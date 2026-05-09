Pronóstico del Tiempo en España este sábado 9 de mayo de 2026

¡Buenos días, amantes del clima! Este sábado 9 de mayo de 2026, España despierta con un cielo variable. Según información proporcionada por tiempo3.com y AEMET, se prevén lluvias ligeras que acumularán entre 5 y 7 mm en varias zonas, con temperaturas máximas alrededor de los 17ºC y mínimas que rondarán los 12ºC en general. En Madrid, el termómetro alcanzará los 17ºC, pero no bajes la guardia: vientos de hasta 25 km/h y una nubosidad densa pueden hacer que el día se sienta más fresco. Un café caliente será tu mejor aliado para comenzar.

No es el momento ideal para un picnic, pero tampoco hay motivo para el pánico. Los modelos meteorológicos anticipan precipitaciones intermitentes, sobre todo durante la mañana y la tarde. Hablando en serio, no olvides llevar el paraguas si decides salir, ya que las ráfagas de viento del suroeste podrían sorprenderte.

Evolución por horas en España (media nacional, datos de tiempo3.com)

Aquí tienes una tabla sencilla que muestra cómo se presenta el día. Temperaturas agradables, aunque con lluvia moderada a intervalos.

Hora Temperatura Tiempo Prob. lluvia Viento (km/h) 00:00 12ºC Lluvia moderada 100% 9 06:00 11ºC Nublado 0% 10 12:00 17ºC Lluvia moderada 100% 18 15:00 20ºC (pico) Parcialmente nublado 0% 25 21:00 18ºC Parcialmente nublado 0% 12

En Madrid, la tendencia es similar: máxima de 17ºC, vientos suaves a solo 7 km/h y posibilidad de chubascos (clarin.com). El sol saldrá a las 07:06 y se ocultará a las 21:18. Habrá unas doce horas de luz, aunque las nubes podrían restarle protagonismo.

Por regiones: lo que debes saber

Norte ( Bilbao , Euskadi ): Cielos muy cubiertos con chubascos débiles a moderados (Euskalmet). Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 19ºC, con vientos del oeste que pueden ser intensos. ¡Ten cuidado si te diriges a la costa!

( , ): Cielos muy cubiertos con chubascos débiles a moderados (Euskalmet). Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 19ºC, con vientos del oeste que pueden ser intensos. ¡Ten cuidado si te diriges a la costa! Mediterráneo ( Castelló de la Plana ): Se esperan lluvias por la tarde (con un probabilidad del 80%), con máximas de hasta 19ºC que descenderán a unos frescos 11ºC durante la noche (tiempoyradar.es). Nubosidad variable.

( ): Se esperan lluvias por la tarde (con un probabilidad del 80%), con máximas de hasta 19ºC que descenderán a unos frescos 11ºC durante la noche (tiempoyradar.es). Nubosidad variable. Centro ( Madrid ): Predominarán las nubes y claros con lluvia, alcanzando picos de hasta 18ºC (meteosolana.net). La humedad será alta, lo que dará una sensación fresca.

( ): Predominarán las nubes y claros con lluvia, alcanzando picos de hasta 18ºC (meteosolana.net). La humedad será alta, lo que dará una sensación fresca. Sur (Sevilla, Málaga): Menos lluvias en comparación con otras regiones, pero cielos mayormente cubiertos con tormentas posibles (tutiempo.net). Las temperaturas rondarán los aproximadamente 19ºC, acompañadas por vientos del suroeste.

Para vestirte adecuadamente: sombrilla, gorro y un abrigo ligero son tus mejores opciones. Olvídate del bañador.

Tabla de pronóstico de los próximos cuatro días

Echa un vistazo a este breve panorama basado en datos contrastados de tiempo3.com. La mejora es progresiva, ¡menos mal!

Día Precipitaciones Temp. máx./mín. Tiempo principal Sáb. 9 mayo 5,3 mm 17ºC / 12ºC Ligeras precipitaciones Dom. 10 mayo 3 mm 17ºC /10ºC Ligeras precipitaciones Lun.11 mayo 0,3 mm 22ºC /10ºC Parcialmente nublado Mar.12 mayo 0 mm 22ºC /10ºC Despejado

El frente atlántico se aleja poco a poco y desde el lunes asoma el sol tímidamente. Si tienes planes al aire libre, quizás sea mejor posponerlos un par de días. ¡Mantente seco y disfruta lo que puedas!