Pronóstico del Tiempo para este miércoles 8 de abril de 2026

Este miércoles se presenta complicado para disfrutar al aire libre.

La Aemet advierte sobre precipitaciones continuas en la parte occidental de la península, así como tormentas que afectarán a Castilla y León, Extremadura y Andalucía, incluso se podrían generar tormentas de barro debido al polvo en suspensión.

En contraste, el este, donde se encuentran ciudades como Valencia o Barcelona, ofrece un panorama más apacible con nubes y temperaturas agradables.

Pero no bajes la guardia: el mapa de alertas amarillas muestra inestabilidad en todo el territorio.

Si decides salir, no olvides abrigarte, ya que las temperaturas descenderán en el centro y oeste del país.

En Madrid, se prevén unos frescos 13 grados como máxima, mientras las lluvias cubrirán el cielo durante todo el día. Y atención a los vientos: habrá rachas intensas en la meseta sur y un temporal marítimo afectará a Galicia y Canarias.

Avisos clave por zonas

La Aemet ha emitido alertas amarillas que merecen ser tomadas en serio. A continuación, un resumen:

Oeste y sur peninsular : Se esperan lluvias intensas (hasta 40 mm en 12 horas) junto a tormentas en Castilla-La Mancha ( Ciudad Real , Toledo ), Castilla y León ( Ávila , León , Zamora ) y Extremadura ( Cáceres , Badajoz ). Existe la posibilidad de granizo y rachas de viento que alcanzarán los 70 km/h.

: Se esperan lluvias intensas (hasta 40 mm en 12 horas) junto a tormentas en ( , ), ( , , ) y ( , ). Existe la posibilidad de granizo y rachas de viento que alcanzarán los 70 km/h. Andalucía : Es momento de sacar los paraguas en Málaga ( Antequera , Ronda ), Córdoba y Sevilla , donde las tormentas podrían dejar hasta 15 mm/hora hasta mediodía.

: Es momento de sacar los paraguas en ( , ), y , donde las tormentas podrían dejar hasta 15 mm/hora hasta mediodía. Norte : Habrá un temporal marítimo en las costas de A Coruña y Pontevedra , con olas que pueden llegar a los 4-5 metros. Se prevén tormentas en las montañas de Lugo , Ourense y Asturias .

: Habrá un temporal marítimo en las costas de y , con olas que pueden llegar a los 4-5 metros. Se prevén tormentas en las montañas de , y . Mediterráneo y Baleares : Los bancos de niebla costeros estarán presentes, junto con cielos cubiertos por nubes altas.

: Los bancos de niebla costeros estarán presentes, junto con cielos cubiertos por nubes altas. Canarias : Se espera un oleaje fuerte (4 m) en zonas como Tenerife , La Gomera , La Palma y El Hierro .

: Se espera un oleaje fuerte (4 m) en zonas como , , y . En el este soleado, la situación es más favorable: se anticipa que Valencia alcance los 22 grados con una probabilidad de lluvia del 6%, mientras que en Barcelona se registrarán 18 grados, llegando incluso a los 30 en Lleida.

Los vientos soplarán del sur y oeste, generalmente suaves, aunque habrá rachas fuertes tanto en la meseta como en la zona del Alborán. En el País Vasco, se prevén intervalos nubosos acompañados de viento sur con rachas moderadas.

Temperaturas y cielos por regiones

Madrid : Cielo cubierto con lluvias, máxima de 13°, mínimas frescas.

: Cielo cubierto con lluvias, máxima de 13°, mínimas frescas. Valencia : Máxima de 22°, mínima nocturna de 12°, con nubosidad del 45%.

: Máxima de 22°, mínima nocturna de 12°, con nubosidad del 45%. Barcelona : Máxima de 18°, mínima de 10°.

: Máxima de 18°, mínima de 10°. Lleida : Calor relativo con una máxima que alcanzará los 30°.

: Calor relativo con una máxima que alcanzará los 30°. En el norte del Mediterráneo y las zonas altas del oeste, se presentan nieblas matutinas. En las Islas Canarias, nubes al norte con posibilidades de lluvias débiles.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Según las tendencias proporcionadas por la Aemet y fuentes locales, el tiempo comenzará a estabilizarse gradualmente aunque aún quedarán algunas lluvias residuales. Aquí te dejamos una tabla general para la península (temperaturas aproximadas para grandes ciudades; consulta fuentes locales para mayor precisión):

Día Cielos Precipitaciones Temps. Madrid Temps. Valencia Vientos clave Miércoles 8 abr Muy cubiertos oeste/sur Tormentas fuertes 13° max 22° max Rachas fuertes sur Jueves 9 abr Nubosos, menos lluvias Débiles centro/norte 12-15° 20-22° Flojos sur/sureste Viernes 10 abr Intervalos nubosos Posibles brumas 14° 21° Variable, rachas Sábado 11 abr Poco nubosos Baja probabilidad 15° 20° Brisa costa

Ten presente que estos datos son proporcionados por la información más reciente de la Aemet, así como por fuentes como RTVE y el servicio meteorológico local Tutiempo. El clima puede cambiar rápidamente, ¡no olvides consultar actualizaciones antes de salir!