Pronóstico del Tiempo para este sábado 4 de abril de 2026

Este sábado 4 de abril, España se despierta bajo un ambiente de altas presiones que prometen buen tiempo.

La AEMET asegura que los cielos estarán mayormente despejados en la Península y Baleares, con temperaturas que subirán como la espuma.

Olvida el paraguas en la mayoría de los lugares, aunque en el noroeste aparecerán nubes bajas al caer la tarde y en Canarias existe riesgo de chubascos en las zonas más elevadas. ¡Por fin un respiro para disfrutar de los planes de Semana Santa!

En Madrid, el mercurio oscilará entre 7 y 26 grados, con vientos suaves provenientes del este.

Ideal para una cervecita en la terraza sin sudar a mares . Andalucía brilla con un sol radiante y temperaturas que alcanzan hasta los 27 grados, mientras que el norte peninsular se anima con máximas cercanas a los 28 grados en algunos puntos. ¿Y el humor?

Si decides salir sin chaqueta, no digas que no te avisé cuando el sol te sorprenda.

Situación general en España

La Península y Baleares presentan un panorama estable: cielos despejados o poco nubosos, con nubes altas en el norte y nubes bajas al atardecer en el noroeste . Las temperaturas continúan su ascenso notable, especialmente las máximas en el norte y arco Ibérico. Vientos suaves predominan, con algo de levante en el Estrecho .

En Canarias, se espera nubosidad con posibles chubascos ocasionales en las cumbres, mientras las máximas descienden a unos 26 grados .

Detalle por regiones clave

Andalucía : Cielos despejados, 7- 27 grados . Vientos flojos, levante moderado en la costa .

: Cielos despejados, 7- . Vientos flojos, levante moderado en la costa . Cataluña : Poco nuboso, con temperaturas al alza. Viento variable y brisas costeras .

: Poco nuboso, con temperaturas al alza. Viento variable y brisas costeras . Aragón : Despejado, entre 3- 26 grados . Viento flojo del noroeste .

: Despejado, entre 3- . Viento flojo del noroeste . Asturias : Poco nuboso, hasta 27 grados en la Cordillera. Viento del sur a oeste .

: Poco nuboso, hasta en la Cordillera. Viento del sur a oeste . Baleares : Despejado en Mallorca , aunque pueden haber nieblas matinales. Temperaturas ascendiendo .

: Despejado en , aunque pueden haber nieblas matinales. Temperaturas ascendiendo . Galicia y Comunidad Valenciana : Despejado, alcanzando hasta 24 grados . Brisas marítimas .

y : Despejado, alcanzando hasta . Brisas marítimas . Castilla y León : Poco nuboso, con un aumento de las temperaturas. Heladas débiles en áreas ibéricas .

: Poco nuboso, con un aumento de las temperaturas. Heladas débiles en áreas ibéricas . País Vasco , Navarra , La Rioja : Poco nuboso, hasta 28 grados . Vientos suaves .

, , : Poco nuboso, hasta . Vientos suaves . Ceuta y Melilla: Poco nuboso, entre 14-20 y 11-19 grados. Vientos moderados .

¡Casi parece un día veraniego disfrazado de abril!

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Basado en las tendencias proporcionadas por la AEMET y fuentes verificadas, aquí tienes un resumen para la Península (temperaturas aproximadas para Madrid, con variaciones por región) :

Día Cielos Temps. Madrid (mín-máx) Notas generales Sáb 4 abr Despejado/poco nuboso 7-26 Ascenso general; vientos suaves Dom 5 abr Poco nuboso/despejado 9-24 Brumas matinales al norte; hasta 30º suroeste Lun 6 abr Pocas nubes ~10-24+ Estable; brisas del suroeste Mar 7 abr Poco nuboso ~10-25 Posible nubosidad por la tarde; temperaturas estables

Datos contrastados indican que las máximas aumentan tanto en el centro como en el este; las mínimas también lo hacen . En Sevilla, por poner un ejemplo, hoy se esperan entre 8-27 grados y mañana entre 10-29 .

Disfruta del sol pero no olvides hidratarte. ¡Mañana más novedades!