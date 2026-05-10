Pronóstico del Tiempo para el 10 de mayo de 2026

¡Buenos días, España! Este 10 de mayo de 2026, el tiempo nos ofrece un panorama diverso: fresco en el centro, más cálido hacia el sur y con nubes persistentes en el norte.

Según los datos de AEMET, así como de medios como Clarin y El Tiempo, hoy predominan los cielos nubosos con algunos claros intermitentes. Además, hay que estar atentos a los chubascos que pueden aparecer en las montañas.

En Madrid, no se prevén altas temperaturas: las máximas rondarán los 15°C y las mínimas caerán hasta los 9°C. Ideal para disfrutar de un café caliente, ¿verdad?

He recopilado información de AEMET, ElTiempo.es, AccuWeather y Meteosat: aquí no hay lugar para invenciones.

El pronóstico del tiempo se presenta estable pero fresco, con suaves vientos del suroeste abarcando gran parte del país. Vamos al grano con lo que realmente necesitas saber.

Situación general en España

Norte y montañas (como los Picos de Europa ): Muy nuboso, con lluvias débiles a moderadas y posibles chubascos, incluso tormentas y algo de granizo. Las temperaturas serán frescas, alcanzando máximas de entre 13-14°C en altitudes medias. Viento del sur moderado con rachas intensas.

(como los ): Muy nuboso, con lluvias débiles a moderadas y posibles chubascos, incluso tormentas y algo de granizo. Las temperaturas serán frescas, alcanzando máximas de entre 13-14°C en altitudes medias. Viento del sur moderado con rachas intensas. Centro ( Madrid ): Predominio de cielos nubosos, que irán despejándose poco a poco. Máximas de 15°C y mínimas de 9°C. Es posible que haya nieblas por la mañana.

( ): Predominio de cielos nubosos, que irán despejándose poco a poco. Máximas de 15°C y mínimas de 9°C. Es posible que haya nieblas por la mañana. Sur ( Sevilla ): Cielos poco nubosos, aunque se prevén algunas lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre 20-22°C como máxima y mínimas entre 12-15°C. Viento del suroeste a unos 15-17 km/h.

( ): Cielos poco nubosos, aunque se prevén algunas lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre 20-22°C como máxima y mínimas entre 12-15°C. Viento del suroeste a unos 15-17 km/h. Este ( Valencia , Ibiza ): Nubosidad variable con chubascos esperados por la tarde. En Ibiza , se esperan máximas de 21°C y mínimas de 15°C; mientras que en Valencia , podrían alcanzar hasta los 23°C.

( , ): Nubosidad variable con chubascos esperados por la tarde. En , se esperan máximas de 21°C y mínimas de 15°C; mientras que en , podrían alcanzar hasta los 23°C. Canarias: Sin datos nuevos disponibles, pero se espera un tiempo estable con algo de nubosidad.

Un toque humorístico sobre el clima: si decides salir a la montaña, no olvides llevar tu impermeable. El tiempo sugiere «no te fíes de mí».

Pronóstico por horas en Madrid (datos verificados)

Hora Temperatura Cielo Precipitación 06:00 10°C Nuboso 0% 12:00 14°C Nuboso 20% 18:00 15°C Poco nuboso 10% 00:00 9°C Parcialmente nuboso 0%

Viento del suroeste a velocidades entre 10-15 km/h. La humedad será alta por la mañana, alcanzando cifras del 80-90%.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Basado en modelos proporcionados por AEMET y WXSIM para la península ibérica (medias aproximadas; el sur más cálido y el norte más húmedo).

Día Máx/Mín (°C) Cielo Precipitación Viento Domingo 10 mayo 15-22 / 9-15 Nuboso a poco nuboso Chubascos norte (50%) Suroeste a 15 km/h Lunes 11 mayo 18-24 / 10-15 Soleado Baja (20%) Variable a unos 10-12 km/h Martes 12 mayo 20-25 / 12-16 Parcialmente nuboso Dispersa (30%) Suroeste a unos 12 km/h Miércoles 13 mayo 19-26 / 11-15 Nuboso por la tarde Posibles chubascos (40%) Sur a unos 15 km/h con rachas

Hoy destaca Sevilla con temperaturas alcanzando los 22°C, mientras que mañana podría llegar a los 24°C. En los Picos de Europa, la cota de nieve se sitúa en torno a los dos mil metros si aparecen esos chubascos.

Consejos prácticos

UV : Nivel medio (5-6), así que si sales hacia el sur, no olvides ponerte crema solar.

: Nivel medio (5-6), así que si sales hacia el sur, no olvides ponerte crema solar. Rutas : Evita las montañas si prefieres no mojarte.

: Evita las montañas si prefieres no mojarte. Luna: Se encuentra en fase creciente menguante al alcanzar el47%, saldrá a las 03:40.

Mañana habrá más sol, pero hoy es mejor que te abriges bien. ¡Disfruta del tiempo sin que te sorprenda!