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El termómetro en Madrid alcanzará hoy los 26 grados

Pronóstico del Tiempo para este lunes 27 de abril de 2026-

España se enfrenta a un lunes variado: sol en el centro y sur, mientras que el norte y Ceuta experimentan lluvias. Las temperaturas son agradables, perfectas para disfrutar de actividades al aire libre donde no llueva.

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Este lunes 27 de abril, España se presenta con un panorama que oscila entre cielos despejados y lluvias inesperadas.

Mientras Madrid se deleita con 26°C y un cielo sin nubes, Bilbao y Ceuta tendrán que lidiar con un 100% de probabilidad de lluvia. ¿Listo para sacar el paraguas o las gafas de sol?

El tiempo será irregular, pero también habrá momentos soleados. En el centro y la costa mediterránea, los cielos se mantendrán limpios, ideales para disfrutar en las terrazas.

En contraste, el norte y lugares como Ceuta o Las Palmas optan por un ambiente más lluvioso. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 29°C, así que elige bien tu destino.

Hoy en las principales ciudades

Consulta el mapa del tiempo con información verificada. El viento soplará de manera suave en general, aunque hay que tener cuidado en las costas debido a posibles rachas.

  • Madrid: 26°C máx, 14°C mín. Cielo poco nuboso, viento del este a 10 km/h. 0% de lluvia. Un día perfecto para pasear.
  • Bilbao: 21°C máx, 11°C mín. Lluvia durante todo el día (100%), viento del este a 10 km/h. No olvides el chubasquero.
  • A Coruña: 19°C máx, 13°C mín. Poco nuboso, viento del noreste a 20 km/h. Solo un 5% de probabilidad de lluvia. Estable.
  • Zaragoza: 29°C máx, 14°C mín. Despejado, viento del sureste a 10 km/h. Un 5% de lluvia. Calorcito garantizado.
  • Sevilla: 29°C máx, 15°C mín. Nubes altas, viento del este a 20 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Sur resplandeciente.
  • Barcelona: 23°C máx, 16°C mín. Intervalos nubosos, viento del sureste a 10 km/h. Un 15% de probabilidad de lluvia. Cambiante.
  • Valencia: 23°C máx, 12°C mín. Cielo claro, viento del este a 10 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Ideal para la playa.
  • Palma: 27°C máx, 9°C mín. Despejado, viento del suroeste a 15 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Las Baleares sonríen.
  • Las Palmas: 22°C máx, 19°C mín. Cielo cubierto con lluvias, viento del noroeste a 25 km/h. Probabilidad del 100% de precipitación. Paraguas obligatorio en Canarias.

Humorada del día: En Ceuta, la lluvia es tal que podrías nadar hasta casa; mientras tanto, en Zaragoza, te sudará la camiseta como si estuvieras en una sauna. El clima español siempre trae su dosis de dramatismo.

Consejos prácticos

  • Norte y Ceuta: Lleva paraguas contigo; evita montañas si puedes.
  • Centro y sur: No olvides la crema solar y mantente hidratado; las temperaturas están subiendo.
  • Islas: Las Baleares son perfectas para disfrutar al exterior; en Canarias, prepárate para un día húmedo.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Se prevén chubascos por la tarde en el interior peninsular y tormentas posibles en el norte y oeste. El Mediterráneo y los archipiélagos tendrán un clima más estable con acumulados que pueden llegar hasta los 30 l/m² en algunas áreas.

DíaNorte/CantábricoCentro/SurMediterráneo/BalearesCanarias
Lun 27 abrLluvias (Bilbao al 100%), entre 19-21°CDespejado, entre 26-29°CVariable a unos 23°CLluvias en el norte, unos 22°C
Mar 28 abrChubascos en el oeste; tormentas en CantábricoEstable en el sur; posibles tormentas en el interiorSoleadoLluvias hacia el norte
Mié 29 abrTormentas interiores en Galicia/AsturiasChubascos en Extremadura/AndalucíaEstableInestable hacia el norte
Jue 30 abrPersisten chubascos por el norteVariable en el interiorDespejadoLluvias ligeras

Mantente al tanto con las actualizaciones de AEMET; la variabilidad local siempre está presente.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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