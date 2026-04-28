Pronóstico del Tiempo para este martes 28 de abril de 2026

¡Buenos días, España! Este martes 28 de abril de 2026, el tiempo parece jugar al escondite: nubes y lluvias amenazan en el norte y sur, pero no te preocupes, el sol también hace acto de presencia en algunos lugares.

Si decides salir con chanclas por Bilbao o Sevilla, prepárate para un zapateado bajo la lluvia.

Vamos a desglosar el pronóstico fresco que nos trae AEMET y otras fuentes confiables.

En el norte peninsular, la situación se presenta movida. Bilbao alcanzará una máxima de 23°C y una mínima de 13°C, con cielo muy cubierto y lluvia al 100%. ¡Mejor llevar paraguas que intentar sacar un selfie bajo la tormenta! En A Coruña, las cosas son más favorables: 23°C/13°C, poco nuboso y con un 0% de probabilidad de lluvia.

En el centro, hay una tregua relativa. Madrid marca entre 26°C/14°C (o quizás 13°C según algunas fuentes), con intervalos nubosos y una probabilidad de lluvias débiles del 55% (aunque Infobae lo reduce a un escaso 2% durante el día). Por su parte, Zaragoza brilla con unos agradables 29°C/13°C, nubes altas y completamente seco al 100%. Un contraste notable: mientras Madrid puede mojarse, Zaragoza invita a disfrutar en las terrazas.

En el sur, la lluvia no se escatima. Sevilla alcanzará los 27°C/17°C con lluvia garantizada (100%), mientras que Ceuta se queda en unos frescos 19°C/16°C bajo cielos cubiertos. El ambiente es húmedo, como si estuvieras en un spa sin toalla.

En la costa del Mediterráneo, la nubosidad es variable. En Barcelona, se esperan temperaturas de 23°C/15°C con solo un 5% de posibilidad de lluvia; mientras que en València, alcanzará los 22°C/13°C con un riesgo del 40%. En las Baleares, Palma sube hasta los 27°C/10°C, con nubes altas y casi sin posibilidades de precipitación.

Las islas Canarias tampoco se salvan: en Las Palmas, se prevén 20°C/18°C con lluvia al 100% y vientos del norte a unos 20 km/h.

La AEMET ha activado avisos amarillos por chubascos fuertes en nueve comunidades autónomas, especialmente en el oeste peninsular (Castilla-La Mancha, Extremadura…). Las temperaturas son primaverales, oscilando entre los 19-29°C; sin embargo, la inestabilidad sigue siendo la norma.

Consejos breves para evitar mojarte

En Bilbao , Ceuta , Sevilla y Las Palmas : Paraguas imprescindible, ¡100% de lluvia!

, , y : Paraguas imprescindible, ¡100% de lluvia! Para Madrid : Lleva algo ligero por si acaso llueve (55%).

: Lleva algo ligero por si acaso llueve (55%). Vientos suaves: del norte en zonas del norte y sureste en el centro.

Tabla del pronóstico para los próximos cuatro días

Datos generales proporcionados por AEMET indican que la inestabilidad persistirá, con chubascos intensos esperados para el miércoles en el centro-oeste y el jueves en el noreste. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios.

Día Tendencia general Zonas clave de lluvia Temperaturas aproximadas en Madrid Martes 28 abr Nuboso, chubascos norte/sur Norte, sur, Canarias Máx. 26°C / Mín. 14°C Miércoles 29 abr Alta inestabilidad, tormentas centro-oeste Centro, oeste peninsular Sin cambios significativos Jueves 30 abr Chubascos noreste/Mediterráneo Noreste, Baleares Estable, ligero descenso Viernes 1 may Mayor estabilidad en la península, nubes altas Ocasional Cantábrico Similar a días anteriores, sin datos precisos

Si tienes planes para viajar, no olvides consultar a AEMET al momento: el tiempo puede cambiar tan rápido como las emociones. ¡Que disfrutes del día sin dramas relacionados con el agua!