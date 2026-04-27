Pronóstico del Tiempo para este lunes 27 de abril de 2026

El cachorro de león y la manada de cebras.

Este lunes 27 de abril, España se presenta con un panorama que oscila entre cielos despejados y lluvias inesperadas.

Mientras Madrid se deleita con 26°C y un cielo sin nubes, Bilbao y Ceuta tendrán que lidiar con un 100% de probabilidad de lluvia. ¿Listo para sacar el paraguas o las gafas de sol?

El tiempo será irregular, pero también habrá momentos soleados. En el centro y la costa mediterránea, los cielos se mantendrán limpios, ideales para disfrutar en las terrazas.

En contraste, el norte y lugares como Ceuta o Las Palmas optan por un ambiente más lluvioso. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 29°C, así que elige bien tu destino.

Hoy en las principales ciudades

Consulta el mapa del tiempo con información verificada. El viento soplará de manera suave en general, aunque hay que tener cuidado en las costas debido a posibles rachas.

Madrid : 26°C máx, 14°C mín. Cielo poco nuboso, viento del este a 10 km/h. 0% de lluvia. Un día perfecto para pasear.

: 26°C máx, 14°C mín. Cielo poco nuboso, viento del este a 10 km/h. 0% de lluvia. Un día perfecto para pasear. Bilbao : 21°C máx, 11°C mín. Lluvia durante todo el día (100%), viento del este a 10 km/h. No olvides el chubasquero.

: 21°C máx, 11°C mín. Lluvia durante todo el día (100%), viento del este a 10 km/h. No olvides el chubasquero. A Coruña : 19°C máx, 13°C mín. Poco nuboso, viento del noreste a 20 km/h. Solo un 5% de probabilidad de lluvia. Estable.

: 19°C máx, 13°C mín. Poco nuboso, viento del noreste a 20 km/h. Solo un 5% de probabilidad de lluvia. Estable. Zaragoza : 29°C máx, 14°C mín. Despejado, viento del sureste a 10 km/h. Un 5% de lluvia. Calorcito garantizado.

: 29°C máx, 14°C mín. Despejado, viento del sureste a 10 km/h. Un 5% de lluvia. Calorcito garantizado. Sevilla : 29°C máx, 15°C mín. Nubes altas, viento del este a 20 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Sur resplandeciente.

: 29°C máx, 15°C mín. Nubes altas, viento del este a 20 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Sur resplandeciente. Barcelona : 23°C máx, 16°C mín. Intervalos nubosos, viento del sureste a 10 km/h. Un 15% de probabilidad de lluvia. Cambiante.

: 23°C máx, 16°C mín. Intervalos nubosos, viento del sureste a 10 km/h. Un 15% de probabilidad de lluvia. Cambiante. Valencia : 23°C máx, 12°C mín. Cielo claro, viento del este a 10 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Ideal para la playa.

: 23°C máx, 12°C mín. Cielo claro, viento del este a 10 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Ideal para la playa. Palma : 27°C máx, 9°C mín. Despejado, viento del suroeste a 15 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Las Baleares sonríen.

: 27°C máx, 9°C mín. Despejado, viento del suroeste a 15 km/h. Sin posibilidad de lluvia (0%). Las Baleares sonríen. Las Palmas: 22°C máx, 19°C mín. Cielo cubierto con lluvias, viento del noroeste a 25 km/h. Probabilidad del 100% de precipitación. Paraguas obligatorio en Canarias.

Humorada del día: En Ceuta, la lluvia es tal que podrías nadar hasta casa; mientras tanto, en Zaragoza, te sudará la camiseta como si estuvieras en una sauna. El clima español siempre trae su dosis de dramatismo.

Consejos prácticos

Norte y Ceuta : Lleva paraguas contigo; evita montañas si puedes.

: Lleva paraguas contigo; evita montañas si puedes. Centro y sur: No olvides la crema solar y mantente hidratado; las temperaturas están subiendo.

Islas: Las Baleares son perfectas para disfrutar al exterior; en Canarias, prepárate para un día húmedo.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Se prevén chubascos por la tarde en el interior peninsular y tormentas posibles en el norte y oeste. El Mediterráneo y los archipiélagos tendrán un clima más estable con acumulados que pueden llegar hasta los 30 l/m² en algunas áreas.

Día Norte/Cantábrico Centro/Sur Mediterráneo/Baleares Canarias Lun 27 abr Lluvias (Bilbao al 100%), entre 19-21°C Despejado, entre 26-29°C Variable a unos 23°C Lluvias en el norte, unos 22°C Mar 28 abr Chubascos en el oeste; tormentas en Cantábrico Estable en el sur; posibles tormentas en el interior Soleado Lluvias hacia el norte Mié 29 abr Tormentas interiores en Galicia/Asturias Chubascos en Extremadura/Andalucía Estable Inestable hacia el norte Jue 30 abr Persisten chubascos por el norte Variable en el interior Despejado Lluvias ligeras

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