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Hoy, Madrid alcanzará los 27 grados

Pronóstico del Tiempo para este lunes 6 de abril de 2026

España goza de un clima estable con cielos despejados y temperaturas altas para la temporada. En el norte, se registran aumentos significativos, posibles lluvias en el oeste y vientos variables[1][3].

Pronóstico del Tiempo para este lunes 6 de abril de 2026
Flamencos. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

¡Buenos días, España! ¿Preparados para un lunes soleado y cálido?

La Aemet ha anunciado que hoy reina la estabilidad en gran parte del país, con cielos mayormente despejados o con pocas nubes.

Sin embargo, atención a la tarde: frentes atlánticos y aire inestable subtropical traerán más nubes al oeste peninsular.

En Galicia, podrían registrarse algunas precipitaciones, que tal vez afecten al tercio oeste. No es nada grave, pero si planeas salir, mejor lleva un paraguas por si acaso.

En Madrid, el pronóstico es ideal: 0% de probabilidad de lluvia, máxima de 27 ºC y mínima de 13 ºC.

La nubosidad se sitúa en un 25%, con suaves brisas del sudeste. Perfecto para disfrutar en las terrazas, ¿verdad?

Aunque, ojo, por la noche la probabilidad de lluvia aumenta un 6%. La sensación térmica mínima será de 13 ºC, así que no hace falta abrigarse demasiado.

Detalles por zonas: ¿dónde brillará el sol y dónde se nublará?

  • Norte y Cantábrico (como en Bilbao): Notable incremento en las máximas, cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Viento variable y temperaturas en ascenso. ¡Calor primaveral!
  • Galicia y oeste: Posibles precipitaciones débiles y aumento de nubes. Viento intenso del sur en áreas cantábricas.
  • Mediterráneo (nordeste, Barcelona): Bancos de niebla matinal en la costa. Temperaturas agradables que rondan los 22 ºC como máxima. Viento suave.
  • Sur y Levante: Ligeras caídas en las máximas en Levante y suroeste. Se prevé polvo en suspensión hacia el suroeste. Vientos del sur y este, fuertes en el estrecho y sierras de Cádiz.
  • Canarias: Intervalos nubosos con vientos del noroeste; podrían darse algunas precipitaciones débiles.

Las temperaturas generales se mantienen elevadas: entre 25-30 ºC en el norte e interior, superando los 30 ºC en el sur y valles bajos. Las mínimas también suben en casi todo el país. ¡Un adelanto del verano!

Vientos y más: no todo es sol

El viento soplará flojo a moderado: del norte en Canarias, del sur y este en la península. Habrá rachas fuertes en Galicia, Cantábrico, Estrecho y Cádiz. Si eres aficionado al kitesurf, mantente alerta.

Y un toque de humor meteorológico: Con este calor, ¿Madrid alcanzando los 27 ºC en abril? ¡Parece que el cambio climático nos ha enviado postales veraniegas! Pero disfruta sin quejas.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días (Madrid como referencia)

DíaMáx/Mín (ºC)CieloLluviaViento
Lun 6 abr27/13Poco nuboso0%Sudeste flojo
Mar 7 abr25/14Encapotado, lluvias desde mediodíaProbableSur flojo
Mié 8 abr25/14Abundantes nubes, posibles precipitacionesPosibleSudeste flojo
Jue 9 abr26/11CubiertoBaja probabilidadVariable

Datos verificados por la Aemet y otras fuentes confiables. En España, parece que pronto habrá más inestabilidad, pero hoy lo que predomina es buen ambiente. ¡Sal a disfrutar del día pero no olvides hidratarte!

Fin del pronóstico.

Mañana más.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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