020 °C0 mmNE 11 km/h
22:0013 °C0 mmNE 15 km/h
Noche7 °C1%NE hasta 43 km/h máx.

Pocas nubes (3-12%), UV hasta nivel 6. ¡No olvidéis la crema solar!

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tenéis un resumen útil para planificar la semana, basado en datos contrastados. Se espera una estabilidad relativa hasta el jueves, ¡pero cuidado con lo que trae el viernes!

DíaGeneralNorteSur/CentroEste/BalearesMadrid máx.
Miércoles 1 abrLluvias débiles al norte, chubascos en Baleares. Viento fuerte hacia el este. Cielos despejados en centro-sur.Lluvia Cantábrico/Pirineos>20 °CBorrasca mediterránea19 °C
Jueves 2 abr (Jueves Santo)Lluvias débiles al norte, remitiendo las precipitaciones en Baleares. Poco nuboso en otras zonas.Lluvia ligeraEstable y cálidoViento intenso17 °C
Viernes 3 abr (Viernes Santo)Frente frío: lluvias en la costa cantábrica y nieve en montañas. Descenso notable de temperaturas.Lluvia moderada y nieveFrescoAfecta Aragón/CataluñaHasta 21 °C (luego desplome)
Sábado 4 abrInestabilidad: frío polar y lluvias hacia el este. Anomalías térmicas entre -4/-8 °C.Máxima de12 °C en BilbaoVariablePosibles tormentasHasta 22 °C (frío postfrontal)

¡La primavera nos trae sorpresas! Mientras el norte se revuelca entre nubes, el sur disfruta del sol radiante. Si salís, abrigaros por la noche y estad atentos a las actualizaciones; porque ya sabéis que el tiempo puede cambiar más rápido que un chiste malo entre meteorólogos.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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