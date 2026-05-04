Pronóstico del Tiempo para este lunes 4 de mayo de 2026

Este lunes 4 de mayo de 2026, España amanece con un panorama meteorológico cambiante: lluvias y nubosidad predominan en el norte y centro, mientras que en el sur brilla un sol más generoso.

Es como si el clima fuera un amigo caprichoso: te empapa en Bilbao y te deja seco en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta sobre ocho comunidades que están bajo aviso amarillo por chubascos, con posibilidad de granizo en la costa cantábrica.

La inestabilidad se desplaza desde el Cantábrico oriental, trayendo consigo tormentas que afectan al tercio norte del país.

En contraste, el sur goza de cielos más despejados y vientos suaves.

En Madrid, se prevé una temperatura máxima de 19°C y mínima de 10°C, con un 85% de probabilidad de precipitaciones ligeras y viento del SO a 20 km/h. No es el día ideal para un picnic, pero tampoco hay motivo para entrar en pánico.

Resumen por regiones

Las condiciones varían notablemente: mientras el norte se empapa, el sur se mantiene casi seco. Aquí te dejamos los detalles:

Norte peninsular : Cielos cubiertos con lluvias generalizadas. Bilbao (17°C/11°C, viento O 10 km/h, 100% lluvia). Coruña (16°C/10°C, viento O 15 km/h, 100% lluvia).

: Cielos cubiertos con lluvias generalizadas. (17°C/11°C, viento O 10 km/h, 100% lluvia). (16°C/10°C, viento O 15 km/h, 100% lluvia). Centro : Nuboso con lluvias moderadas. Madrid (19°C/10°C, SO 20 km/h, 85%). Zaragoza (24°C/12°C, SE 5 km/h, 100%).

: Nuboso con lluvias moderadas. (19°C/10°C, SO 20 km/h, 85%). (24°C/12°C, SE 5 km/h, 100%). Sur : Intervalos nubosos y estabilidad. Ceuta (20°C/16°C, O 25 km/h, 0% lluvia). Sevilla (26°C/13°C, SO 15 km/h, 10%).

: Intervalos nubosos y estabilidad. (20°C/16°C, O 25 km/h, 0% lluvia). (26°C/13°C, SO 15 km/h, 10%). Mediterráneo : Nubes y lluvias frecuentes. Barcelona (22°C/14°C, O 10 km/h, 100%). València (27°C/14°C, E 15 km/h, 45%).

: Nubes y lluvias frecuentes. (22°C/14°C, O 10 km/h, 100%). (27°C/14°C, E 15 km/h, 45%). Baleares : Muy nuboso con lluvias persistentes. Palma (22°C/15°C, SO 15 km/h, 100%).

: Muy nuboso con lluvias persistentes. (22°C/15°C, SO 15 km/h, 100%). Canarias: Estabilidad total. Las Palmas (23°C/19°C, NE 15 km/h, 0%).

Las temperaturas descienden en la zona cantábrica mientras que suben en la costa mediterránea. En Galicia y el este podrían aparecer algunas nieblas matinales. Viento del sur soplará en Baleares y este.

Consejos prácticos (con un toque de humor)

Norte, centro y Baleares: Paraguas imprescindibles. En Bilbao o Palma , hay un 100% de posibilidad de lluvia, así que mejor no planees celebraciones!

o , hay un 100% de posibilidad de lluvia, así que mejor no planees celebraciones! Sur y Canarias: Aprovecha el día al aire libre pero ten cuidado con el viento en Ceuta .

. Si viajas hoy, consulta siempre a AEMET, ya que hay riesgo de tormentas con granizo en la zona noreste.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Según las tendencias proporcionadas por AEMET y fuentes locales, se espera que la inestabilidad persista en el norte pero mejore gradualmente. A continuación te presentamos una tabla general para España (temperaturas medias aproximadas centradas en máximas/mínimas y posibilidad de lluvia):

Día Norte/Centro Sur/Mediterráneo Baleares/Canarias Precipitación probable Lun 4 may 16-19°C / 10-12°C, lluvias 85-100% 24-27°C / 13-16°C, baja 22-23°C / 15-19°C, alta/nula Alta norte; media centro Mar 5 may 15-20°C / 9-11°C; chubascos 22-26°C /12-15 °C; aislados 20 -23 °C /14–18 °C; moderada Persistente norte; remite sur Mié6may 13–18 °C /8–10 °C; tormentas 23–27 °C /13–16 °C; estable 21–24 °C /15–19 °C; chubascos Alta Pirineo/interior Jue7may 16–21 °C /9–11 °C; nuboso 24–28 °C /14–17 °C; soleado 22–25 °C /16–20 °C; mejoría Baja general

Recuerda que el tiempo puede cambiar rápidamente; es como la risa contagiosa de un meteorólogo.

Consulta aplicaciones para actualizaciones cada hora.