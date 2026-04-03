Pronóstico del Tiempo para este viernes 3 de abril de 2027

¡Buenos días, España! Este viernes 3 de abril de 2027, el tiempo nos ofrece un menú variado: fresco en el interior, soleado en las islas y algunos chaparrones en el norte para recordarnos que la primavera aún se está preparando.

En Madrid, comenzamos con 9°C y cielos despejados, subiendo hasta unos agradables 14°C.

Eso sí, abrígate bien, porque la sensación térmica se siente como si estuvieras a 6°C debido al viento del noreste. No hay lluvia prevista hoy en la capital, lo que es perfecto para tender la ropa sin complicaciones.

He consultado fuentes fiables para tener una visión clara: Euskalmet advierte sobre lluvia débil en el País Vasco, con vientos del noroeste y temperaturas estables.

Al sur, Tenerife Sur brilla con una temperatura soleada de 21°C y algo de calima por la tarde, además de vientos del noreste a velocidades de 35-38 km/h.

Por su parte, Sevilla presenta un día despejado con 15°C, una humedad del 64% y sin posibilidad de lluvia. En términos generales para España, se prevén cielos poco nubosos que irán aumentando, con precipitaciones débiles al norte y vientos suaves que cambiarán hacia el oeste.

Situación por zonas clave

Norte ( Bilbao ) : Posibilidad de lluvia débil ocasional, brumas matinales y vientos moderados del N-NO con rachas. Temperaturas estables y frescas.

Bilbao : Posibilidad de lluvia débil ocasional, brumas matinales y vientos moderados del N-NO con rachas. Temperaturas estables y frescas. Centro ( Madrid ) : Cielos despejados, temperaturas de 14°/6°, viento del NE a 11 km/h. Día seco con índice UV bajo.

Madrid : Cielos despejados, temperaturas de 14°/6°, viento del NE a 11 km/h. Día seco con índice UV bajo. Sur ( Sevilla ) : Temperaturas agradables de 15°C, sin lluvia, pero con alta humedad que dificultará el secado.

Sevilla : Temperaturas agradables de 15°C, sin lluvia, pero con alta humedad que dificultará el secado. Islas ( Tenerife Sur ) : Soleado con temperaturas de 22°/17°, presencia de calima y vientos fuertes procedentes del noreste. Buena visibilidad.

Tenerife Sur : Soleado con temperaturas de 22°/17°, presencia de calima y vientos fuertes procedentes del noreste. Buena visibilidad. Este (Valencia): Tendencia primaveral con temperaturas medias alrededor de los 21°C en abril y bajo riesgo de lluvias.

Sin perder el humor, si decides salir, haz tu elección sabiamente: paraguas para Bilbao, crema solar para Tenerife. Los vientos son suaves en general, aunque pueden presentarse rachas más intensas en las costas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Basado en consensos entre modelos (ECMWF, GFS) y fuentes como Snowy y Tiempo.com, ajustado a las tendencias actuales. Aquí tienes las temperaturas aproximadas para España peninsular e islas.

Día Madrid Bilbao Sevilla Tenerife Sur Condiciones generales Viernes 3 abr 14°/6° Estables, lluvia débil 15°/8° 21°/16° Despejado en centro-sur, nuboso en el norte Sábado 4 abr 18°/2° Sin cambios o ligero descenso Estables 20°/15° Aumento de nubosidad y vientos del sur Domingo 5 abr 20°/4° Posibles precipitaciones débiles 19°/5° 20°/16° Poco nuboso con vientos del oeste Lunes 6 abr 19°/5° Nuboso 17°/6° Vientos suaves Posible calima, temperaturas agradables

Los datos indican que el norte mantendrá algunas lluvias leves, mientras que el sur e islas permanecerán estables y secos. En Madrid, las temperaturas subirán, lo cual es ideal para hacer planes al aire libre pronto. Si tienes pensado viajar, no olvides revisar las actualizaciones; el tiempo puede cambiar más rápido que una conexión WiFi en el metro.

En este viernes por toda España, la jornada se presenta variada pero manejable. ¡Disfruta sin mojarte los pies!