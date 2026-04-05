Pronóstico del Tiempo: domingo 5 de abril de 2026

La Semana Santa llega a su fin y trae consigo una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre: España disfrutará este domingo de un clima estable y agradable, sin sorpresas desagradables.

Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados en la Península y los archipiélagos, lo que significa que puedes dejar el paraguas guardado sin preocupaciones.

Las temperaturas seguirán en ascenso, sobre todo en el centro y este de la península, donde se prevén máximas notables para esta época del año.

En ciudades como Badajoz, se alcanzarán los 30 grados; Zaragoza se acercará a los 29 y Toledo marcará los 28. Por su parte, en Barcelona, las temperaturas máximas llegarán a los 18 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 11, mostrando un contraste interesante con el interior peninsular.

Condiciones generales para el domingo

La estabilidad atmosférica que define estos días de Semana Santa permanecerá sin cambios significativos. Los vientos serán generalmente flojos, con predominancia de componente variable en el interior peninsular. En Alborán y el Estrecho, el levante será algo más intenso, aunque no hay motivos para preocuparse.

En regiones como Galicia y el Cantábrico, es probable que aparezcan brumas y bancos de niebla matinales, típicos en estos lugares cuando hay estabilidad. Las mínimas subirán en toda la Península, salvo en el extremo norte donde experimentarán un ligero descenso. En las cumbres de los Pirineos, habrá heladas, así que si tienes planes de subir a altitudes elevadas, asegúrate de abrigarte bien.

En Canarias, las temperaturas apenas mostrarán variaciones respecto a días anteriores, manteniéndose dentro de los valores típicos para esta época del año.

Tabla de pronóstico: próximos 4 días

Día Condiciones Máxima Mínima Viento Domingo 5 de abril Poco nuboso o despejado 28-30°C Subida generalizada Flojo, variable Lunes 6 de abril Estable, poco nuboso 27-29°C 9-14°C Flojo Martes 7 de abril Cambio a nubosidad 19°C 14°C Moderado Miércoles 8 de abril Inestable, posibles lluvias 18°C 9°C Moderado a fuerte

Detalles por regiones

Andalucía y suroeste peninsular disfrutarán de un domingo espléndido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es la ocasión perfecta para aprovechar actividades al aire libre sin temores meteorológicos.

El Mediterráneo presentará condiciones mayormente suaves, con escaso riesgo de precipitaciones. Tanto Valencia como la costa catalana disfrutarán de un día soleado, aunque las temperaturas serán más moderadas que en el interior.

El centro peninsular vivirá un ambiente primaveral característico, con máximas destacadas y mínimas frescas en el interior. La diferencia térmica entre día y noche seguirá siendo notable; así que no olvides llevar una chaqueta para las primeras horas matutinas.

Lo que viene después

Aunque este domingo promete buen tiempo, la estabilidad comenzará a desmoronarse a partir del lunes. Los modelos meteorológicos sugieren que desde el martes podría haber cambios en la atmósfera, con posibilidades de aumentar la nubosidad y hacia el miércoles, riesgo de lluvias en zonas del oeste y sur peninsular.

Por ahora, disfruta del domingo: es uno de esos días en los que la meteorología te ofrece una tregua ideal para aprovechar al máximo las vacaciones de Semana Santa. Con temperaturas primaverales, ausencia de lluvia y vientos suaves, este domingo se presenta como una jornada casi perfecta para cualquier plan que tengas preparado.