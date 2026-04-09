Pronóstico del Tiempo para este jueves 9 de abril de 2026

Madrid y el centro, a disfrutar del sol primaveral

En Madrid, las temperaturas se elevarán hasta los 27 ºC por la tarde, con mínimas que rondarán los 12 ºC.

El cielo lucirá mayormente despejado o con algunas nubes altas, lo que resulta ideal para disfrutar de las terrazas. Sin embargo, hay que estar alerta ante algún chubasco aislado en la parte oeste del Sistema Central.

Se espera un viento suave del sur por la mañana, que cambiará a norte más tarde. Si decides salir, no olvides la crema solar: la radiación UV estará alta.

En el centro peninsular, las temperaturas serán agradables. Madrid destaca con ese calorcito que invita a hacer un picnic, aunque sin caer en excesos: la humedad se sitúa entre el 50-60% y los vientos son suaves, a unos 9-12 km/h.

Norte y noroeste: nieblas matinales y nubes rebeldes

En el norte, Bilbao espera máximas de 23 ºC y mínimas de 12 ºC. Habrá un aumento de nubosidad media y alta desde la mañana. El viento será del sur, suave pero variable por la tarde. En A Coruña, las temperaturas oscilarán entre los 20 ºC máximos y los 11 ºC mínimos; aunque sin grandes cambios, se prevén algunos chubascos y tormentas al oeste.

La situación en Galicia comienza con nieblas en lugares como Dor, donde las temperaturas serán frescas, alrededor de 12 ºC, sin precipitaciones previstas durante varias horas. En Euskadi, se esperan brumas matinales mañana, pero hoy disfrutaremos de un día despejado y cálido. Un consejo simpático: si eres de aquí, un café caliente te ayudará a combatir la niebla; ¡no te lo tomes frío!

Sur y Baleares: calor mediterráneo sin dramas

En Palma de Mallorca, hoy se registrarán 24 ºC, con vientos entre 9-15 km/h y sin lluvia prevista. La nubosidad será del 66%, aunque la probabilidad de precipitación es baja (30%). Con una humedad del 50%, es un día perfecto para ir a la playa. En el sur peninsular se mantendrá esta tónica: días soleados, vientos moderados y temperaturas en ascenso.

Por su parte, en los Pirineos como en Baqueira-Beret, hará más fresco con máximas de 12 ºC, acompañadas de vientos ligeros y condiciones mayormente secas. La AEMET advierte sobre chubascos con tormentas persistentes al oeste del Sistema Central durante la mañana.

Consejos prácticos para hoy : Centro y sur: no olvides las gafas de sol e hidrátate bien; el sol aprieta. Norte: lleva contigo un paraguas plegable por si acaso las nieblas traen compañía. Oeste: mejor evita planes al aire libre por la mañana.

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Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Día Madrid Bilbao Palma de Mallorca A Coruña Jueves 9 abr 27° / 12°

Despejado, viento sur 23° / 12°

Intervalos nubosos 24° / 15°

Nubes 66%, 0 mm 20° / 11°

Posibles chubascos Viernes 10 abr 28° / 15°

Despejado 21° / 10°

Poco nuboso 24° / 15°

0 mm Similar, 20° max Sábado 11 abr 21° / 15°

Posible lluvia 1.4 mm 12° / 9°

Brumas 23° / 15°

0 mm Nubes, fresco Domingo 12 abr 16° / 7°

Lluvia 9.1 mm 17° / 6°

Despejado 19° / 14°

7 mm Descenso temperaturas

Datos contrastados provenientes de fuentes fiables indican subidas en el centro, frescura al norte y fines de semana inestables. ¡Planifica tu ruta adecuadamente y no olvides llevar tu sentido del humor; porque el tiempo siempre tiene sus sorpresas!