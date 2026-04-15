Pronóstico del Tiempo: un miércoles primaveral y soleado en gran parte de España este 15 de abril de 2026

Este miércoles se presenta como una jornada típicamente primaveral en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados que invitan a disfrutar del aire libre.

Sin embargo, el norte se resiste a dejar atrás la nubosidad. En Galicia y la cornisa cantábrica, un frente en aproximación mantiene las nubes a raya, lo que podría dar lugar a algunas lloviznas ligeras y brumas matinales en las zonas montañosas. Pero nada que pueda estropear el día.

Las temperaturas experimentan un notable ascenso en casi toda la Península y Baleares, a excepción del noroeste donde se prevén descensos ligeros.

En Madrid, los termómetros marcarán una máxima de 23 grados y una mínima de 8, con vientos suaves provenientes del sur. En Extremadura, los valores oscilarán entre 24 y 8 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres se esperan entre 22 y 8 grados, con incrementos localmente moderados en las máximas.

Viento con personalidad en áreas específicas

El viento hoy presenta un carácter particular. En Canarias, Menorca, Girona y la costa gallega, las rachas serán fuertes. El cierzo moderado se deja sentir en el Ebro, mientras que el poniente hace su aparición en el estrecho. En el resto del territorio, predomina un viento suave de dirección variable con componente oeste. El mar estará algo agitado en Canarias, la costa cantábrica y áreas de Galicia, con olas que alcanzarán entre 2 y 3 metros.

Tabla de pronóstico: próximos cuatro días

Día Máxima Mínima Estado del cielo Precipitación Viento Miércoles 15 abr 23° 8° Despejado 0 mm Flojo sur Jueves 16 abr 25° 12° Poco nuboso 0 mm Flojo sur Viernes 17 abr 26° 13° Nubes altas 0 mm Flojo suroeste Sábado 18 abr 27° 14° Poco nuboso 0 mm En calma

Detalles por regiones principales

Madrid disfrutará de cielos despejados sin sorpresas desagradables. En Barcelona, las temperaturas alcanzarán los 18 grados como máxima y los 11 como mínima bajo cielos poco nubosos. Por su parte, en Marbella, los termómetros se moverán entre los 21 grados de máxima y los 14 de mínima, también con cielos despejados.

En Canarias, el panorama es más nublado, con posibilidades de precipitaciones ligeras en el norte de las islas más montañosas; no obstante, el resto contará con cielos nubosos o intervalos de nubes altas.

En Castilla y León y el sur del País Vasco, es recomendable estar atentos a las brumas y nieblas matinales, especialmente durante las primeras horas del día. En el Pirineo, podrían registrarse heladas débiles.

Resumen: un día para disfrutar al aire libre

En resumen, este miércoles se presenta como uno de esos días perfectos para salir. La mayor parte de España lucirá un cielo despejado, las temperaturas subirán notablemente en muchas regiones.

Aunque el viento sopla con cierta intensidad en puntos concretos, nada que impida disfrutar plenamente de una jornada primaveral. Solo aquellos que residan al norte deben estar atentos a las nubes; sin embargo, incluso allí las precipitaciones serán débiles y esporádicas.