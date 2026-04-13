Pronóstico del Tiempo este lunes 13 de abril de 2026

Este lunes, España presenta un tiempo variable: lluvias en el norte y en la zona mediterránea, mientras que el centro enfrenta heladas y el sur disfruta de un alivio notable.

Así que si te diriges a Barcelona o Santander, no olvides tu impermeable; por otro lado, si estás en Madrid, prepárate para abrigarte.

Los pronósticos meteorológicos muestran un mapa claramente dividido. En el norte cantábrico y el País Vasco, los chubascos se hacen notar desde temprano: en Donostia-San Sebastián, hay un 70% de probabilidad de lluvia desde la madrugada, acompañada de vientos del oeste que aportan frescura al ambiente.

En Santander, se prevén rachas de hasta 37 km/h y lluvias seguras durante la mañana. Por su parte, Pamplona verá una máxima de 11°C con 4 mm de lluvia esperados.

Mediterráneo bajo agua matinal

El litoral mediterráneo no se queda atrás. Barcelona comienza su jornada nublada con chubascos que podrían alcanzar hasta 4 l/m² a las 02:00, con posibilidad de tormentas y temperaturas que oscilan entre los 17-20°C, mientras las mínimas rondan los 9-11°C. En Murcia, se registran 3,5 mm a medianoche; tanto Alicante como Valencia experimentarán chubascos intensos al amanecer. En Palma de Mallorca, hay un 70% de probabilidad de lluvia hasta las 08:00, luego se espera nubes. En Castelló de la Plana, la máxima será de 19°C con algo de lluvia residual.

En Madrid, el termómetro descenderá hasta los 15°C como máxima y 6°C como mínima, con posibles heladas en el centro y cielos cubiertos. El sur se muestra más apacible, aunque las nubes van ganando terreno poco a poco.

Canarias con alisio y olas

En las Islas Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte montañoso, con lluvias débiles en las medianías durante la mañana. Las temperaturas en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas oscilarán entre los 15-19°C, con un 17% de posibilidad de lloviznas. Los vientos del noreste traerán rachas superiores a los 70 km/h en las cumbres, mientras que el mar alcanzará fuerza 7 con olas superiores a los 4 m en las costas más expuestas.

El Hierro : Cielo poco nuboso y alisio moderado.

: Cielo poco nuboso y alisio moderado. La Palma: Nuboso en la zona noreste, alcanzando los 19°C en su capital.

Sin perder el humor, este contraste climático podría compararse a un menú meteorológico: una sopa de lluvia para el norte, helados para el centro y una ensalada ligera para el sur. ¡No olvides llevar varias capas!

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Basado en las tendencias para Madrid, Barcelona y Pamplona (máx./mín. aproximadas, lluvias en mm):

Día Madrid Barcelona Pamplona Lun 13 abr 15°/6° (0 mm) 17°/10° (hasta 4 mm) 11°/5° (4 mm) Mar 14 abr 20°/9° (0 mm) 20°/10° (0 mm) 15°/3° (0 mm) Mié 15 abr 23°/9° (0 mm) 21°/10° (0 mm) 19°/4° (0 mm) Jue 16 abr 25°/11° (0 mm) 22°/11° (0 mm) 20°/6° (0 mm)

Entre el día 13 y el día 19 se espera una creciente estabilidad gracias a una dorsal atlántica; sin embargo, podrían producirse chubascos irregulares.

Las temperaturas irán ascendiendo, despidiéndonos del frío primaveral tan traicionero.