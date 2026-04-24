Pronóstico del Tiempo para este viernes 24 de abril de 2026

Este viernes 24 de abril de 2026 se presenta con un clima variable en España.

Un frente atlántico trae consigo lluvias y chubascos hacia el centro y sur, dejando al levante en una situación más favorable. Imagina la escena: sales de casa en Madrid con paraguas, mientras que en Barcelona necesitas las gafas de sol.

Los pronósticos de Aemet y otros servicios climáticos coinciden en esta división.

En Madrid, la jornada comienza nublada con lluvia a las 6:00. Durante el mediodía habrá una pausa, pero por la tarde regresan las precipitaciones.

No esperes calor: las temperaturas máximas alcanzarán los 18°C, mientras que las mínimas serán frescas. En el sur, Córdoba y Ceuta son las más afectadas por tormentas intensas –en Córdoba se prevén hasta 11 mm/hora–.

Por su parte, Sevilla y Málaga se verán cubiertas por nubes al 100% y un 99% de probabilidad de lluvia, alcanzando los 20°C como máximo.

Zonas afectadas por la lluvia

Centro y sur peninsular : Lluvias continuadas y tormentas. Ávila empieza con 5 mm a las 4:00. La situación empeora en Toledo durante la noche. Se han emitido avisos amarillos en Madrid , Toledo , Ávila , entre otros, por acumulaciones que pueden llegar a los 15 mm/hora.

: Lluvias continuadas y tormentas. empieza con 5 mm a las 4:00. La situación empeora en durante la noche. Se han emitido avisos amarillos en , , , entre otros, por acumulaciones que pueden llegar a los 15 mm/hora. Norte : Un día gris pero suave. En Galicia , se registran nieblas en A Coruña y Lugo , aunque sin grandes cantidades de agua. En Asturias (Oviedo), se esperan lluvias moderadas al mediodía. El País Vasco (Bilbao) también verá chubascos débiles.

: Un día gris pero suave. En , se registran nieblas en y , aunque sin grandes cantidades de agua. En (Oviedo), se esperan lluvias moderadas al mediodía. El (Bilbao) también verá chubascos débiles. Mediterráneo : Un oasis seco. Por la tarde, los cielos despejarán en Barcelona , Tarragona y Valencia . En Ibiza , se prevé una máxima de 19°C y en Zaragoza , ¡hasta 25°C –casi verano!.

: Un oasis seco. Por la tarde, los cielos despejarán en , y . En , se prevé una máxima de 19°C y en , ¡hasta 25°C –casi verano!. Canarias : Con calma. En Las Palmas , nubes dispersas y bajo riesgo de llovizna.

: Con calma. En , nubes dispersas y bajo riesgo de llovizna. Ceuta y Melilla: Tormentas matinales en Ceuta, donde se esperan hasta 8,6 mm.

Los vientos soplarán moderados del oeste en las costas del norte (marejada en Cantabria y *Bizkaia), acompañados de aguaceros. ¿Y el humor? Si resides en Andalucía, mejor prepara una cena con impermeable.

Pronóstico hora a hora en Madrid

Hora Estado Temp (°C) Precipitación 06:00 Lluvia ligera 12 Alta 12:00 Nuboso 16 Baja 18:00 Chubascos 17 Alta 00:00 Nuboso 14 Media

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Datos generales para España (promedios peninsulares, foco en un centro-sur inestable):

Día Temps max/min (°C) Precipitación Viento Viernes 24 abr 18/12 Lluvias centro-sur Oeste mod. Sábado 25 abr 17/11 Chubascos débiles Sur-oeste Domingo 26 abr 19/10 Menos nubes, seco este Variable Lunes 27 abr 20/12 Estable, nieblas norte Flojo

En Ronda (Málaga) se espera una temperatura de hasta 16°C con precipitaciones alrededor de los 12 mm. Mientras tanto, en Euskadi, habrá chubascos mañana. Esto contrasta con el sol radiante que disfrutará hoy la ciudad de Zaragoza. Recuerda consultar Aemet para obtener información específica sobre tu localidad. ¡No te olvides la chaqueta!