Pronóstico del Tiempo para este miércoles 1 de abril de 2026

Este Miércoles Santo se presenta con un clima impredecible en España: cielos cubiertos y precipitaciones débiles en la mitad norte, mientras que el sur disfruta de momentos soleados.

La Aemet ha emitido un aviso naranja por oleaje y viento en Cataluña y Baleares, donde las olas se ponen difíciles.

En Madrid, la temperatura asciende hasta los 20 ºC, con vientos del norte que aportan frescor, perfecto para un paseo sin preocuparse por el calor.

Las máximas descienden levemente en el sur pero aumentan en el norte, mientras que las mínimas experimentan un notable ascenso en el extremo sur, alcanzando hasta seis grados más.

Imagina esto: anoche había heladas en las montañas y hoy te levantas con menos frío.

En Canarias, se espera calima y algún chubasco aislado, mientras que las nieves continúan cayendo en el Pirineo a partir de los 1.200 metros. Los vientos del norte dominan la situación, con rachas intensas en Ampurdán, Baleares y el valle del Ebro. ¿Tramontana? Prepárate para un peinado al viento.

Situación por regiones

Norte peninsular ( Cantábrico , alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineos*): Nuboso con precipitaciones débiles y persistentes. Nevadas* en las montañas. Viento cierzo soplando con rachas muy fuertes.

( , alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineos*): Nuboso con precipitaciones débiles y persistentes. Nevadas* en las montañas. Viento cierzo soplando con rachas muy fuertes. Nordeste y Baleares : La inestabilidad aumenta, con abundante nubosidad y posibilidad de tormentas o chubascos fuertes. Aviso naranja activo para Mallorca , Menorca y Girona .

: La inestabilidad aumenta, con abundante nubosidad y posibilidad de tormentas o chubascos fuertes. Aviso naranja activo para , y . Sur y centro ( Madrid , Andalucía**): Poco nuboso o intervalos de nubes. Temperaturas agradables, con mínimas al alza. Viento moderado de poniente en Alborán.

( , Andalucía**): Poco nuboso o intervalos de nubes. Temperaturas agradables, con mínimas al alza. Viento moderado de poniente en Alborán. Canarias: Se prevé calima, nubes medias y algún chubasco hacia el oeste. Alisio moderado soplando.

Heladas débiles solo afectarán a las cumbres pirenaicas. El viento del norte aporta frescura, incluso cuando el sol brilla con fuerza. ¿Tienes planes al aire libre? Verifica el estado del mar si te diriges a la costa este.

Hora a hora en Madrid

Aquí te dejamos los detalles para la capital, según modelos confiables. Nubes escasas acompañadas de vientos juguetones:

Hora Temp. Precip. Viento Ráfagas 08:00 7 ºC 0 mm N 5 km/h – 12:00 16 ºC 0 mm N 13 km/h – 14:00 19 ºC 0 mm N 18 km/h 50 km/h 18:00 19 ºC 0 mm N 19 km/h 50 km/h 22:00 13 ºC 0 mm NE 12 km/h –

La máxima esperada es de 20 ºC por la tarde. Ideal para disfrutar de un café al aire libre, pero no olvides abrigarte al caer la noche.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Se avecinan cambios bruscos debido a vaguadas: frío y lluvias desde el viernes. Hasta entonces, disfrutaremos de una estabilidad relativa:

Día Madrid General España Jueves 2 18 ºC, parcialmente nublado Estabilidad general, aunque habrá nubes en el norte. Lluvias débiles esperadas en el Cantábrico Viernes 3 21 ºC, pocas nubes Frente frío traerá precipitaciones a la costa cantábrica y nieve en montañas. Descenso térmico anunciado Sábado 4 23 ºC, cielo despejado Frío generalizado (algunos modelos prevén solo 12 ºC para Madrid), lluvias hacia el este Domingo 5 24 ºC, cielo despejado La inestabilidad seguirá afectando al norte/este. Una vaguada traerá más frío consigo

La primavera aún se resiste a afianzarse: aprovecha esos rayos de sol del sur antes de que la corriente polar nos devuelva un invierno inesperado. ¡Atención con el paraguas si vas al norte!