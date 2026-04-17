Pronóstico del Tiempo para este viernes 17 de abril de 2026

Este viernes, España se despierta bajo un tiempo tranquilo, gracias a las altas presiones que dominan la situación.

La AEMET anticipa cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, aunque algunas nubes de evolución en las montañas podrían dar lugar a chubascos aislados.

En el norte, se prevén más nubes y alguna llovizna, mientras que Canarias tendrá que lidiar con nubosidad alta y calima.

¡Por fin llegó el momento de sacar la ropa primaveral sin temor a sorpresas! Las temperaturas aumentan en casi todo el país, ideales para un paseo o disfrutar de una terracita.

Sin embargo, hay que tener cuidado en el norte, donde las nubes pueden ser insistentes. Vamos a analizar la situación por regiones para que sepas dónde brilla el sol con más fuerza.

Situación por comunidades clave

Madrid : Cielos velados, con temperaturas oscilando entre 9 y 28 grados . Viento suave del suroeste. Mañanas frescas y tardes perfectas para disfrutar.

: Cielos velados, con temperaturas oscilando entre 9 y . Viento suave del suroeste. Mañanas frescas y tardes perfectas para disfrutar. Andalucía : Cielos nubosos, con temperaturas en aumento. Vientos suaves del este y levante fuerte por la tarde en el Estrecho. En Sevilla , se espera una calidez muy agradable.

: Cielos nubosos, con temperaturas en aumento. Vientos suaves del este y levante fuerte por la tarde en el Estrecho. En , se espera una calidez muy agradable. Cataluña : Cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Posibles nieblas en la costa. Mínimas de 8ºC y máximas que alcanzan hasta 28ºC . Viento procedente del sur.

: Cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Posibles nieblas en la costa. Mínimas de 8ºC y máximas que alcanzan hasta . Viento procedente del sur. Aragón : Cielos poco nubosos y temperaturas al alza. En Zaragoza , se esperan entre 11- 28ºC . Viento variable.

: Cielos poco nubosos y temperaturas al alza. En , se esperan entre 11- . Viento variable. Asturias , País Vasco , Navarra y La Rioja : Nuboso con brumas a distintas alturas. Temperaturas entre 9- 26ºC en el norte, llegando hasta los 29ºC en La Rioja . Viento suave.

, , y : Nuboso con brumas a distintas alturas. Temperaturas entre 9- en el norte, llegando hasta los en . Viento suave. Galicia : Poco nuboso con nieblas costeras. Temperaturas entre 10- 26ºC . En Pontevedra , se prevén entre 8- 21ºC , con vientos del sudoeste.

: Poco nuboso con nieblas costeras. Temperaturas entre 10- . En , se prevén entre 8- , con vientos del sudoeste. Comunidad Valenciana : Poco nuboso, fluctuando entre 10- 26ºC , viento del sureste.

: Poco nuboso, fluctuando entre 10- , viento del sureste. Baleares : Cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas de 7- 23ºC , acompañados de brisas costeras.

: Cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas de 7- , acompañados de brisas costeras. Canarias : Nubosidad alta y aumento de la calima, especialmente en medianías. Temperaturas entre 14- 27ºC en costas, superando los 30ºC en el interior de Tenerife o Gran Canaria . Viento del nordeste.

: Nubosidad alta y aumento de la calima, especialmente en medianías. Temperaturas entre 14- en costas, superando los en el interior de o . Viento del nordeste. Ceuta y Melilla: Intervalos nubosos, con temperaturas de 15-20ºC en Ceuta, y de 14-22ºC en Melilla. Vientos del este.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Basado en el consenso de modelos para Madrid, esta tendencia es aplicable también al centro y sur peninsular, donde se esperan subidas progresivas:

Día Fecha Mínima (°C) Máxima (°C) Condiciones Viernes 17 abr 12 27 Poco nuboso, estable Sábado 18 abr 14 28 Despejado, vientos suaves Domingo 19 abr 14 28 Poco nuboso, posible evolución montañosa Lunes 20 abr 15 29 Cielos abiertos, calor primaveral

El tiempo se mantendrá benévolo, con mínimas frescas durante la noche –¡no olvides abrigarte al salir!– y máximas que invitan a desconectar.

En Canarias, la calima podría dificultar la visibilidad en las cumbres, pero las playas seguirán siendo un buen refugio. Si te diriges al norte, no está de más llevar un paraguas por si acaso. ¡Disfruta del sol porque abril promete ser generoso!