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Hoy en Madrid se alcanzarán los 20 grados

Pronóstico del Tiempo para este miércoles 1 de abril de 2026

España comienza el día con nubes en el norte, sol en el sur y advertencias por oleaje en Cataluña y Baleares. Prepárate para una jornada variada con vientos animados

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Conejo. PD
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Este Miércoles Santo se presenta con un clima impredecible en España: cielos cubiertos y precipitaciones débiles en la mitad norte, mientras que el sur disfruta de momentos soleados.

La Aemet ha emitido un aviso naranja por oleaje y viento en Cataluña y Baleares, donde las olas se ponen difíciles.

En Madrid, la temperatura asciende hasta los 20 ºC, con vientos del norte que aportan frescor, perfecto para un paseo sin preocuparse por el calor.

Las máximas descienden levemente en el sur pero aumentan en el norte, mientras que las mínimas experimentan un notable ascenso en el extremo sur, alcanzando hasta seis grados más.

Imagina esto: anoche había heladas en las montañas y hoy te levantas con menos frío.

En Canarias, se espera calima y algún chubasco aislado, mientras que las nieves continúan cayendo en el Pirineo a partir de los 1.200 metros. Los vientos del norte dominan la situación, con rachas intensas en Ampurdán, Baleares y el valle del Ebro. ¿Tramontana? Prepárate para un peinado al viento.

Situación por regiones

  • Norte peninsular (Cantábrico, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineos*): Nuboso con precipitaciones débiles y persistentes. Nevadas* en las montañas. Viento cierzo soplando con rachas muy fuertes.
  • Nordeste y Baleares: La inestabilidad aumenta, con abundante nubosidad y posibilidad de tormentas o chubascos fuertes. Aviso naranja activo para Mallorca, Menorca y Girona.
  • Sur y centro (Madrid, Andalucía**): Poco nuboso o intervalos de nubes. Temperaturas agradables, con mínimas al alza. Viento moderado de poniente en Alborán.
  • Canarias: Se prevé calima, nubes medias y algún chubasco hacia el oeste. Alisio moderado soplando.

Heladas débiles solo afectarán a las cumbres pirenaicas. El viento del norte aporta frescura, incluso cuando el sol brilla con fuerza. ¿Tienes planes al aire libre? Verifica el estado del mar si te diriges a la costa este.

Hora a hora en Madrid

Aquí te dejamos los detalles para la capital, según modelos confiables. Nubes escasas acompañadas de vientos juguetones:

HoraTemp.Precip.VientoRáfagas
08:007 ºC0 mmN 5 km/h
12:0016 ºC0 mmN 13 km/h
14:0019 ºC0 mmN 18 km/h50 km/h
18:0019 ºC0 mmN 19 km/h50 km/h
22:0013 ºC0 mmNE 12 km/h

La máxima esperada es de 20 ºC por la tarde. Ideal para disfrutar de un café al aire libre, pero no olvides abrigarte al caer la noche.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Se avecinan cambios bruscos debido a vaguadas: frío y lluvias desde el viernes. Hasta entonces, disfrutaremos de una estabilidad relativa:

DíaMadridGeneral España
Jueves 218 ºC, parcialmente nubladoEstabilidad general, aunque habrá nubes en el norte. Lluvias débiles esperadas en el Cantábrico
Viernes 321 ºC, pocas nubesFrente frío traerá precipitaciones a la costa cantábrica y nieve en montañas. Descenso térmico anunciado
Sábado 423 ºC, cielo despejadoFrío generalizado (algunos modelos prevén solo 12 ºC para Madrid), lluvias hacia el este
Domingo 524 ºC, cielo despejadoLa inestabilidad seguirá afectando al norte/este. Una vaguada traerá más frío consigo

La primavera aún se resiste a afianzarse: aprovecha esos rayos de sol del sur antes de que la corriente polar nos devuelva un invierno inesperado. ¡Atención con el paraguas si vas al norte!

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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