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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 21 GRADOS

Pronóstico del Tiempo: primavera suave y sin sorpresas para este miércoles 6 de mayo de 2026

España disfruta de un miércoles tranquilo con temperaturas templadas y cielos parcialmente nubosos. Madrid registrará máximas de 21 grados sin apenas riesgo de lluvia.

Pronóstico del Tiempo: primavera suave y sin sorpresas para este miércoles 6 de mayo de 2026
Focas. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Este miércoles 6 de mayo se presenta en España con un panorama meteorológico bastante sereno.

Después de unos días de inestabilidad, el país se asienta en una situación de calma que permite gozar de temperaturas propias de una primavera avanzada, alejadas de los extremos que hemos vivido en otras estaciones.

En Madrid, el termómetro marcará una máxima de 21 grados, mientras que la mínima se situará en torno a los 10 grados, ofreciendo un rango térmico muy placentero para esta época del año.

La nubosidad será moderada en la capital, con un 37% de cobertura durante el día que descenderá hasta el 20% por la noche.

Lo más destacable es que la probabilidad de lluvias es prácticamente inexistente, con solo un 1% de posibilidades durante las horas diurnas. Esto significa que puedes dejar el paraguas en casa sin preocupaciones. El viento será suave, con ráfagas que no superarán los 20 kilómetros por hora durante el día, aunque por la noche podrían llegar a los 26 km/h.

Situación en otras ciudades principales

Valencia también disfrutará de un día primaveral agradable, alcanzando máximas de 21 grados y mínimas alrededor de los 12 grados. Las condiciones serán similares a las de Madrid: cielos parcialmente nublados y sin riesgo significativo de lluvia.

En el norte, la situación cambia ligeramente. Galicia y el Cantábrico experimentarán lluvias y chubascos, especialmente durante las horas centrales del día, con tormentas ocasionales. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará del suroeste con intensidad floja a moderada.

En Sevilla, el cielo amanecerá cubierto, alcanzando una máxima de 25 grados y una mínima de 12 grados. Aunque hay poca probabilidad de lluvia por la mañana, esta aumentará a medida que avance el día.

Radiación ultravioleta: cuidado con el sol

Un dato relevante para los madrileños: los rayos ultravioleta alcanzarán un nivel máximo de hasta 9 en la escala de intensidad. Esto indica que el sol puede ser bastante fuerte; así que aunque no llueva, es aconsejable aplicar protección solar si planeas estar al aire libre. No te engañes por las temperaturas agradables; la radiación solar puede ser intensa.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en Madrid

DíaMáximaMínimaCondicionesLluviaViento
Miércoles 6 mayo21°C10°CParcialmente nuboso1%20 km/h
Jueves 7 mayo22°C11°CIntervalos nubosos5%18 km/h
Viernes 8 mayo24°C12°CPoco nuboso2%15 km/h
Sábado 9 mayo20°C9°CMuy nuboso con tormentas35%22 km/h

Qué ponerte hoy

Para este miércoles, la recomendación es clara: opta por ropa primaveral sin necesidad de abrigos pesados. Una chaqueta ligera será suficiente para las primeras horas del día cuando las temperaturas estén alrededor de los 10 grados; sin embargo, al mediodía podrás prescindir fácilmente de ella. Gafas de sol y protector solar son casi imprescindibles dado el nivel elevado de radiación ultravioleta.

Perspectiva para los próximos días

La estabilidad continuará durante los días venideros, con un ligero aumento en las temperaturas programado para jueves y viernes. Sin embargo, el sábado 9 de mayo marcará un cambio significativo: la llegada de un frente traerá más nubes, descenso térmico y posibilidades de tormentas. Las máximas se reducirán hasta los 20 grados y el viento se intensificará. Así que disfruta estos días tranquilos primaverales mientras puedas; porque el fin de semana promete ser más agitado desde el punto vista meteorológico.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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