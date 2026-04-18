Pronóstico del Tiempo para este sábado 18 de abril de 2026

¡Buenos días, amigos del tiempo!

Este 18 de abril de 2026, España amanece bajo un sol radiante en gran parte del territorio, aunque en el norte se presentan algunos nubarrones juguetones.

Si tienes en mente hacer una barbacoa en Madrid o disfrutar de un chapuzón en Mallorca, estás de suerte: las temperaturas se disparan. Vamos a ver lo que nos indican fuentes fiables como AEMET y otros medios reconocidos.

En Madrid, la máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 13°C.

Es un día ideal para lucir la camiseta de manga corta, pero ojo: al caer la noche puede refrescar y necesitarás una chaqueta ligera. ¿El humor del día? Imagina al sol proclamando: «¡Hoy soy el rey!».

Tiempo por zonas clave

Sur y centro (Sevilla, Madrid) : Cielos despejados o con pocas nubes. En Sevilla , se prevé alcanzar hasta los 30°C , ¡casi un anticipo del verano! Vientos tranquilos y baja humedad, perfecto para disfrutar de las terrazas.

: Cielos despejados o con pocas nubes. En , se prevé alcanzar hasta los , ¡casi un anticipo del verano! Vientos tranquilos y baja humedad, perfecto para disfrutar de las terrazas. Norte (Bilbao, San Sebastián) : Se espera nubosidad creciente, con máximas de 23°C en Bilbao y mínimas alrededor de 12°C . Viento del sur por la mañana, cambiando luego. No habrá lluvias, pero abrígate si sales temprano.

: Se espera nubosidad creciente, con máximas de en y mínimas alrededor de . Viento del sur por la mañana, cambiando luego. No habrá lluvias, pero abrígate si sales temprano. Este (Valencia, Barcelona) : Máximas de 24°C en Valencia , con cielos poco nubosos. En Barcelona , rondarán los 23°C con vientos moderados.

: Máximas de en , con cielos poco nubosos. En , rondarán los con vientos moderados. Islas (Mallorca): Se prevé una máxima de 24°C y mínima de 11°C. El cielo estará despejado con suaves brisas, ideal para la playa.

Ayer, viernes 17, Sevilla casi tocó los 31,7°C, mientras que el norte registró mínimas bajo cero en algunas zonas montañosas. Hoy el calor se hace notar sin excesos desagradables.

Vientos y otros detalles

Los vientos serán generalmente suaves: del sur en el norte por la mañana, cambiando luego a otras direcciones. En la costa, como en la Costa del Sol, habrá ligeras brisas. La humedad será media y la presión se mantendrá estable alrededor de los 1016 hPa en Sevilla.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen para la península ibérica centrado en ciudades clave (datos verificados de fuentes recientes).

Día Madrid Sevilla Bilbao Valencia Sábado 18 27°C / 13°C

Despejado 30°C / 14°C

Despejado 23°C / 12°C

Nuboso 24°C / ?

Poco nuboso Domingo 19 ~28°C / 14°C 31°C / 15°C

Despejado 20°C / 11°C

Lluvia débil ~25°C / ? Lunes 20 ~25°C / 12°C 28°C / 13°C ~20°C / 10°C ~24°C / ? Martes 21 ~24°C / 13°C 27°C / 16°C ~21°C / 10°C ~24°C / ?

Tendencia: El calor seguirá presente en el sur, mientras que el norte experimentará un clima más fresco y nuboso.

Posibles precipitaciones débiles se anticipan para el domingo en Bilbao. ¡Disfruta del sol y no olvides hidratarte! Recuerda que el tiempo es tan cambiante como el tráfico: siempre hay que estar alerta a las novedades.