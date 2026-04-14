Pronóstico del Tiempo para este martes 14 de abril de 2026

Este martes 14 de abril, España se despierta con un tiempo agradable que anima a lucir ropa ligera.

La AEMET y otros servicios meteorológicos informan sobre cielos despejados o con pocas nubes en gran parte del territorio, donde los termómetros se elevan para alegrar la jornada.

En Madrid, se prevé una máxima de 20°C y mínimas de 9°C, un clima perfecto para dar un paseo sin sudar excesivamente.

Sin embargo, no todo será sol radiante: en Canarias, el viento alisio moderado podría traer algunas nubes al norte de las islas montañosas y la posibilidad de ligeras lloviznas, mientras que el mar se agita con olas que alcanzan hasta los 3 metros en las costas más expuestas.

En Baleares, especialmente en Menorca, la AEMET ha emitido avisos por vientos del norte que pueden llegar a los 50-65 km/h y olas de entre 4 y 5 metros. El resto del país disfrutará de un día tranquilo, con suaves brisas y sin lluvias incómodas.

Detalle por zonas clave

He revisado las previsiones ciudad por ciudad para que sepas qué esperar hoy:

Madrid : Cielos despejados , máximas de 20°C alrededor de las 14:00, vientos ligeros a 14 km/h. Sensación térmica agradable, con una humedad del 51%.

: , máximas de alrededor de las 14:00, vientos ligeros a 14 km/h. Sensación térmica agradable, con una humedad del 51%. Málaga : Día completamente despejado, alcanzando hasta 23°C a las 20:00 (¡sí, por la noche!), mínimas de 13°C , con brisas del noroeste.

: Día completamente despejado, alcanzando hasta a las 20:00 (¡sí, por la noche!), mínimas de , con brisas del noroeste. Barcelona : Poco nuboso, máximo de 17°C , vientos a 17 km/h. Regresa el sol tras algunas lluvias recientes.

: Poco nuboso, máximo de , vientos a 17 km/h. Regresa el sol tras algunas lluvias recientes. Pamplona : Alcanzará los 16°C , con posibles nubes al 37%, viento a 25 km/h. Fresquito por la mañana, con mínimas de 3°C .

: Alcanzará los , con posibles nubes al 37%, viento a 25 km/h. Fresquito por la mañana, con mínimas de . Castellón : Se esperan 20°C , soleado y con vientos suaves a 16 km/h. Ideal para disfrutar de la playa cercana.

: Se esperan , soleado y con vientos suaves a 16 km/h. Ideal para disfrutar de la playa cercana. Palma de Mallorca : Máxima prevista de 19°C , intervalos nubosos y posibilidad de lluvia ligera acumulando hasta 1.6 mm, vientos a 15 km/h. Avisos por viento en la zona.

: Máxima prevista de , intervalos nubosos y posibilidad de lluvia ligera acumulando hasta 1.6 mm, vientos a 15 km/h. Avisos por viento en la zona. Canarias (por ejemplo, en Tenerife): El norte estará nuboso con algunas gotas, mientras que el sur se mantendrá despejado, alcanzando los 21°C en la capital, con alisio noreste que puede traer rachas fuertes.

Y aquí va un toque humorístico: si te encuentras en Menorca, ¡cuida tus orejas! No vaya a ser que el viento decida llevárselas volando como si fueras un personaje animado.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

A continuación te presento un resumen para Madrid y otras localidades clave, contrastando datos provenientes de fuentes fiables. Temperaturas en °C (máximas/mínimas aproximadas):

Día Madrid Málaga Barcelona Pamplona Mar 14 abr 20/9 23/13 17/11 16/3 Mié 15 abr 23/9 25/15 18/11 20/5 Jue 16 abr 25/12 24/15 19/12 22/9 Vie 17 abr 27/12 – 20/13 27/7

En lo que respecta a las Islas Canarias y Baleares, se anticipan condiciones relativamente tranquilas con ligeras subidas térmicas; no obstante, es importante estar alerta ante los vientos. Sin grandes variaciones: sol radiante, calor ascendente y nada que temer respecto a lluvias inesperadas.

¿Tienes planes al aire libre? Hoy promete buen tiempo; sin embargo, consulta actualizaciones porque el tiempo puede cambiar tan rápido como el tráfico: en un abrir y cerrar de ojos.