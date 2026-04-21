Pronóstico del Tiempo para este martes 21 de abril de 2026

España se levanta con un panorama meteorológico variado: calor veraniego en el sur y tormentas que no dan tregua en el norte. Una baja presión situada al oeste está trayendo aire subtropical que eleva las temperaturas, a la vez que genera inestabilidad que podría arruinar planes al aire libre.

Imagina sentir el calor en Sevilla, donde se alcanzan los 32°C, mientras que en el Cantábrico, los truenos retumban como si de una película de desastres se tratara.

En Madrid, se prevén cielos con nubes altas y calima que da un toque sahariano al ambiente. Los termómetros marcarán 32°C, ideales para una siesta reparadora, aunque no te confíes: el viento del sur puede traer sorpresas inesperadas. En la zona sur, Sevilla también alcanzará temperaturas máximas de 32°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 34°C, además de cielos nublados y suaves vientos del sur.

En el valle del Guadalquivir, las temperaturas superarán los 35°C; ¡un auténtico verano adelantado!

Pero no todo será sol y playa. En el Cantábrico oriental, así como en la parte alta del Ebro y el norte de Burgos, se esperan tormentas fuertes, acompañadas de lluvias intensas, posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. En Valencia, la temperatura máxima descenderá ligeramente a 23°C, mientras que la mínima será de 14°C y habrá intervalos nubosos.

El País Vasco comenzará con cielos cubiertos, chubascos moderados y vientos provenientes del oeste. En los Pirineos habrá lluvias puntuales; por su parte, Canarias experimentará un descenso térmico acompañado de lluvias débiles en la zona norte.

La calima se extenderá por la península de oeste a este, oscureciendo el cielo. Respecto a los vientos: habrá un predominio del sur flojo en general, este en la costa mediterránea, poniente fuerte en el Estrecho y un viento moderado del norte en Canarias.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Día Norte y Oeste Centro y Sur Este y Baleares Notas Martes 21 Tormentas fuertes en Cantábrico y Ebro, lluvias en Pirineos Calor >32-35°C en Guadalquivir y Ebro Ligero descenso en Valencia, nubes altas Calima general, vientos del sur Miércoles 22 Descenso notable en Cantábrico, lluvias débiles >30°C en este, Sevilla 29°C Cálido y soleado por la tarde en el sur Nuboso con lluvias escasas Jueves 23 Inestabilidad hacia el oeste, tormentas posibles Subida >30°C centro-sur Descenso notable en Baleares y Mediterráneo La calima persiste; lluvias en Canarias norte Viernes 24 Posible bajada hacia oeste-sur (incertidumbre) Ambiente cálido Recuperación probable Mayor incertidumbre; confirma pronto

Sevilla seguirá bajo un clima cálido con temperaturas entre 28-29°C y posibilidad de tormentas el martes. En Pas de la Casa, ubicado en los Pirineos, se esperan fuertes lluvias acumulando hasta 32 mm y una máxima de solo 9°C. El fin de semana traerá una recuperación térmica con calor inusual para estas fechas.

Si decides salir hoy, no olvides llevar crema solar si te diriges al sur o paraguas si te encuentras al norte. ¡El clima español siempre tiene algo reservado!