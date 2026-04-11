Pronóstico del Tiempo para este sábado 11 de abril de 2026

¡Buenos días, España! Este sábado 11 de abril de 2026, el tiempo nos ofrece un toque primaveral con algunas sorpresas.

En Madrid, la temperatura se eleva hasta los 23 ºC como máxima y desciende a 15 ºC como mínima, una combinación perfecta para disfrutar de un paseo sin tener que sudar a mares.

Pero atención, ya que las nubes cubren el 53% del cielo y hay un 20% de probabilidad de lluvia ligera; así que no hace falta un paraguas grande, uno plegable será suficiente.

Mientras tanto, el panorama general en España presenta un cuadro mixto.

El viento sopla suavemente, entre 10-20 km/h, con rachas que llegan a los 14 km/h en la capital. La humedad se sitúa alrededor del 51%, ideal para que nuestra piel no exija crema extra. En el norte, lugares como Vitoria-Gasteiz se preparan para cielos muy nublados, con precipitaciones que pueden ir de débiles a moderadas, viento del oeste y temperaturas bastante estables. ¡Allí es mejor llevar zapatillas antideslizantes!

Detalles por zonas clave

Madrid y centro : Máxima de 23 ºC , vientos entre 7-12 km/h , nubes cubriendo el 53% del cielo y sin lluvia prevista hoy. La sensación térmica será igual a la real, alcanzando los 27 ºC al mediodía.

: Máxima de , vientos entre , nubes cubriendo el del cielo y sin lluvia prevista hoy. La sensación térmica será igual a la real, alcanzando los al mediodía. Norte (Euskadi) : Cielos cubiertos, posibilidad de lluvias y vientos moderados del oeste con rachas. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios.

: Cielos cubiertos, posibilidad de lluvias y vientos moderados del oeste con rachas. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. Península general : Temperaturas máximas y mínimas variables, baja acumulación de lluvia, vientos medios y rachas controladas. Canarias disfrutarán de más sol.

: Temperaturas máximas y mínimas variables, baja acumulación de lluvia, vientos medios y rachas controladas. Canarias disfrutarán de más sol. Montañas (La Molina): Clima templado con llovizna ligera que irá tornándose frío. Máximas entre 3-4 ºC, con vientos suaves.

¿Humor? Imagina al viento diciendo «hoy no voy a desordenar el pelo… demasiado». La probabilidad de precipitación es baja en su mayoría, oscilando entre el 20-40% en puntos críticos.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

A continuación, un resumen para Madrid, basado en datos confiables. ¡Planifica tu semana!

Día Máx/Mín (°C) Lluvia (mm) Viento (km/h) Nubes (%) Sáb 11 abr 23/15 0.1 20 53 Dom 12 abr 15/9 6.2 22 – Lun 13 abr 16/7 0.3 19 – Mar 14 abr 20/9 0 10 –

El domingo nos trae una caída en las temperaturas hasta los 15 ºC, además de unos esperados 6.2 mm de lluvia –¡adiós a los planes de picnic!.

El lunes mejora ligeramente, mientras que el martes ya asoma el sol. En el norte, se prevé una tendencia fresca: el lunes se esperan apenas 12 ºC, bajando a unos fresquitos 8 ºC el viernes.

No olvides consultar actualizaciones, porque el tiempo es como un amigo caprichoso.

¡Disfruta del día sin preocupaciones meteorológicas!