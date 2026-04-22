Pronóstico del Tiempo: España enfrenta calima y tormentas este miércoles 22 de abril de 2026

España despierta este miércoles con un panorama climático tan diverso como confuso.

Mientras que el este peninsular goza de temperaturas agradables y cielos despejados, el nordeste se prepara para recibir tormentas que podrían ser localmente intensas.

Además, la calima —ese polvo en suspensión que solemos ignorar hasta que ensucia nuestros coches— se ha establecido en todo el territorio nacional.

La Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado un día caracterizado por la inestabilidad en el Pirineo oriental, donde las tormentas podrían intensificarse a partir del mediodía y extenderse hacia áreas vecinas.

En Madrid, los residentes pueden estar tranquilos: cielos poco nubosos o despejados dominarán la jornada sin previsión de lluvias.

Sin embargo, la mala calidad del aire debido al polvo será un tema a considerar, así que tal vez sea un buen momento para dejar el coche aparcado si padeces alergias.

Tormentas en el nordeste y chubascos dispersos

Las tormentas no serán exclusivas del Pirineo. También es posible que aparezcan chubascos aislados acompañados de actividad eléctrica en el Maestrazgo y las sierras del sureste peninsular, aunque con menos probabilidad. En Canarias, la situación es más variable, con cielos nublados y precipitaciones previstas para las vertientes norte y nordeste de las islas más montañosas.

En la costa gallega y el Cantábrico, se espera un mar alterado con olas de entre 2 y 3 metros, lo que ofrecerá una buena oportunidad para los aficionados al surf. El viento soplará con fuerza en los Pirineos, Galicia, la mitad norte y los sistemas central e ibérico.

Temperaturas: descenso en el oeste, calor en el este

Aquí viene lo interesante: mientras que el oeste peninsular verá una notable caída de temperaturas —sobre todo en Galicia y el Cantábrico—, el este mantendrá o incluso incrementará sus registros térmicos. Las máximas descienden en las regiones centrales y occidentales, pero ciudades como Sevilla alcanzarán hasta 27 grados, mientras que en Soria se prevén alrededor de 25 grados.

En Barcelona, los termómetros marcarán una máxima de 20 grados y una mínima de 13. En Asturias, las temperaturas oscilarán entre 11 y 18 grados para Oviedo, entre 12 y 18 para Gijón, y también entre 12 y 18 para Avilés.

Viento y polvo: los grandes protagonistas

El viento será predominantemente suave del sur y suroeste en la zona central y occidental peninsular. En cambio, en el área mediterránea soplará desde el este con intensidad variable de floja a moderada. En el Cantábrico, se presentará moderado del este, mientras que en la costa gallega soplará desde el sur.

La calima seguirá siendo una molestia importante durante toda la jornada, especialmente afectando a la mitad este peninsular y a las Baleares, donde la presencia de polvo en suspensión continuará afectando la calidad del aire.

Previsión para los próximos cuatro días

Día Temperatura máxima Temperatura mínima Condiciones principales Miércoles 22 de abril 20-27°C 8-16°C Cielos poco nubosos, tormentas en Pirineo, calima generalizada Jueves 23 de abril 26-29°C 8-15°C Aumento de inestabilidad, posibles tormentas en oeste peninsular, superarán los 30°C en centro y sur Viernes 24 de abril 22-25°C 15-17°C Descenso notable de temperaturas en Baleares y Mediterráneo, persistencia del polvo Sábado 25 de abril 24-26°C 9-16°C Recuperación térmica, nueva subida de termómetros, ambiente muy cálido para esta época del año

Resumen para planificar tu día

Si resides en el este peninsular, prepárate para disfrutar un día cálido y soleado. Si te encuentras en el oeste, abrígate un poco más. En el área del Pirineo y alrededores, es recomendable tener un paraguas a mano por si acaso. Y no olvides tus gafas de sol si estás por toda España: la calima no solo ensucia; también puede ser molesta para los ojos. Las temperaturas seguirán subiendo en general, confirmando que la primavera ha llegado dispuesta a quedarse por un tiempo.