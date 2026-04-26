Pronóstico del Tiempo para este domingo 26 de abril de 2026

¡Buenos días, amantes del tiempo! Hoy, 26 de abril de 2026, España se despierta con un panorama meteorológico que parece extraído de una postal primaveral en gran parte del territorio.

Los cielos poco nubosos reinan, perfectos para disfrutar de terrazas y paseos, aunque Ceuta y las islas Canarias se resisten con lluvias débiles y abundante nubosidad.

Las temperaturas suben lo suficiente para despojarnos del abrigo, pero sin caer en el bochorno. Según la AEMET, tras consultar ciudad por ciudad, el día se presenta seco en la península, con máximas que oscilan entre 20°C y 29°C.

En el centro, Madrid marca la pauta con una máxima de 26°C y mínima de 13°C, cielo poco nuboso y un suave viento del SE a 10 km/h.

¡Ideal para disfrutar de un vermú sin sudar la gota gorda! Otras fuentes casi coinciden: máxima de 25°C y mínima de 12°C, con un riesgo de lluvia casi inexistente (3%). Imagina salir a la calle y que el sol te reciba como un viejo amigo.

Repaso por regiones: ¿dónde brilla el sol?

El país se presenta dividido en dos bandos: el seco y el mojado. Aquí tienes los detalles, sin complicaciones:

Norte peninsular : Estable y fresco. En Bilbao , se alcanzan los 23°C como máxima y los 10°C como mínima, poco nuboso, con viento del NO a 10 km/h y sin posibilidad de lluvia ( 0% ). En A Coruña , la situación es similar: máxima de 20°C , mínima de 12°C , también tranquilo.

: Estable y fresco. En , se alcanzan los como máxima y los como mínima, poco nuboso, con viento del NO a 10 km/h y sin posibilidad de lluvia ( ). En , la situación es similar: máxima de , mínima de , también tranquilo. Centro : Tranquilo. En Zaragoza , la temperatura asciende hasta los 29°C como máxima y los 14°C como mínima, con poca nubosidad y viento del SE a 5 km/h.

: Tranquilo. En , la temperatura asciende hasta los como máxima y los como mínima, con poca nubosidad y viento del SE a 5 km/h. Sur : Predomina lo seco, salvo excepciones. En Sevilla , se registran máximas de hasta 28°C y mínimas de 15°C , con poco nuboso y viento del E a 20 km/h. Sin embargo, en Ceuta , las lluvias no cesan: máxima de 20°C , mínima de 16°C , muy nuboso, viento del E a 25 km/h y un pronóstico del 100% para las precipitaciones. ¡No olvides tu chubasquero si cruzas el Estrecho!

: Predomina lo seco, salvo excepciones. En , se registran máximas de hasta y mínimas de , con poco nuboso y viento del E a 20 km/h. Sin embargo, en , las lluvias no cesan: máxima de , mínima de , muy nuboso, viento del E a 25 km/h y un pronóstico del 100% para las precipitaciones. ¡No olvides tu chubasquero si cruzas el Estrecho! Mediterráneo : Ideal para quienes buscan sol y playa. En Barcelona , se esperan máximas de 24°C y mínimas de 16°C ; en València , las cifras son las mismas: máxima de 24°C y mínima de 12°C . Viento suave sin lluvia ( 0% ) para ambos lugares.

: Ideal para quienes buscan sol y playa. En , se esperan máximas de y mínimas de ; en , las cifras son las mismas: máxima de y mínima de . Viento suave sin lluvia ( ) para ambos lugares. Islas Baleares : En Palma , se prevén máximas de hasta los 24°C y mínimas que bajan hasta los 7°C (¡abrígate por la mañana!), con poca nubosidad y viento del SO a 15 km/h.

: En , se prevén máximas de hasta los y mínimas que bajan hasta los (¡abrígate por la mañana!), con poca nubosidad y viento del SO a 15 km/h. Islas Canarias: El caso húmedo. En Las Palmas, se esperan máximas alrededor de los 22°C, mínimas en torno a los 19°C, con muy nuboso e incluso lluvia, viento del N a 25 km/h, pronosticando un 100% para las precipitaciones. No es el día ideal para lucir topless en la playa.

El viento puede resultar algo molesto en las costas, alcanzando rachas hasta los 25 km/h tanto en Ceuta como en las islas canarias, aunque nada que pueda considerarse épico.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Aquí tienes un resumen útil para planear tu semana. Los datos se basan en tendencias proporcionadas por la AEMET así como modelos meteorológicos, reflejando estabilidad general en la península.

Día Madrid Bilbao Sevilla Barcelona Notas generales Domingo 26 abr 26°/13° Poco nuboso, 0% lluvia 23°/10° Poco nuboso 28°/15° Poco nuboso 24°/16° Poco nuboso Lluvias en Ceuta y Canarias Lunes 27 abr ~25°/13° Estable 23°/13° Poco nuboso ~27°/15° Seco 23°/13° Seco Brumas matinales al norte Martes 28 abr ~24°/13° Similar 22°/13° Nubosidad ~27°/16° Estable 22°/13° Poco nuboso Posible calima al sur Miércoles 29 abr ~24°/14° Poco nuboso 22°/14° Variable ~28°/16° Seco 22°/14° Estable Vientos sur flojos

Consejos rápidos para no mojarte ni achicharrarte

Para la Península y Baleares : Ropa ligera durante el día; chaqueta fina por la noche. ¡Cuidado que el sol aprieta!

y : Ropa ligera durante el día; chaqueta fina por la noche. ¡Cuidado que el sol aprieta! Para Ceuta y Canarias : Paraguas imprescindible. Viento más lluvia igual frescura.

y : Paraguas imprescindible. Viento más lluvia igual frescura. ¿Tienes planes al aire libre? El norte y centro están listos para ti. En el sur, ten precaución con el viento en costas.

¡Disfruta del día! La primavera en España no perdona segundas oportunidades.