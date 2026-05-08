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Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 18 grados

Pronóstico del Tiempo para este viernes 8 de mayo de 2026

España se enfrenta a un viernes complicado, con lluvias y tormentas en diversas regiones, avisos en nueve comunidades y temperaturas frescas en el interior del país.

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Simio, chimpance, mono. PD
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¡Prepárate para un viernes agitado en el cielo español! Este 8 de mayo de 2026, la inestabilidad atmosférica se adueña de la jornada.

De acuerdo con los informes de AEMET y RTVE, nueve comunidades están bajo aviso por lluvias y tormentas. E

n particular, Comunidad Valenciana y Cataluña han activado la alerta naranja debido a chubascos intensos.

Por su parte, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Murcia están en situación amarilla.

En la capital, se prevén máximas de 18°C, frescas pero con posibilidad de aguaceros por la tarde.

El ambiente será generalizado fresco, aunque las mínimas irán en ligero ascenso.

Las temperaturas máximas en el centro peninsular oscilarán entre los 18 y 19°C.

No te dejes engañar por el sol: chubascos tormentosos afectarán al centro y este del país, con granizadas como las registradas en Villar del Arzobispo, en Valencia. ¡Parece que el cielo quiere refrescar la primavera a su manera!

Situación por regiones clave

  • Centro peninsular (Madrid, Guadalajara, norte de Cuenca): La mañana será tranquila, pero por la tarde llegarán aguaceros y tormentas intensas. Temperaturas: 18°C en Madrid.
  • Mediterráneo (Comunidad Valenciana, Cataluña, sur de Aragón, interior de Murcia): Se esperan lluvias fuertes durante la tarde, desplazándose hacia el mar. La situación es preocupante en Murcia, que está en preemergencia por posibles inundaciones.
  • Noroeste y norte (Galicia, Castilla y León, Euskadi): Habrá chubascos dispersos, con vientos del oeste y un cielo nublado. En Soria, se anticipan 16°C junto a 3.6 mm de lluvia.
  • Sur (Andalucía): Clima más suave, con temperaturas que alcanzarán los 25°C en Sevilla y los 24°C en Málaga, aunque también habrá chubascos en el este. En Murcia, se espera llegar a los 26°C.
  • Cantábrico: Se prevé un día más tranquilo, con temperaturas algo más elevadas.

Los vientos serán moderados del oeste-suroeste, con rachas fuertes en las costas. La humedad se mantendrá alta y la presión baja: ¡un clásico cóctel que siempre trae sorpresas!

Detalles hora a hora en Madrid

HoraTemp.CieloPrecipitación
08:0012°CNubosoBaja
12:0016°CParcialmente nubosoPosible chubasco
16:0018°CCubiertoTormenta probable
20:0015°CNubosoLluvia aislada

Datos verificados de eltiempo.es y RTVE.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

La inestabilidad continuará con lluvias previstas para el norte y este. Las temperaturas se mantendrán estables.

DíaMadridValenciaSevillaGeneral
Vie 8 may18°/10° LluviasTormentas fuertes25°/13° ChubascosAvisos amplios
Sáb 9 may14°/7° Nuboso20°/12° Mejoría21°/13° EstableInestabilidad norte
Dom 10 may15°/7° Chubascos21°/13° Nuboso21°/13° SecoNubosidad este
Lun 11 may16°/7° Variable22°/13° Lluvias débiles22°/13° SoleadoSubida térmica

Fuentes: RTVE, eltiempo.es, AEMET. Si salgas hoy, no olvides llevar contigo un paraguas y una chaqueta ligera. Mañana traeremos más actualizaciones.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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