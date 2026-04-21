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El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 32 grados

Pronóstico del Tiempo para este martes 21 de abril de 2026

España se encuentra bajo un clima veraniego, con altas temperaturas en el sur y tormentas en el norte. Las cifras serán elevadas, con calima presente, pero prepárate para chubascos intensos en algunas regiones.

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España se levanta con un panorama meteorológico variado: calor veraniego en el sur y tormentas que no dan tregua en el norte. Una baja presión situada al oeste está trayendo aire subtropical que eleva las temperaturas, a la vez que genera inestabilidad que podría arruinar planes al aire libre.

Imagina sentir el calor en Sevilla, donde se alcanzan los 32°C, mientras que en el Cantábrico, los truenos retumban como si de una película de desastres se tratara.

En Madrid, se prevén cielos con nubes altas y calima que da un toque sahariano al ambiente. Los termómetros marcarán 32°C, ideales para una siesta reparadora, aunque no te confíes: el viento del sur puede traer sorpresas inesperadas. En la zona sur, Sevilla también alcanzará temperaturas máximas de 32°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 34°C, además de cielos nublados y suaves vientos del sur.

En el valle del Guadalquivir, las temperaturas superarán los 35°C; ¡un auténtico verano adelantado!

Pero no todo será sol y playa. En el Cantábrico oriental, así como en la parte alta del Ebro y el norte de Burgos, se esperan tormentas fuertes, acompañadas de lluvias intensas, posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. En Valencia, la temperatura máxima descenderá ligeramente a 23°C, mientras que la mínima será de 14°C y habrá intervalos nubosos.

El País Vasco comenzará con cielos cubiertos, chubascos moderados y vientos provenientes del oeste. En los Pirineos habrá lluvias puntuales; por su parte, Canarias experimentará un descenso térmico acompañado de lluvias débiles en la zona norte.

La calima se extenderá por la península de oeste a este, oscureciendo el cielo. Respecto a los vientos: habrá un predominio del sur flojo en general, este en la costa mediterránea, poniente fuerte en el Estrecho y un viento moderado del norte en Canarias.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

DíaNorte y OesteCentro y SurEste y BalearesNotas
Martes 21Tormentas fuertes en Cantábrico y Ebro, lluvias en PirineosCalor >32-35°C en Guadalquivir y EbroLigero descenso en Valencia, nubes altasCalima general, vientos del sur
Miércoles 22Descenso notable en Cantábrico, lluvias débiles>30°C en este, Sevilla 29°CCálido y soleado por la tarde en el surNuboso con lluvias escasas
Jueves 23Inestabilidad hacia el oeste, tormentas posiblesSubida >30°C centro-surDescenso notable en Baleares y MediterráneoLa calima persiste; lluvias en Canarias norte
Viernes 24Posible bajada hacia oeste-sur (incertidumbre)Ambiente cálidoRecuperación probableMayor incertidumbre; confirma pronto

Sevilla seguirá bajo un clima cálido con temperaturas entre 28-29°C y posibilidad de tormentas el martes. En Pas de la Casa, ubicado en los Pirineos, se esperan fuertes lluvias acumulando hasta 32 mm y una máxima de solo 9°C. El fin de semana traerá una recuperación térmica con calor inusual para estas fechas.

Si decides salir hoy, no olvides llevar crema solar si te diriges al sur o paraguas si te encuentras al norte. ¡El clima español siempre tiene algo reservado!

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Autor

Fernando Veloz

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