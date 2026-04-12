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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 14 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: un domingo 12 de abril de 2026 con tormentas y descenso térmico

Tormentas matutinas en Madrid, lluvias en la costa y alertas meteorológicas en 31 provincias marcan este domingo primaveral, que se presenta con temperaturas notablemente más bajas de lo habitual.

Pronóstico del Tiempo: un domingo 12 de abril de 2026 con tormentas y descenso térmico
Chimpancés, simios. PD
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Este domingo 12 de abril de 2026 se presenta con un panorama poco alentador para gran parte de España.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un total de 163 alertas que afectan a 31 provincias, centrando su atención en lluvias, tormentas, vientos y nevadas en áreas montañosas. Si tenías planes al aire libre, quizás debas reconsiderarlos.

Madrid será uno de los puntos clave. La capital madrileña amanecerá bajo un cielo cubierto, con tormentas que marcarán las primeras horas del día.

Sin embargo, a partir de las 06:00 horas, se espera una mejora, ya que las tormentas darán una pausa y la nubosidad irá disminuyendo hasta quedar cielos poco nublados. En torno a las 10:00, se anticipan lluvias débiles que dejarán alrededor de 1 litro por metro cuadrado, mientras que hacia las 18:00 se registrarán apenas 0,1 litros. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta durante todo el día.

El aspecto más sorprendente será el notable descenso de temperaturas. Las máximas apenas alcanzarán los 14 grados en Madrid, una cifra muy inferior a lo habitual para esta época del año. Las mínimas caerán hasta los 9 grados alrededor de las 11:00, con una sensación térmica mínima cercana a los 5 grados. Además, habrá ligeras brisas provenientes del nordeste.

Panorama en otras ciudades españolas

En Barcelona, el domingo también traerá lluvia, con unos 5,8 milímetros previstos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18 grados y las mínimas se situarán en torno a los 14. La nubosidad será prácticamente total (97%) y la probabilidad de precipitación llegará al 90%.

Valencia disfrutará de un domingo más templado, con máximas alrededor de los 18 grados y mínimas de 12. En contraste, Lugo, al noroeste del país, enfrentará condiciones más adversas: se esperan solo 2 milímetros de lluvia, máximas que apenas alcanzarán los 10 grados y mínimas que descenderán hasta -1 grado. En Ibiza, la previsión indica lluvias ligeras con acumulados de unos 2 milímetros y vientos moderados del norte a unos 32 km/h.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

DíaMáximaMínimaCondicionesLluviaViento
Domingo 12 ABR (Madrid)14°Tormentas matutinas, cielos poco nubosos~1 mmLigero NE
Lunes 13 ABR (Madrid)14°Nuboso0 mmFlojo NO
Martes 14 ABR (Madrid)18°Abundantes nubes0 mmLigero N
Miércoles 15 ABR (Madrid)24°Mejora progresiva0 mmDébil

Perspectiva para los próximos días

El lunes 13 de abril ofrecerá un panorama nublado en Madrid. Las temperaturas máximas seguirán rondando los 14 grados mientras que las mínimas estarán alrededor de los 8 grados, con una sensación térmica mínima cercana a los 6 grados. Predominarán vientos flojos del noroeste.

Para el martes 14 de abril no se prevén lluvias en la capital; sin embargo, la tónica general será un cielo lleno de nubes durante todo el día. La temperatura máxima superará los18 grados aunque no habrá grandes cambios en las mínimas. El viento soplará suavemente desde el norte.

La situación mejorará notablemente a partir del miércoles15 de abril, cuando las temperaturas comenzarán a ascender hacia valores más acordes con la temporada, alcanzando los agradables24 grados en Madrid.

Recomendaciones prácticas

Si sales este domingo, no olvides llevar paraguas especialmente durante las primeras horas del día. Abrígate bien; esos confortables14 grados pueden volverse engañosos debido a la sensación térmica que rondará los5 grados. Si planeas viajar por carretera, ten presente que hay actualmente26 incidencias relacionadas con la meteorología en las vías españolas;16 de ellas han interrumpido la circulación en diez provincias. Así que paciencia será clave este domingo.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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