Pronóstico del Tiempo: España se prepara para un jueves variable con lluvia en el norte y calor en el sur, este jueves 7 de mayo de 2026

Este jueves 7 de mayo nos presenta un panorama meteorológico bastante diferente en la geografía española.

Por un lado, el sur disfruta de temperaturas más cálidas gracias a la llegada de una dorsal subtropical, mientras que en el norte y el este peninsular se registran condiciones más inestables, con lluvias moderadas y nubosidad variable. Es uno de esos días en los que el dicho «cada maestrillo con su librillo» cobra todo su sentido en lo que respecta al tiempo.

La situación general muestra a España en un proceso de transición. Una masa de aire cálido comienza a adueñarse del sur, aunque aún coexisten sistemas nubosos que traen precipitaciones puntuales. Los vientos son generalmente flojos a moderados, aunque en algunas áreas podrían registrarse rachas más intensas.

Situación por regiones principales

Litoral mediterráneo y este peninsular

Barcelona despertará con temperaturas mínimas de 12°C y máximas de 18°C. El cielo presentará intervalos nubosos y existe la posibilidad de chubascos débiles a lo largo del día. Los vientos serán del este, soplando con una intensidad moderada cercana a los 16 km/h.

Zaragoza disfrutará de mejores condiciones climáticas, alcanzando máximas de 22°C y con una probabilidad de lluvia muy baja (apenas un 10%). La nubosidad será del 77%, pero no se esperan precipitaciones significativas.

Sur peninsular: el reino del calor

Sevilla lidera las temperaturas, alcanzando máximas de 24°C y mínimas de 13°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con vientos del suroeste entre 18 y 23 km/h. Sin lluvia a la vista en esta región.

Granada presentará condiciones similares, aunque habrá una mayor probabilidad de tormentas aisladas tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas serán cálidas, pero sin llegar a los niveles sevillanos.

Centro peninsular

Madrid registrará una máxima de 20°C y mínima de 12°C. El cielo estará parcialmente nublado con un riesgo de lluvia del 27%. Los vientos serán débiles provenientes del noreste, alcanzando velocidades de 6 km/h. No es nada espectacular, pero tampoco es un día para despreciar.

Zona norte

En el norte, especialmente en lugares como Bilbao, las condiciones serán más frescas. Las máximas rondarán los 15°C y las mínimas caerán hasta los 8°C. Se prevén chubascos débiles ocasionalmente moderados, con cielo nuboso a muy nuboso. Los vientos variarán, comenzando del sur por la mañana.

Mallorca enfrentará lluvia moderada durante la tarde, acumulando unos 10 mm, con vientos suaves del este a unos 16 km/h. Las temperaturas serán agradables sin grandes extremos.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Región Máxima Mínima Condición Lluvia Viento Jueves 7 Madrid 20°C 12°C Parcialmente nublado 27% NE 6 km/h Jueves 7 Barcelona 18°C 12°C Nublado Moderada E 16 km/h Jueves 7 Sevilla 24°C 13°C Despejado 0% SO 18 km/h Jueves 7 Bilbao 15°C 8°C Muy nublado Débil Variable Viernes 8 Madrid 21°C 11°C Parcialmente nublado 8% SO 11 km/h Viernes 8 Barcelona 19°C 13°C Poco nublado Baja Variable Viernes 8 Sevilla 25°C 13°C Despejado 0% SO 23 km/h Sábado 9 Madrid 18°C 10°C Variable 15% O 12 km/h Sábado 9 Sevilla 21°C 13°C Poco nublado 10% SO 20 km/h Domingo10 Madrid 19 °C 9 °C Parcialmente nublado 20 % NO Domingo10 Sevilla 21 °C 13 °C Poco nublado 5 % SO

Recomendaciones prácticas para la jornada

Si te diriges hacia el norte o la costa mediterránea, no olvides llevar contigo un paraguas o chubasquero. Las precipitaciones pueden sorprenderte, sobre todo en Mallorca y el litoral catalán. En cambio, si tu destino es el sur, puedes dejar el paraguas en casa: Sevilla y sus alrededores lucirán soleados y cálidos.

De cara a los próximos días, parece que habrá una estabilización progresiva, con un aumento generalizado en las temperaturas. Esa dorsal subtropical seguirá ganando terreno, lo que indica que el calor irá incrementándose especialmente a partir del fin de semana. Algunos modelos predicen que las temperaturas podrían superar los30 °Cen zonas interiores y del sur peninsular en breve; así que prepárate para ese cambio.

Los vientos se mantendrán moderados en general; aunque podrían registrarse rachas más fuertes en áreas expuestas, sobre todo en la costa. No es nada preocupante pero es conveniente estar alerta si planeas realizar actividades al aire libre.

En definitiva: hoy nos espera un jueves donde el norte y este disfrutarán de algo de lluvia mientras que el sur se frota las manos ante la llegada del calor esperado. Como siempre sucede en mayo, la variabilidad es la norma en España.