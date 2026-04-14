Pronóstico del Tiempo para este martes 14 de abril de 2026

Este martes 14 de abril, España se despierta con un tiempo agradable que anima a lucir ropa ligera.
La AEMET y otros servicios meteorológicos informan sobre cielos despejados o con pocas nubes en gran parte del territorio, donde los termómetros se elevan para alegrar la jornada.
En Madrid, se prevé una máxima de 20°C y mínimas de 9°C, un clima perfecto para dar un paseo sin sudar excesivamente.
Sin embargo, no todo será sol radiante: en Canarias, el viento alisio moderado podría traer algunas nubes al norte de las islas montañosas y la posibilidad de ligeras lloviznas, mientras que el mar se agita con olas que alcanzan hasta los 3 metros en las costas más expuestas.
En Baleares, especialmente en Menorca, la AEMET ha emitido avisos por vientos del norte que pueden llegar a los 50-65 km/h y olas de entre 4 y 5 metros. El resto del país disfrutará de un día tranquilo, con suaves brisas y sin lluvias incómodas.
Detalle por zonas clave
He revisado las previsiones ciudad por ciudad para que sepas qué esperar hoy:
- Madrid: Cielos despejados, máximas de 20°C alrededor de las 14:00, vientos ligeros a 14 km/h. Sensación térmica agradable, con una humedad del 51%.
- Málaga: Día completamente despejado, alcanzando hasta 23°C a las 20:00 (¡sí, por la noche!), mínimas de 13°C, con brisas del noroeste.
- Barcelona: Poco nuboso, máximo de 17°C, vientos a 17 km/h. Regresa el sol tras algunas lluvias recientes.
- Pamplona: Alcanzará los 16°C, con posibles nubes al 37%, viento a 25 km/h. Fresquito por la mañana, con mínimas de 3°C.
- Castellón: Se esperan 20°C, soleado y con vientos suaves a 16 km/h. Ideal para disfrutar de la playa cercana.
- Palma de Mallorca: Máxima prevista de 19°C, intervalos nubosos y posibilidad de lluvia ligera acumulando hasta 1.6 mm, vientos a 15 km/h. Avisos por viento en la zona.
- Canarias (por ejemplo, en Tenerife): El norte estará nuboso con algunas gotas, mientras que el sur se mantendrá despejado, alcanzando los 21°C en la capital, con alisio noreste que puede traer rachas fuertes.
Y aquí va un toque humorístico: si te encuentras en Menorca, ¡cuida tus orejas! No vaya a ser que el viento decida llevárselas volando como si fueras un personaje animado.
Tabla de pronóstico de los próximos 4 días
A continuación te presento un resumen para Madrid y otras localidades clave, contrastando datos provenientes de fuentes fiables. Temperaturas en °C (máximas/mínimas aproximadas):
|Día
|Madrid
|Málaga
|Barcelona
|Pamplona
|Mar 14 abr
|20/9
|23/13
|17/11
|16/3
|Mié 15 abr
|23/9
|25/15
|18/11
|20/5
|Jue 16 abr
|25/12
|24/15
|19/12
|22/9
|Vie 17 abr
|27/12
|–
|20/13
|27/7
En lo que respecta a las Islas Canarias y Baleares, se anticipan condiciones relativamente tranquilas con ligeras subidas térmicas; no obstante, es importante estar alerta ante los vientos. Sin grandes variaciones: sol radiante, calor ascendente y nada que temer respecto a lluvias inesperadas.
¿Tienes planes al aire libre? Hoy promete buen tiempo; sin embargo, consulta actualizaciones porque el tiempo puede cambiar tan rápido como el tráfico: en un abrir y cerrar de ojos.