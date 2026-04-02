Pronóstico del Tiempo: España se alista para un jueves primaveral este 2 de abril de 2026

España amanece este jueves con un panorama meteorológico variado, algo habitual en abril, cuando la primavera aún se enfrenta a los últimos vestigios del invierno.

Mientras que en el sur y este del país las temperaturas son agradables, en el norte y el interior central prevalece un ambiente más fresco y nublado.No hay motivo para alarmarse: se trata de un jueves que invita a salir con una chaqueta ligera sin preocuparse demasiado por el paraguas.

En Valencia, el día transcurrirá bajo un cielo mayormente nublado —con una cobertura del 81%— pero sin grandes sorpresas en cuanto a lluvia.

La probabilidad de precipitaciones apenas llega al 6% durante las horas diurnas, lo que permitirá a los valencianos disfrutar de máximas de 21 grados y mínimas de 10.

El viento soplará con cierta fuerza, alcanzando rachas de hasta 41 kilómetros por hora, aportando un aire dinámico al entorno.

Por su parte, Almería experimentará una jornada más despejada, aunque con un detalle interesante: nieblas matinales que se disiparán alrededor del mediodía.

Luego, el cielo irá despejándose gradualmente hasta quedar prácticamente sin nubes al caer la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados como máxima y los 12 como mínima, con vientos suaves provenientes del sur.

En el norte, Bilbao comenzará el día con brumas y nieblas matinales. Posteriormente, disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, aunque intercalados con algunas nubes altas. Las temperaturas estarán alrededor de los 12 grados en su máximo y de 8 en su mínimo, con vientos suaves a moderados del sur que podrían presentar rachas fuertes en áreas expuestas.

Andalucía destaca por sus temperaturas cálidas

El sur andaluz se lleva la palma en cuanto a calor. Cádiz disfrutará de máximas que alcanzarán los 23 grados este jueves, bajo un cielo mayormente despejado. Sevilla, no se queda atrás, superando a Cádiz con unos agradables 24 grados, lo que confirma el avance decidido de la primavera en estas latitudes.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Día Localidad Máxima Mínima Condiciones Precipitación Jueves 2 de abril Valencia 21° 10° Nuboso 6% Jueves 2 de abril Almería 21° 12° Despejado Mínima Jueves 2 de abril Cádiz 23° 14° Despejado Mínima Jueves 2 de abril Sevilla 24° 10° Despejado Mínima Viernes 3 de abril Valencia 22° 11° Variable Baja Viernes 3 de abril Bilbao 15° 7° Chubascos débiles Moderada Viernes 3 de abril Cádiz 24° 14° Despejado Mínima Viernes 3 de abril Sevilla 26° 10° Despejado Mínima Sábado 4 de abril Cádiz 24° 15° Despejado Mínima Sábado 4 de abril Sevilla 27° 9° Despejado Mínima Domingo 5 de abril Cádiz 25° 15° Despejado Mínima Domingo 5 de abril Sevilla 29° 11° Despejado Mínima

Vientos moderados y radiación UV controlada

El viento será uno de los protagonistas en muchas regiones. En Valencia, se registrarán rachas que alcanzan los hasta los mencionados anteriormente, mientras que en el sur los vientos serán más suaves, rondando entre los20 y los25 kilómetros por hora. Respecto a la radiación ultravioleta, esta se mantendrá en niveles bajos a moderados, con índices UV que llegarán hasta tres en Valencia y seis en zonas como Cádiz. Por ello, es recomendable no descuidar la protección solar si planeas pasar varias horas al aire libre.

Perspectiva para los días venideros

El fin de semana promete ser tranquilo y cada vez más cálido, sobre todo en el sur. En Sevilla, se espera alcanzar hasta los agradables29 grados el domingo, mientras que Bilbao mantendrá un ambiente más fresco con máximas alrededor de quince grados. Las lluvias seguirán siendo escasas en gran parte del territorio, salvo en el norte donde podrían aparecer algunos chubascos débiles el viernes.

Así que hoy nos encontramos ante un jueves primaveral sin sorpresas desagradables. El sur disfruta ya casi del verano anticipado mientras que el norte permanece más templado. Una jornada ideal para salir al aire libre; eso sí, no olvides llevar contigo una chaqueta si te diriges hacia el interior o hacia las tierras del norte peninsular.