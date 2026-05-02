Pronóstico del Tiempo para este sábado 2 de mayo de 2026

¡Buenos días, amantes del clima! Este sábado 2 de mayo de 2026, un frente atlántico trae consigo lluvias y nubosidad a gran parte de España.

Según la información proporcionada por AEMET y teleceuta.com, el norte y centro de la península se verán bastante afectados, mientras que el sur parece tener un día más tranquilo.

En Madrid, olvídate del sol: cielos cubiertos, lluvia al 100% y vientos del sur soplando a 20 km/h.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y los 19°C, perfectas para acurrucarse en el sofá con una buena película, ¿verdad?

Sin embargo, no todo es desánimo. Las Islas Baleares y Canarias logran esquivar las lluvias con nubes altas o cielos despejados.

Pero si decides salir, asegúrate de consultar el radar: las precipitaciones son intensas en lugares como Bilbao o Coruña. Desde mi experiencia como meteorólogo, te aconsejo que lleves tu chubasquero para evitar cualquier contratiempo.

Panorama por regiones

Aquí tienes un resumen rápido sobre las condiciones en las capitales más importantes, datos verificados por AEMET:

Norte peninsular : Cielos muy nubosos con lluvia persistente. Bilbao : entre 14-22°C, viento en calma, lluvia al 100%. Coruña : variaciones de 12-18°C, viento del norte a 10 km/h, también con lluvia al 100%. ¡Impermeable esencial!

: Cielos muy nubosos con lluvia persistente. : entre 14-22°C, viento en calma, lluvia al 100%. : variaciones de 12-18°C, viento del norte a 10 km/h, también con lluvia al 100%. ¡Impermeable esencial! Centro : Nubarrones por doquier. Madrid : temperaturas entre 15-19°C, viento del sur a 20 km/h y precipitación al 100%. Zaragoza : de 14 a 22°C, viento sureste a 30 km/h, igualmente mojado.

: Nubarrones por doquier. : temperaturas entre 15-19°C, viento del sur a 20 km/h y precipitación al 100%. : de 14 a 22°C, viento sureste a 30 km/h, igualmente mojado. Sur : Algo más placentero. Sevilla : oscilaciones de 15-26°C, lluvia débil al 75%, viento oeste a 10 km/h. Ceuta : entre 17-19°C, viento del este a 5 km/h con un ligero porcentaje de lluvia al 100%.

: Algo más placentero. : oscilaciones de 15-26°C, lluvia débil al 75%, viento oeste a 10 km/h. : entre 17-19°C, viento del este a 5 km/h con un ligero porcentaje de lluvia al 100%. Mediterráneo : Condiciones mixtas. Barcelona : variaciones de temperatura entre 17-22°C, viento del este a 10 km/h con un 50% de posibilidad de lluvia. València : temperaturas similares (17-22°C), sureste a 15 km/h y lluvia escasa al 100%.

: Condiciones mixtas. : variaciones de temperatura entre 17-22°C, viento del este a 10 km/h con un 50% de posibilidad de lluvia. : temperaturas similares (17-22°C), sureste a 15 km/h y lluvia escasa al 100%. Islas: Estabilidad mayor. Las Palmas: entre 18-23°C, viento noreste a 15 km/h y solo un escaso porcentaje de lluvia (5%). En Palma, nubes altas sin precipitaciones.

Y un toque de humor meteorológico: si estás disfrutando en Sevilla, con esos agradables 26°C, ¡no dudes en presumir de playa mientras otros se refugian bajo su paraguas! El tiempo es caprichoso.

Detalles para Madrid

Día : Máxima prevista de 19°C, nubosidad al 86%, probabilidad de lluvia entre el 60% y el 100%, ráfagas que pueden llegar hasta los 32 km/h.

: Máxima prevista de 19°C, nubosidad al 86%, probabilidad de lluvia entre el 60% y el 100%, ráfagas que pueden llegar hasta los 32 km/h. Noche : Descenso a temperaturas entre los 11-15°C, probabilidad de lluvia del 25%, viento a unos agradables 28 km/h.

: Descenso a temperaturas entre los 11-15°C, probabilidad de lluvia del 25%, viento a unos agradables 28 km/h. Índice UV bajo (nivel 3), así que ten la crema solar lista por si acaso.

Tabla del pronóstico para los próximos cuatro días

La tendencia general indica que la inestabilidad continuará; habrá chubascos en el norte y este con una ligera disminución en las temperaturas. Datos proporcionados por AEMET y modelos ECMWF accesibles en eltiempo.es:

Día Madrid Bilbao Sevilla Barcelona Nacional Sáb 2 May De 15 a 19°C, lluvia al 100% De 14 a22°C, lluvia al100% De15 a26°C,75% De17a22°C50% Nuboso con lluvias generalizadas Dom3 May De12a18°C,chubascos De13a20°C,tormetas De14a24°C,nubes De16a21°Cdébiles Inestableen norte/centro Lun4 May De11a17°C,m mejorando De12a19°, lluvias De13a23°, estable De15a20°, claros Descenso térmico Mar5 May De12a19°C,varios De13a21°,aisladas De14a25°,soleado De16a22°,nuboso Apertura oeste

Planifica bien tus actividades: si estás en el norte, lo mejor será quedarte en casa; si estás en el sur, ¡aprovéchalo! No olvides seguir las actualizaciones de la previsión meteorológica ofrecidas por la AEMET para estar siempre informado. ¡Que la suerte te acompañe con el clima!