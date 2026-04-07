Pronóstico del Tiempo: un martes de cambios e inestabilidad en España este 7 de abril de 2026

Madrid despertará bajo un denso manto de nubes que irá aumentando su intensidad a partir de las 06:00 horas.

Durante la mañana no se esperan precipitaciones, pero desde la tarde llegarán las lloviznas, que continuarán hasta el final del día, dejando cielos muy cubiertos con escasa lluvia.

La probabilidad de precipitaciones se sitúa en torno al 55% durante la jornada, con una nubosidad que alcanzará el 94%.

Los termómetros sufrirán un descenso notable: la temperatura máxima se prevé en 22 grados, mientras que la mínima rondará los 11 grados.

El viento soplará débilmente desde el sudeste, con rachas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora durante el día y 24 por la noche. Por otro lado, el índice de rayos UV se mantendrá bajo, alcanzando un nivel de 2.

Aunque no se anticipan tormentas por la mañana, estas serán muy probables a medida que avance la tarde. Un ambiente cambiante caracterizará esta jornada en la capital española.

Temporal atlántico: avisos amarillos en media España

Un activo frente atlántico ha generado avisos meteorológicos en más de una decena de provincias. La inestabilidad será especialmente aguda en el noroeste peninsular y Galicia, donde se prevén tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento que podrían ser muy intensas desde el mediodía.

En Castilla y León, las áreas montañosas de Ávila y Salamanca experimentarán acumulaciones significativas de lluvia, alcanzando los 40 milímetros en un periodo de 12 horas o hasta 15 milímetros en solo una hora. El viento jugará un papel crucial, con rachas del sur que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora. Las provincias de León, Zamora, Valladolid y Palencia tienen activados avisos amarillos debido al riesgo de tormentas con posibles rachas muy fuertes.

En Extremadura, toda la provincia de Cáceres y amplias zonas de Badajoz registrarán tormentas intensas y lluvias que podrían alcanzar hasta 15 milímetros en una hora, además de vientos del sur con rachas máximas que llegarán a los 70 kilómetros por hora. En el litoral gallego se han emitido avisos por fenómenos costeros, con mar combinada del oeste y olas que podrían alcanzar hasta los 4 metros.

En Canarias, Santa Cruz de Tenerife ha activado el aviso costero amarillo debido a la mar combinada del noroeste y oleaje muy adverso que podría alcanzar entre 4 y 5 metros a partir de las 21:00 horas.

Perspectiva de los próximos cuatro días

Día Condiciones Máxima Mínima Viento Martes 7 de abril Muy nuboso con lloviznas por la tarde 22°C 11°C Sudeste, 35 km/h Miércoles 8 de abril Encapotado con lluvia 18°C 11°C Sudoeste, calmado Jueves 9 de abril Intervalos nubosos desde madrugada, poco nuboso 28°C 11°C Este, ligero Viernes 10 de abril Sin precipitaciones esperadas 26°C 12°C Variable

El miércoles traerá un panorama mayormente cubierto con lluvias generalizadas; las temperaturas máximas caerán hasta los 18 grados mientras que las mínimas permanecerán en los 11 grados. El viento soplará suavemente desde el sudoeste.

El jueves no se esperan precipitaciones; habrá intervalos nubosos desde primera hora que darán paso a cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas subirán notablemente hasta alcanzar los 28 grados, manteniéndose las mínimas en los mismos niveles anteriores. El viento será suave procedente del este.

El fin de semana comenzará con cielos cubiertos y lluvias el sábado, seguido por un domingo también nublado y lluvioso. Las máximas se situarán alrededor de los 22 grados el sábado pero descenderán considerablemente hasta los 13 grados el domingo. Las mínimas caerán hasta los 8 grados ese día, con viento tranquilo el sábado y ligero del norte el domingo.

Recomendaciones para la jornada

Aquellos que se desplacen por el noroeste peninsular deben tener especial cuidado ante el riesgo de tormentas severas, vientos intensos y oleaje peligroso. En Madrid y el centro peninsular es recomendable llevar paraguas o impermeable para las lloviznas esperadas por la tarde. Los conductores deben ser precavidos ante las rachas fuertes en zonas expuestas así como las acumulaciones pluviales en Castilla y León y Extremadura.