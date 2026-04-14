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El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 20 grados

Pronóstico del Tiempo para este martes 14 de abril de 2026

España disfruta de un martes mayormente soleado, con temperaturas en ascenso en el interior y vientos en las costas y Canarias. Cielos despejados predominan, aunque hay que estar atentos a las rachas en Baleares.

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Perro, Basset hound. PD
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Horóscopo del martes 14 de abril de 2026: disciplina, transformación y frutos del esfuerzo

Este martes 14 de abril, España se despierta con un tiempo agradable que anima a lucir ropa ligera.

La AEMET y otros servicios meteorológicos informan sobre cielos despejados o con pocas nubes en gran parte del territorio, donde los termómetros se elevan para alegrar la jornada.

En Madrid, se prevé una máxima de 20°C y mínimas de 9°C, un clima perfecto para dar un paseo sin sudar excesivamente.

Sin embargo, no todo será sol radiante: en Canarias, el viento alisio moderado podría traer algunas nubes al norte de las islas montañosas y la posibilidad de ligeras lloviznas, mientras que el mar se agita con olas que alcanzan hasta los 3 metros en las costas más expuestas.

En Baleares, especialmente en Menorca, la AEMET ha emitido avisos por vientos del norte que pueden llegar a los 50-65 km/h y olas de entre 4 y 5 metros. El resto del país disfrutará de un día tranquilo, con suaves brisas y sin lluvias incómodas.

Detalle por zonas clave

He revisado las previsiones ciudad por ciudad para que sepas qué esperar hoy:

  • Madrid: Cielos despejados, máximas de 20°C alrededor de las 14:00, vientos ligeros a 14 km/h. Sensación térmica agradable, con una humedad del 51%.
  • Málaga: Día completamente despejado, alcanzando hasta 23°C a las 20:00 (¡sí, por la noche!), mínimas de 13°C, con brisas del noroeste.
  • Barcelona: Poco nuboso, máximo de 17°C, vientos a 17 km/h. Regresa el sol tras algunas lluvias recientes.
  • Pamplona: Alcanzará los 16°C, con posibles nubes al 37%, viento a 25 km/h. Fresquito por la mañana, con mínimas de 3°C.
  • Castellón: Se esperan 20°C, soleado y con vientos suaves a 16 km/h. Ideal para disfrutar de la playa cercana.
  • Palma de Mallorca: Máxima prevista de 19°C, intervalos nubosos y posibilidad de lluvia ligera acumulando hasta 1.6 mm, vientos a 15 km/h. Avisos por viento en la zona.
  • Canarias (por ejemplo, en Tenerife): El norte estará nuboso con algunas gotas, mientras que el sur se mantendrá despejado, alcanzando los 21°C en la capital, con alisio noreste que puede traer rachas fuertes.

Y aquí va un toque humorístico: si te encuentras en Menorca, ¡cuida tus orejas! No vaya a ser que el viento decida llevárselas volando como si fueras un personaje animado.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

A continuación te presento un resumen para Madrid y otras localidades clave, contrastando datos provenientes de fuentes fiables. Temperaturas en °C (máximas/mínimas aproximadas):

DíaMadridMálagaBarcelonaPamplona
Mar 14 abr20/923/1317/1116/3
Mié 15 abr23/925/1518/1120/5
Jue 16 abr25/1224/1519/1222/9
Vie 17 abr27/1220/1327/7

En lo que respecta a las Islas Canarias y Baleares, se anticipan condiciones relativamente tranquilas con ligeras subidas térmicas; no obstante, es importante estar alerta ante los vientos. Sin grandes variaciones: sol radiante, calor ascendente y nada que temer respecto a lluvias inesperadas.

¿Tienes planes al aire libre? Hoy promete buen tiempo; sin embargo, consulta actualizaciones porque el tiempo puede cambiar tan rápido como el tráfico: en un abrir y cerrar de ojos.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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