Pronóstico del Tiempo para este domingo 3 de mayo de 2026

Este domingo 3 de mayo de 2026, España comienza con un tiempo variable: el norte peninsular enfrenta condiciones adversas con lluvias y tormentas persistentes, mientras que el sur y las islas disfrutan de una jornada más apacible bajo nubes grises pero sin precipitaciones.

Si tienes pensado hacer un picnic en Galicia o Asturias, es mejor que guardes la manta; en cambio, Sevilla te espera con temperaturas agradables que rondan los 25 °C.

Vamos a desglosar lo que nos trae el día.

Hoy en España: norte lluvioso, sur templado

El frente atlántico azota la mitad norte con precipitaciones intensas, tormentas e incluso la posibilidad de granizo en zonas del Cantábrico, Pirineos y este peninsular. A Coruña y Ourense amanecen envueltas en nieblas y lluvias desde primeras horas, alcanzando máximas de entre 15 y 18 °C. En Oviedo y Santander, las nieblas matutinas darán paso a chubascos por la tarde, con un tope de 16 °C.

Bajando hacia la meseta, Madrid se presenta cubierto por abundantes nubes, con lluvias ligeras al amanecer que luego darán paso a un día seco. La temperatura máxima se sitúa en 20 °C (aunque algunos informes indican que podría ser de solo 18 °C). En Logroño y Soria, se prevén tormentas durante la tarde, alcanzando los 18 °C. En Aragón, las localidades de Huesca, Zaragoza y Teruel experimentarán lluvia durante todo el día con temperaturas entre 17 y 21 °C.

En la costa este hay buenas noticias: tanto Valencia como Alicante se libran del paraguas, disfrutando de temperaturas que oscilan entre los 20 y 21 °C bajo cielos nublados. Por su parte, Barcelona rondará los 21 °C también nublado, aunque existe la posibilidad de lluvia durante la mañana. En Palma de Mallorca, hay riesgo de chubascos por la tarde.

El sur y las Canarias son el verdadero refugio: tanto en Sevilla como en Córdoba, se alcanzan los 25 °C bajo cielos cubiertos pero sin lluvia. En Málaga, la temperatura será de unos agradables 23 °C. Las islas también presentan un buen panorama; tanto en Las Palmas como en Tenerife, el termómetro marca alrededor de 22 °C bajo un sol brillante. Los vientos serán mayormente suaves, con alisios presentes en Canarias.

Nieblas y brumas : habituales en Galicia, Cantábrico, mesetas y Estrecho.

: habituales en Galicia, Cantábrico, mesetas y Estrecho. Temperaturas : descenso notable en el norte; ligeras subidas en el centro y sur.

: descenso notable en el norte; ligeras subidas en el centro y sur. Humor del día: Si resides en el norte, parece que el tiempo ha decidido abrir un grifo sin control; mientras tanto, quienes están al sur deberían aprovechar antes de que cambie.

Tabla del pronóstico para los próximos cuatro días

Según las tendencias extraídas de diversas fuentes consultadas, la inestabilidad continuará presente con lluvias afectando al norte y este del país, aunque se espera una mejora progresiva. A continuación te ofrecemos un resumen para algunas capitales clave (máx/mín en °C, prob. lluvia % aproximada):

Día Madrid Barcelona Sevilla A Coruña Dom 3 May 20/11, 30% 21/16, 67% 25/16, 0% 15/-, 100% Lun 4 May 22/13, 67% 22/13, 67% 24/15, bajo 15/8, alto Mar 5 May 20/15, 100% 20/15, 100% 23/14, bajo 15/8, alto Mié 6 May 18/13, 67% 18/13, 67% 22/13, bajo 13/8, medio

Datos contrastados muestran que el norte seguirá experimentando inestabilidad mientras que el sur mantendrá condiciones más estables. Consulta AEMET para conocer las previsiones hora a hora.

¿Tienes planes al aire libre? Si estás en el norte no olvides tu impermeable; si estás en el sur prepárate con crema solar por si acaso. ¡Mantente seco!