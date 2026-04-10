Pronóstico del Tiempo: viernes 10 de abril de 2026

Este viernes 10 de abril se presenta en España como un día típicamente primaveral, con el termómetro mostrando valores generosos en gran parte del territorio.

Madrid será la ciudad que registre las temperaturas más elevadas, alcanzando los 28 grados durante el día y descendiendo a unos 13 grados por la noche. Es una buena ocasión para salir sin abrigo, aunque no está de más llevar algo por si acaso cuando caiga la noche.

La nubosidad en la capital será moderada, con un 27% de cobertura durante el día y un notable 93% por la noche.

Las posibilidades de lluvia son prácticamente inexistentes: solo un 25% durante el día y un escaso 6% por la noche.

El viento soplará con cierta fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 33 kilómetros por hora durante el día y 28 por la noche. Los niveles de radiación UV llegarán a un nivel 7, así que si planeas disfrutar del aire libre, no olvides aplicar protección solar.

El sur peninsular presenta sus particularidades

Desplazándonos hacia el sur, Badajoz vivirá una jornada más movida. La mañana comenzará despejada, pero a partir del mediodía se esperan intervalos nubosos con posibilidad de tormenta y lluvia ligera. Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados como máxima y los 9 grados como mínima. El viento será muy suave, predominantemente del este.

Por su parte, Sevilla disfrutará de un viernes más templado, con máximas alrededor de los 23 grados y mínimas que bajarán hasta los 11 grados. En Ibiza, ubicada en el Mediterráneo, se prevén máximas de 22 grados y mínimas de 15, ofreciendo un ambiente más fresco característico de las islas.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Día Zona Temperatura máx. Temperatura mín. Condiciones Precipitación Viernes 10 Madrid 28° 13° Parcialmente nuboso 25% Viernes 10 Badajoz 27° 9° Despejado a intervalos nubosos con lluvia escasa Débil por la tarde Viernes 10 Sevilla 23° 11° Variable Baja Sábado 11 Badajoz 24° — Nuboso a intervalos nubosos con lluvia escasa Escasa desde mediodía Sábado 11 Madrid — — Aumento de nubosidad Variable Domingo 12 Badajoz 23° 8° Sin nubes, despejado 0% Lunes 13 Madrid 25° 15° Nubes dispersas Baja

Radiación solar y viento: lo que necesitas saber

La radiación ultravioleta en Madrid alcanzará un nivel alto (7), así que es aconsejable aplicar protector solar si vas a estar al aire libre. El viento será protagonista en muchas áreas, especialmente en Madrid, donde las ráfagas superarán los treinta kilómetros por hora. En el norte, como en Bilbao, el viento será más moderado y tendrá componentes variables que se orientarán hacia el norte durante la mañana.

Perspectivas para el fin de semana

El sábado 11 de abril traerá cambios progresivos. En Badajoz, aumentará la nubosidad con posibilidad de lluvia escasa a partir del mediodía, mientras que en Madrid, se espera una mayor cobertura nubosa. Las temperaturas permanecerán estables o experimentarán ligeros cambios. El domingo promete ser más despejado en el sur; Badajoz disfrutará de cielos limpios y temperaturas entre los ocho y veintitrés grados.

Ya para el lunes 13, Madrid recuperará cielos con nubes dispersas junto a temperaturas máximas alrededor de los veinticinco grados, manteniéndose dentro del agradable clima primaveral propio del mes. En resumen, este viernes se presenta como una excelente ocasión para disfrutar del exterior, aunque sin olvidar tener precaución ante el viento y la radiación solar.