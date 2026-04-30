Pronóstico del Tiempo: Este jueves 30 de abril de 2026, lluvias dispersas en España

Después de las fuertes lluvias del miércoles, el clima en España comienza a estabilizarse este jueves. Sin embargo, el cielo sigue siendo el protagonista, mostrando una nubosidad que varía según la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un día más tranquilo, aunque no completamente despejado, con temperaturas primaverales que se mantienen sin grandes cambios respecto al día anterior.

Lo más relevante es que las precipitaciones se concentrarán en las zonas montañosas durante la tarde.

Los Pirineos, el interior de Murcia, el este de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha son las áreas con aviso amarillo por intensas lluvias hacia el final del día. En el resto del país, la nubosidad será predominante con posibilidad de chubascos dispersos, pero sin la fuerza de días anteriores.

El norte peninsular: lluvia casi asegurada

En el norte, la atmósfera es más húmeda y cargada. Bilbao empezará el día con una máxima de 23°C y mínima de 12°C, presentando intervalos nubosos y escasas lluvias, aunque la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%. El viento soplará del noroeste a 10-12 km/h, creando un ambiente poco agradable. En A Coruña, el panorama es similar: cielo muy nuboso con escasas lluvias, máxima de 18°C y mínima de 14°C, con una probabilidad del 95%.

El País Vasco y Navarra también tendrán precipitaciones, aunque con algunas diferencias. En las zonas montañosas se prevén brumas y nieblas matinales, mientras que en el tercio norte se esperan lluvias intensas, sobre todo en los Pirineos. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados, con vientos suaves que cambiarán a norte por la tarde.

Centro peninsular: nubosidad sin descartar lluvia

Madrid alcanzará una máxima de 21°C y mínima de 11°C, bajo un cielo muy nuboso y viento del sur a 5 km/h. La probabilidad de lluvia es del 45%, lo que indica que podrían producirse algunos momentos de precipitación, aunque no será generalizado. Un panorama más húmedo se presenta en Zaragoza, donde se anticipa una máxima de 26°C y mínima de 13°C con intervalos nubosos y lluvia, siendo la probabilidad del 100%.

En Valladolid, las temperaturas permanecerán estables, rondando los 20°C como máxima y los 8°C como mínima. En Castilla-La Mancha, también habrá intervalos nubosos, con posibles chubascos localmente fuertes por la tarde en su parte oriental.

Sur peninsular: mayor estabilidad

El sur peninsular muestra condiciones más estables. En Sevilla, se espera un día prácticamente sin lluvia, alcanzando una máxima de 23°C y mínima de 12°C. Habrá nubes altas y viento del noroeste a 5 km/h, con una probabilidad de precipitación del 0%. Por su parte, en Ceuta, se pronostican máximas de 20°C y mínimas de 14°C bajo intervalos nubosos, viento del este a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 20%.

En general, Andalucía presentará cielos con intervalos nubosos, así como chubascos localmente intensos por la tarde en su tercio oriental. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 25 grados.

Mediterráneo: nubosidad moderada

La costa mediterránea mantiene una situación más tranquila. En Barcelona, se esperan máximas de 20°C y mínimas de 14°C bajo un cielo nuboso y viento del este a 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 30%. Por otro lado, Valencia ofrece un contraste más seco: alcanzará los 23°C como máxima y los 15°C como mínima con cielo poco nuboso, viento del este a 15 km/h y solo un 5% de probabilidad de lluvia.

En Castellón, hay previsiones para lluvias por la tarde-noche; las temperaturas rondarán entre los 11-14°C. Tanto Galicia como la Comunidad Valenciana tendrán cielos poco nubosos con temperaturas entre los 10 y los 27 grados; no obstante, hay posibilidad de chubascos dispersos en el interior castellonense.

Islas: calima y estabilidad

En Baleares, se anticipan intervalos nubosos y brumas matinales, con temperaturas entre los 12 y los 26°C; habrá viento flojo variable junto a brisas costeras. La calima que ha estado presente estos días continuará afectando al archipiélago.

En cuanto a Canarias, el clima será mayormente poco nuboso, aunque podría haber algunos intervalos evolutivos durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C como mínima hasta alcanzar los 23°C como máxima; predominará un viento suave desde el noreste.

Fenómenos adicionales

Se prevén bancos de niebla matinal que impactarán sobre zonas montañosas del oeste y sudeste peninsular así como al interior gallego. Además, la calima seguirá presente en Baleares, lo que podría reducir la visibilidad en ciertos momentos del día.

Pronóstico para los próximos cuatro días

Día Región Máxima Mínima Condiciones Jueves 30 abril Madrid 21°C 11°C Muy nuboso, posibles chubascos Jueves 30 abril Bilbao 23°C 12°C Lluvia escasa, muy nuboso Viernes 1 mayo Madrid 22°C 10°C Intervalos nubosos, despejado Viernes 1 mayo Bilbao 23°C 10°C Brumas matinales, poco nuboso Sábado 2 mayo Madrid 20°C 9°C Poco nuboso, estable Sábado2 mayo Bilbao 12 °C 9 °C Descenso notable Domingo3 mayo Madrid 18 °C 8 °C Intervalos nubosos Doming0 #3 mayo Bilbao 16 °C 9 °C _Muy_nuboso_conlluvias

Este jueves combina cielos nublados junto a posibilidades muy variables de lluvia según las regiones; las temperaturas primaverales permanecen estables. Los días siguientes apuntan hacia una tendencia más consolidada aunque seguirán existiendo variaciones significativas dependiendo del área geográfica. Para seguir la evolución hora tras hora resulta conveniente consultar las actualizaciones proporcionadas por la propia AEMET.