Pronóstico del Tiempo para este sábado 25 de abril de 2026

¡Buenos días, España! Este sábado 25 de abril de 2026, el sol brilla intensamente en gran parte del país.

Pero no te confíes: algunas nubes y posibles chubascos pueden hacer acto de presencia, especialmente si planeas salir por el centro o el norte.

En Madrid, las temperaturas alcanzarán un máximo de 24 ºC y un mínimo de 12 ºC, con una probabilidad de lluvia del 61% durante el día, lo que podría arruinar esos planes para la paella familiar.

¿Un toque de humor? Si llueve, al menos nos dará un respiro del calor continental que nos hace sudar.

La AEMET y otros servicios meteorológicos han indicado que el clima mediterráneo continental en Madrid traerá vientos que oscilarán entre los 24 km/h durante el día y 22 km/h por la noche, junto a una nubosidad del 57% durante las horas diurnas. No olvides aplicarte crema solar: los rayos UV alcanzan un nivel 8, considerado alto.

Fuera de la capital, las temperaturas medias se sitúan alrededor de los 15 ºC, aunque en el sur y este las cifras son más elevadas.

Pronóstico por zonas clave

Aquí tienes cómo se presenta el día en algunas ciudades importantes. He utilizado datos actualizados para que no te lleves sorpresas:

Madrid : Máxima de 24 ºC , mínima de 12 ºC . Posibilidad de lluvias ( 61% durante el día, 18% por la noche). Viento moderado. Ideal para disfrutar en terrazas… siempre que no llueva.

: Máxima de , mínima de . Posibilidad de lluvias ( durante el día, por la noche). Viento moderado. Ideal para disfrutar en terrazas… siempre que no llueva. Valencia : Máxima de 21 ºC , mínima de 13 ºC . Nubosidad variable con algunas nubes por la tarde. Agua del mar a 18 ºC , con una suave brisa. ¡La playa te espera!

: Máxima de , mínima de . Nubosidad variable con algunas nubes por la tarde. Agua del mar a , con una suave brisa. ¡La playa te espera! Ciudad Real : Máxima de 27 ºC , mínima de 11 ºC . Pocos cambios, día soleado con calma.

: Máxima de , mínima de . Pocos cambios, día soleado con calma. Bilbao (País Vasco): Nuboso, con posibilidad de chubascos ocasionales. Viento del sur por la mañana que cambiará a oeste. Temperaturas moderadas, aunque las mínimas están en ascenso.

(País Vasco): Nuboso, con posibilidad de chubascos ocasionales. Viento del sur por la mañana que cambiará a oeste. Temperaturas moderadas, aunque las mínimas están en ascenso. Costa del Sol: Vientos entre los 17-35 km/h en algunos puntos, perfecto para practicar kitesurf si te atreves.

Según AEMET, ayer hizo mucho calor en Valencia con picos alcanzando los 32 ºC en Xàtiva, pero hoy las temperaturas descienden un poco. En el norte, como Asturias o Cantabria, se prevén temperaturas frescas alrededor de los 20 ºC, con algo de lluvia residual.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen para planificar tu semana. Basado en las tendencias proporcionadas por AEMET y fuentes confiables: se espera calor persistente en el interior y posibles descensos a partir del lunes, además de lluvias en el norte. (Datos aproximados por regiones clave; usando Madrid como referencia).

Día Madrid (máx/mín ºC) Valencia (máx/mín ºC) Bilbao (condiciones) Prob. lluvia general Sáb 25 abr 24/12 21/13 Nuboso, chubascos 61% centro Dom 26 abr 23/11 20/12 Brumas, poco nuboso Baja, vientos sur Lun 27 abr 22/10 (posible descenso) 21/14 Despejado, brisa Escasa Mar 28 abr 25/12 23/15 Variable, sur flojo Norte: media

Ten cuidado: el pronóstico a cuatro días tiene su grado de incertidumbre según advierte AEMET; podrían presentarse tormentas en Pirineos y norte peninsular. En toda España, el interior sigue por encima de lo habitual para abril, pero prepárate para cualquier sorpresa.

Si te diriges al norte, como a los Picos de Europa, ayer refrescaba con unos agradables 12 ºC y alta nubosidad. Al sur, en la Costa del Sol, viento juguetón pero sin ningún drama. Recuerda consultar AEMET antes de salir; el tiempo español es tan impredecible como apasionante.

¿Tienes planes? Abrígate bien por la noche y disfruta al máximo del día. ¡Mañana más!