Pronóstico del Tiempo para este domingo 19 de abril de 2026

¡Buenos días, España! Este domingo 19 de abril de 2026, el sol brilla con fuerza en gran parte del territorio.

Olvídate del paraguas, ya que las posibilidades de lluvia son prácticamente inexistentes, con solo un 2% en Barcelona durante el día.

En Mad

rid, las temperaturas alcanzan una máxima de 27°C y una mínima de 13°C, perfectas para disfrutar de una terraza sin preocupaciones. Vamos a desglosar el pronóstico por áreas clave, utilizando datos actualizados de AEMET y otras fuentes confiables.

Hoy en las principales ciudades

El tiempo se presenta favorable, aunque con algunas variaciones regionales. Predominan los cielos despejados o ligeramente nublados, vientos suaves y temperaturas que superan la media típica de primavera. A continuación, un resumen conciso:

Madrid : Máxima de 27°C , mínima 13°C. Cielos despejados y suaves brisas del sudoeste. La sensación térmica es bastante agradable, sin tormentas a la vista.

: Máxima de , mínima 13°C. Cielos despejados y suaves brisas del sudoeste. La sensación térmica es bastante agradable, sin tormentas a la vista. Barcelona : Hasta 23°C (algunas fuentes apuntan a 20°C), mínima de 14°C (o 13°C). Baja nubosidad (20% durante el día, 28% por la noche), precipitaciones entre el 2 y el 4%, vientos que alcanzan hasta los 32 km/h. Índice UV alto (nivel 7), no olvides la crema solar.

: Hasta (algunas fuentes apuntan a 20°C), mínima de 14°C (o 13°C). Baja nubosidad (20% durante el día, 28% por la noche), precipitaciones entre el 2 y el 4%, vientos que alcanzan hasta los 32 km/h. Índice UV alto (nivel 7), no olvides la crema solar. Bilbao : Máxima de 23°C y mínima de 12°C. Se espera un aumento en la nubosidad media-alta, con vientos variables del sur-oeste. Existe la posibilidad de un chubasco tormentoso por la tarde, aunque será ligero.

: Máxima de 23°C y mínima de 12°C. Se espera un aumento en la nubosidad media-alta, con vientos variables del sur-oeste. Existe la posibilidad de un chubasco tormentoso por la tarde, aunque será ligero. Cuenca : Máxima de 27°C y mínima de 10°C. Pocas nubes durante la mañana, pero intervalos nublados por la tarde. Podría haber alguna tormenta nocturna y vientos del sudoeste.

: Máxima de 27°C y mínima de 10°C. Pocas nubes durante la mañana, pero intervalos nublados por la tarde. Podría haber alguna tormenta nocturna y vientos del sudoeste. Pontevedra : Máxima de 25°C y mínima de 10°C. Cielos despejados y vientos flojos del sudoeste.

: Máxima de 25°C y mínima de 10°C. Cielos despejados y vientos flojos del sudoeste. Mallorca: Máxima de 24°C y mínima de 11°C. Un día soleado espera a los isleños.

En el sur, como en la Costa del Sol, los vientos son moderados (pueden llegar hasta los 35 km/h en rachas), pero sin complicaciones significativas. El norte y este costero mantienen un clima mediterráneo continental o subtropical húmedo, brindando un calor muy agradable.

Pero atención al humor del tiempo: en Bilbao, podrían caer algunas gotas rebeldes, como si el cielo quisiera recordarnos que no todo es diversión eterna.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tienes un resumen detallado para Madrid y Barcelona, basado en múltiples pronósticos nacionales. Los datos provienen de AEMET a través de fuentes recientes; el resto del país sigue tendencias parecidas (calor estable y escasas lluvias).

Día Madrid (máx/mín) Barcelona (máx/mín) General España Domingo 19 abr 27°C / 13°C 23°C / 14°C Soleado, vientos suaves Lunes 20 abr 27°C / 12°C (estables) 23°C / 13°C (similares) Pocas nubes, posibles brumas al norte Martes 21 abr 28°C / 11°C Entre 22-24°C / 12°C Nubes altas con lluvias débiles al noroeste Miércoles 22 abr Entre 27-28°C / 10°C 23°C /13 °C Intervalos nubosos con calor en centro-sur

Las temperaturas mostrarán un ligero descenso en el norte mientras se mantendrán estables en el centro-sur. Las precipitaciones serán escasas, salvo algún chubasco posible en Bilbao o Cuenca.

Consejos prácticos para hoy

Protección solar : El índice UV es alto (nivel7) en la costa mediterránea; no escatimes en crema protectora.

: El índice UV es alto (nivel7) en la costa mediterránea; no escatimes en crema protectora. Viento : Rachas que llegarán hasta los32 km/h en Barcelona , bajando a17 km/h por la noche. Motociclistas, agárrense bien.

: Rachas que llegarán hasta los32 km/h en , bajando a17 km/h por la noche. Motociclistas, agárrense bien. Planes: Es perfecto para disfrutar las playas en Mallorca (24 °C) o dar paseos por las calles madrileñas. En el norte, mejor lleva contigo un chubasquero por si acaso.

Los datos han sido contrastados gracias a AEMET, El Tiempo y Clarín (últimas actualizaciones en las últimas horas).

Recuerda que el tiempo puede cambiar; consulta las actualizaciones para estar al tanto. ¡Disfruta del sol sin preocupaciones!