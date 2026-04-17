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El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 28 grados

Pronóstico del Tiempo para este viernes 17 de abril de 2026

España goza de un clima estable, con cielos predominantemente despejados y temperaturas en ascenso. Nubes en el norte y calima en Canarias, lo que resulta ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la mayor parte del país[1].

Pronóstico del Tiempo para este viernes 17 de abril de 2026
Paloma contra gato. PD
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Este viernes, España se despierta bajo un tiempo tranquilo, gracias a las altas presiones que dominan la situación.

La AEMET anticipa cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, aunque algunas nubes de evolución en las montañas podrían dar lugar a chubascos aislados.

En el norte, se prevén más nubes y alguna llovizna, mientras que Canarias tendrá que lidiar con nubosidad alta y calima.

¡Por fin llegó el momento de sacar la ropa primaveral sin temor a sorpresas! Las temperaturas aumentan en casi todo el país, ideales para un paseo o disfrutar de una terracita.

Sin embargo, hay que tener cuidado en el norte, donde las nubes pueden ser insistentes. Vamos a analizar la situación por regiones para que sepas dónde brilla el sol con más fuerza.

Situación por comunidades clave

  • Madrid: Cielos velados, con temperaturas oscilando entre 9 y 28 grados. Viento suave del suroeste. Mañanas frescas y tardes perfectas para disfrutar.
  • Andalucía: Cielos nubosos, con temperaturas en aumento. Vientos suaves del este y levante fuerte por la tarde en el Estrecho. En Sevilla, se espera una calidez muy agradable.
  • Cataluña: Cielos poco nubosos con algunas nubes altas. Posibles nieblas en la costa. Mínimas de 8ºC y máximas que alcanzan hasta 28ºC. Viento procedente del sur.
  • Aragón: Cielos poco nubosos y temperaturas al alza. En Zaragoza, se esperan entre 11-28ºC. Viento variable.
  • Asturias, País Vasco, Navarra y La Rioja: Nuboso con brumas a distintas alturas. Temperaturas entre 9-26ºC en el norte, llegando hasta los 29ºC en La Rioja. Viento suave.
  • Galicia: Poco nuboso con nieblas costeras. Temperaturas entre 10-26ºC. En Pontevedra, se prevén entre 8-21ºC, con vientos del sudoeste.
  • Comunidad Valenciana: Poco nuboso, fluctuando entre 10-26ºC, viento del sureste.
  • Baleares: Cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas de 7-23ºC, acompañados de brisas costeras.
  • Canarias: Nubosidad alta y aumento de la calima, especialmente en medianías. Temperaturas entre 14-27ºC en costas, superando los 30ºC en el interior de Tenerife o Gran Canaria. Viento del nordeste.
  • Ceuta y Melilla: Intervalos nubosos, con temperaturas de 15-20ºC en Ceuta, y de 14-22ºC en Melilla. Vientos del este.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Basado en el consenso de modelos para Madrid, esta tendencia es aplicable también al centro y sur peninsular, donde se esperan subidas progresivas:

DíaFechaMínima (°C)Máxima (°C)Condiciones
Viernes17 abr1227Poco nuboso, estable
Sábado18 abr1428Despejado, vientos suaves
Domingo19 abr1428Poco nuboso, posible evolución montañosa
Lunes20 abr1529Cielos abiertos, calor primaveral

El tiempo se mantendrá benévolo, con mínimas frescas durante la noche –¡no olvides abrigarte al salir!– y máximas que invitan a desconectar.

En Canarias, la calima podría dificultar la visibilidad en las cumbres, pero las playas seguirán siendo un buen refugio. Si te diriges al norte, no está de más llevar un paraguas por si acaso. ¡Disfruta del sol porque abril promete ser generoso!

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Autor

Fernando Veloz

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