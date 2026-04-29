Pronóstico del Tiempo para este miércoles 29 de abril de 2026

¡Prepárate para mojarte, que la lluvia no da tregua en gran parte de España! La AEMET advierte que hoy tendremos un día marcado por la inestabilidad, con precipitaciones extendidas en el interior, así como en el norte y sur peninsular. Solo el levante y Baleares se libran del aguacero. En Madrid, no olvides que hay un 100% de probabilidad de lluvia, con temperaturas máximas de 19°C y mínimas de 13°C.

Si decides salir, echa un vistazo al pronóstico: un embolsamiento de aire frío traerá chubascos y tormentas que se intensificarán por la tarde. Se han emitido avisos naranjas para Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y La Rioja. Las temperaturas descenderán en las zonas oeste y central, pero se mantendrán agradables, oscilando entre los 18 y 27°C en ciudades clave.

Detalle por zonas: ¿dónde lloverá y dónde no?

Hoy, el país parece dividirse entre dos climas: el húmedo y el seco. A continuación, te ofrecemos un resumen por regiones con datos actualizados de la AEMET.

Norte peninsular : Inestabilidad total. En Bilbao , se prevén 25°C max/14°C min, cielo muy nuboso con lluvia al 100%, viento del sureste a 15 km/h. En A Coruña , las temperaturas serán de 18/13°C, con lluvias débiles al 70%, viento noroeste a 15 km/h.

: Inestabilidad total. En , se prevén 25°C max/14°C min, cielo muy nuboso con lluvia al 100%, viento del sureste a 15 km/h. En , las temperaturas serán de 18/13°C, con lluvias débiles al 70%, viento noroeste a 15 km/h. Centro : Aquí es donde más agua caerá. En Madrid , se esperan 19/13°C, con lluvias seguras al 100%, viento del sur a 15 km/h. En Zaragoza , las temperaturas alcanzarán los 27/14°C, también con cubierto y lluvias al 100%, viento del este a solo 5 km/h.

: Aquí es donde más agua caerá. En , se esperan 19/13°C, con lluvias seguras al 100%, viento del sur a 15 km/h. En , las temperaturas alcanzarán los 27/14°C, también con cubierto y lluvias al 100%, viento del este a solo 5 km/h. Sur : No te fíes del sol que brilla. En Ceuta , habrá temperaturas de 19/16°C y lluvia al 100%, viento del sur a 5 km/h. Mientras tanto, en Sevilla , se prevén 25/14°C, con cielo cubierto y lluvias, viento del suroeste a 20 km/h.

: No te fíes del sol que brilla. En , habrá temperaturas de 19/16°C y lluvia al 100%, viento del sur a 5 km/h. Mientras tanto, en , se prevén 25/14°C, con cielo cubierto y lluvias, viento del suroeste a 20 km/h. Mediterráneo : ¡Qué suerte tenéis! En Barcelona , se anticipan temperaturas de 23/18°C con poco nuboso, sin probabilidad de lluvia (0%), viento del este a 20 km/h. En València , las cifras serán similares: 23/14°C con poco nuboso al 5%, viento noreste a 20 km/h.

: ¡Qué suerte tenéis! En , se anticipan temperaturas de 23/18°C con poco nuboso, sin probabilidad de lluvia (0%), viento del este a 20 km/h. En , las cifras serán similares: 23/14°C con poco nuboso al 5%, viento noreste a 20 km/h. Baleares: Ideal para disfrutar del mar. En Palma, las temperaturas serán de 27/16°C con poco nuboso, sin posibilidad de lluvia (0%), viento del este a 15 km/h.

Humorada del día: Si en Madrid o Sevilla no regresas empapado es porque no has salido. ¡Es mejor llevar chubasquero que sombrero!

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

La inestabilidad continuará presente, aunque asoman algunos claros. Aquí tienes la tabla con las tendencias según la AEMET: chubascos en el norte jueves y viernes, seguido de una estabilización progresiva.

Día Tendencia general Zonas clave con lluvia Temperaturas (aprox. max Madrid) Miércoles 29 abr Lluvias y tormentas centro/norte/sur Madrid, Bilbao, Sevilla (100%) 19°C Jueves 30 abr Nuboso en el norte, claros en sur/centro Norte y sierras este 20-22°C Viernes 1 may Precipitaciones intermitentes Mediterráneo/norte València, Cantábrico 22°C Sábado 2 may Revuelto en el norte, mejor clima en el sur Mitad norte 23°C

Consejos prácticos para no acabar empapado

Si te encuentras en Madrid , Zaragoza o Bilbao : paraguas imprescindible, chaqueta impermeable y evita los charcos.

, o : paraguas imprescindible, chaqueta impermeable y evita los charcos. Para quienes estén en Barcelona o Palma : crema solar será necesaria junto con precaución ante el viento, pero sin excesos.

o : crema solar será necesaria junto con precaución ante el viento, pero sin excesos. Vientos moderados (15-20 km/h) afectarán las costas; si te desplazas en bicicleta, agárrate bien.

Mantente atento a las actualizaciones de la AEMET, porque el tiempo cambia más rápido que la sonrisa de un madrileño bajo la lluvia.