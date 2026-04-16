Pronóstico del Tiempo para España este jueves 16 de abril de 2026

Buen día para salir a la calle. Este jueves 16 de abril España amanece con un anticiclón bien asentado que garantiza sol en buena parte del territorio, temperaturas primaverales y vientos suaves que no van a molestar a nadie. Disfrútelo mientras dure, porque el fin de semana trae cambios.

Cataluña y el litoral mediterráneo

Cataluña estrena el día con cielo despejado y una ligera niebla marítima en las playas de Tarragona y Barcelona que se disipa antes del mediodía para dejar paso al sol. Las temperaturas se mueven entre los 20 y los 25 grados, con noches que rondan los 5 grados excepto en el Pirineo, donde refresca algo más. Por la tarde aparecerán algunas nubes de evolución en la Cordillera Pirenaica, el nordeste y la Sierra Prelitoral, pero sin ninguna posibilidad de lluvia. Ambiente ideal para terraza, paseo o playa.

Madrid y el interior

La capital marca 22 grados y cielo despejado. El centro peninsular disfruta de una de esas jornadas de primavera tranquila que invitan a comer fuera. Sin viento significativo, sin nubes y sin sorpresas. Las noches siguen siendo frescas pero lejos del frío invernal.

El norte: País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia

La cornisa cantábrica y Galicia presentan un día más variable, con nubes y algunos intervalos nubosos propios de la fachada atlántica. No se descartan lloviznas débiles y dispersas en zonas del norte de Galicia y Asturias, aunque sin intensidad. Temperaturas más suaves, entre 15 y 18 grados en general. San Sebastián, Bilbao, Santander y Oviedo verán más nubes que sol pero sin aguaceros destacados.

Andalucía y el sur

El sur disfruta del mejor tiempo del día. Sevilla, Córdoba y Jaén pueden alcanzar los 26 o 27 grados con cielo despejado y vientos del sur que empujan las temperaturas al alza. Málaga, Granada y Almería también tienen un día espléndido. Solo en el Estrecho de Gibraltar puede haber algo de viento de levante que complique las cosas en la costa, pero sin mayor incidencia.

Valencia y Murcia

La Comunidad Valenciana y Murcia tienen uno de los días más agradables del territorio nacional. Sol, temperaturas entre 22 y 24 grados y brisa marina suave en la costa. Valencia, Alicante, Cartagena y Benidorm lucen un tiempo de manual. Noches templadas que permiten cenar en la terraza sin necesidad de abrigo.

Aragón, La Rioja y Navarra

Zaragoza y el valle del Ebro apuran las temperaturas más altas del interior, con máximas que pueden tocar los 24 o 25 grados. El Pirineo aragonés tendrá algo de actividad nubosa por la tarde pero sin precipitaciones relevantes. Pamplona y Logroño tienen un día tranquilo y soleado.

Castilla y León y Extremadura

Salamanca, Valladolid, Burgos y León disfrutan de sol y temperaturas que rondan los 18 y 20 grados, algo por debajo del resto del país por su altitud media. Extremadura es la gran ganadora del interior: Badajoz y Cáceres pueden superar los 25 grados con mucho sol y condiciones excelentes.

Baleares y Canarias

Mallorca, Menorca e Ibiza tienen un jueves de sol y temperaturas entre 20 y 22 grados con brisa marina moderada. En Canarias el tiempo es el habitual: sol en las islas orientales como Lanzarote y Fuerteventura, con alguna nube en las cumbres de Tenerife y La Palma pero sin lluvia destacable. Las temperaturas rondan los 22 grados en el litoral.

Lo que viene: ojo al fin de semana

El viernes seguirá la fiesta. Más sol, temperaturas al alza y pocas nubes en casi todo el territorio. El sábado será el día más cálido de la semana, con máximas que pueden tocar los 28 y 30 grados en el sur y el levante. Pero a partir del sábado por la tarde el Pirineo y el interior de Cataluña empezarán a ver tormentas que el domingo se extenderán hacia el interior peninsular.

Para Sant Jordi, el 23 de abril, las tendencias apuntan a inestabilidad con posibles chubascos y tormentas. Todavía es pronto para confirmarlo con precisión, pero no es un día para planificar al aire libre sin tener un plan alternativo bajo la manga.

Hoy, sin embargo, la primavera está de su mejor humor. Aprovéchela.