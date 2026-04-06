Pronóstico del Tiempo para este lunes 6 de abril de 2026

¡Buenos días, España! ¿Preparados para un lunes soleado y cálido?

La Aemet ha anunciado que hoy reina la estabilidad en gran parte del país, con cielos mayormente despejados o con pocas nubes.

Sin embargo, atención a la tarde: frentes atlánticos y aire inestable subtropical traerán más nubes al oeste peninsular.

En Galicia, podrían registrarse algunas precipitaciones, que tal vez afecten al tercio oeste. No es nada grave, pero si planeas salir, mejor lleva un paraguas por si acaso.

En Madrid, el pronóstico es ideal: 0% de probabilidad de lluvia, máxima de 27 ºC y mínima de 13 ºC.

La nubosidad se sitúa en un 25%, con suaves brisas del sudeste. Perfecto para disfrutar en las terrazas, ¿verdad?

Aunque, ojo, por la noche la probabilidad de lluvia aumenta un 6%. La sensación térmica mínima será de 13 ºC, así que no hace falta abrigarse demasiado.

Detalles por zonas: ¿dónde brillará el sol y dónde se nublará?

Norte y Cantábrico (como en Bilbao ): Notable incremento en las máximas, cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Viento variable y temperaturas en ascenso. ¡Calor primaveral!

(como en ): Notable incremento en las máximas, cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Viento variable y temperaturas en ascenso. ¡Calor primaveral! Galicia y oeste: Posibles precipitaciones débiles y aumento de nubes. Viento intenso del sur en áreas cantábricas.

y oeste: Posibles precipitaciones débiles y aumento de nubes. Viento intenso del sur en áreas cantábricas. Mediterráneo (nordeste, Barcelona ): Bancos de niebla matinal en la costa. Temperaturas agradables que rondan los 22 ºC como máxima. Viento suave.

(nordeste, ): Bancos de niebla matinal en la costa. Temperaturas agradables que rondan los como máxima. Viento suave. Sur y Levante : Ligeras caídas en las máximas en Levante y suroeste. Se prevé polvo en suspensión hacia el suroeste. Vientos del sur y este, fuertes en el estrecho y sierras de Cádiz .

: Ligeras caídas en las máximas en y suroeste. Se prevé polvo en suspensión hacia el suroeste. Vientos del sur y este, fuertes en el estrecho y sierras de . Canarias: Intervalos nubosos con vientos del noroeste; podrían darse algunas precipitaciones débiles.

Las temperaturas generales se mantienen elevadas: entre 25-30 ºC en el norte e interior, superando los 30 ºC en el sur y valles bajos. Las mínimas también suben en casi todo el país. ¡Un adelanto del verano!

Vientos y más: no todo es sol

El viento soplará flojo a moderado: del norte en Canarias, del sur y este en la península. Habrá rachas fuertes en Galicia, Cantábrico, Estrecho y Cádiz. Si eres aficionado al kitesurf, mantente alerta.

Y un toque de humor meteorológico: Con este calor, ¿Madrid alcanzando los 27 ºC en abril? ¡Parece que el cambio climático nos ha enviado postales veraniegas! Pero disfruta sin quejas.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días (Madrid como referencia)

Día Máx/Mín (ºC) Cielo Lluvia Viento Lun 6 abr 27/13 Poco nuboso 0% Sudeste flojo Mar 7 abr 25/14 Encapotado, lluvias desde mediodía Probable Sur flojo Mié 8 abr 25/14 Abundantes nubes, posibles precipitaciones Posible Sudeste flojo Jue 9 abr 26/11 Cubierto Baja probabilidad Variable

Datos verificados por la Aemet y otras fuentes confiables. En España, parece que pronto habrá más inestabilidad, pero hoy lo que predomina es buen ambiente. ¡Sal a disfrutar del día pero no olvides hidratarte!

Fin del pronóstico.

Mañana más.