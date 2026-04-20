Pronóstico del Tiempo para este lunes 20 de abril de 2026

Este lunes 20 de abril, España presenta un claro contraste meteorológico. Al sur, los rayos del sol calientan la jornada, mientras que en el norte y este se anticipan lluvias.

La mañana comienza con cielos parcialmente nublados en buena parte del país, pero a medida que avanza el día, la nubosidad aumentará, sobre todo en las costas y en el interior del norte.

En Sevilla, la protagonista del calor hoy, se prevé que el termómetro alcance máximas de 31 grados, con un 94% de nubosidad y sin posibilidad de lluvia.

Los vientos serán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 24 kilómetros por hora durante el día, para disminuir a 22 km/h por la noche, cuando las temperaturas bajarán hasta los 14 grados.

En la costa malagueña, Benalmádena verá máximas de 23 grados y mínimas de 14, manteniéndose también libre de precipitaciones. En Mallorca, se espera un tiempo seco con suaves vientos del suroeste a 13 km/h.

Lluvias y tormentas en el litoral este y norte

La situación es muy distinta en el litoral mediterráneo. En Castelló de la Plana, se prevén lluvias por la tarde-noche, acompañadas de chubascos ocasionales durante la madrugada. Las temperaturas estarán alrededor de los 11 grados en las próximas horas, con una disminución de la nubosidad tras las lluvias. En Galicia, la tarde traerá la formación de nubes que generarán chubascos tormentosos en el interior.

En el norte, Bilbao inicia el día con 12 grados y una humedad del 71%. A lo largo del día se incrementará la nubosidad media y alta, con intervalos nublados desde la mañana. Los vientos soplarán del sur por la mañana y cambiarán a variable por la tarde. Las temperaturas máximas llegarán a los 23 grados sin grandes variaciones respecto a días anteriores.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Zona Máxima Mínima Condiciones Viento Lunes 20 Sevilla 31° 14° Despejado, muy nuboso 24 km/h Lunes 20 Bilbao 23° 12° Nubosidad media y alta Variable Martes 21 Sevilla 29° 16° Parcialmente nuboso Moderado Miércoles 22 Sevilla 26° 16° Nubosidad variable Moderado Jueves 23 Sevilla 27° 14° Parcialmente nuboso Moderado

Tendencia general para la semana

La semana arranca con temperaturas superiores a lo habitual para esta época del año en gran parte de la Península. El sur seguirá disfrutando de un clima cálido, aunque con un ligero descenso respecto al día presente. Las lluvias se concentrarán principalmente en el norte y en el litoral mediterráneo durante los próximos días. Mientras tanto, el interior y el sur permanecerán más secos. Los vientos continuarán siendo moderados en general, sin alcanzar niveles peligrosos en la mayoría de las regiones.

La nubosidad irá aumentando conforme avancemos hacia finales de semana, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, no se esperan cambios drásticos en las temperaturas. Aquellos que planifiquen actividades al aire libre en el sur pueden hacerlo sin preocupaciones; mientras tanto, quienes estén al norte deberían llevar un paraguas por si acaso.