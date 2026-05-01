Pronóstico del Tiempo: España se alista para un viernes 1 de mayo del 2026 con lluvias en el norte y estabilidad en el sur

El viernes 1 de mayo de 2026 nos trae un espectáculo meteorológico típico de la península: mientras el norte y las Islas Baleares se preparan para una jornada gris y húmeda, el sur y las Islas Canarias gozarán de condiciones secas y soleadas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado 70 avisos que afectan a 16 provincias, principalmente por lluvias y tormentas en áreas específicas.

En Madrid, la capital española experimentará un día de transición, con temperaturas agradables aunque con posibilidad de algunas precipitaciones débiles.

El termómetro alcanzará los 23 grados como máxima y descenderá hasta los 13 grados como mínima, acompañado de intervalos nubosos y viento del sur a 10 km/h.

Aunque la probabilidad de lluvia es baja (15%), no está de más llevar un paraguas por si acaso.

El norte: paraguas imprescindible

La situación cambia drásticamente en el norte peninsular, donde la humedad y las lluvias marcarán la jornada. En Bilbao, se espera que las temperaturas alcancen máximas de 26 grados y mínimas de 13, con cielos muy nublados y lluvias escasas, aunque con una probabilidad del 90% de que caiga agua. El viento soplará del sureste a 10 km/h, creando un ambiente fresco y húmedo.

En A Coruña, las condiciones serán similares: máximas de 18 grados y mínimas de 11, con intervalos nubosos y ligera lluvia. El viento del noroeste a 15 km/h junto a una probabilidad del 95% hacen que el paraguas sea casi obligatorio en la costa gallega.

En el interior del norte, ciudades como Zaragoza también verán un aumento en la nubosidad, alcanzando máximas de 24 grados y mínimas de 14, con lluvias leves y una probabilidad del 95% de precipitación.

La costa mediterránea: viento y nubes

Barcelona vivirá un día con intervalos nubosos y ligeras lluvias, alcanzando máximas de 23 grados y mínimas de 18. Lo más notable será el viento del este a 25 km/h, que podría generar una sensación térmica más fresca e incluso incómoda para pasear.

Las Islas Baleares tendrán un panorama aún más nublado. En Palma, el cielo estará mayormente cubierto con escasas lluvias, con temperaturas entre los 24 grados como máxima y los 14 como mínima, además de una probabilidad del 95% de lluvia. La jornada transcurrirá bajo cielos predominantemente grises con breves episodios de precipitación.

El sur: un oasis de buen tiempo

Mientras el norte lucha contra las lluvias, el sur peninsular disfruta de condiciones estables y secas. En Sevilla, las temperaturas oscilarán entre los 28 grados como máxima y los 13 como mínima, con nubes altas, viento del sur a 10 km/h sin ninguna posibilidad de lluvia. Un día ideal para disfrutar al aire libre.

Ceuta también tendrá cielo poco nuboso, alcanzando máximas de 20 grados y mínimas de 15, sin probabilidad alguna de lluvia.

En Canarias, las condiciones variarán según la isla. En Las Palmas de Gran Canaria, se espera cielo poco nuboso con máximas en torno a los 21 grados y mínimas alrededor de los 17, sin precipitaciones previstas.

Consejos prácticos

Aquellos que transiten por el norte peninsular, así como por Zaragoza , Valencia o Palma , deberían llevar consigo paraguas o impermeables ligeros.

, o , deberían llevar consigo paraguas o impermeables ligeros. En Barcelona , es recomendable tener en cuenta el fuerte viento del este que podría hacer sentir frío.

, es recomendable tener en cuenta el fuerte viento del este que podría hacer sentir frío. En el sur peninsular y en Las Palmas, las condiciones son perfectas para disfrutar actividades al aire libre.

Pronóstico para los próximos cuatro días

Día Máxima Mínima Condiciones Lluvia Viernes 1 mayo 23°C 13°C Intervalos nubosos 15% Sábado 2 mayo 20°C 13°C Nuboso 100% Domingo 3 mayo 19°C 10°C Nuboso 100% Lunes 4 mayo 20°C 10°C Parcialmente nuboso 33%

Este viernes primero mayo nos presenta un ambiente mayormente nublado con posibles lluvias concentradas en ciertas áreas del norte e interior así como en la zona mediterránea-baleares. Por otro lado, el sur peninsular junto a Las Palmas vivirán una jornada predominantemente seca según lo informado por la AEMET para los municipios analizados.