Pronóstico del Tiempo este lunes 11 de mayo de 2026

¡Buenos días, España! Este lunes 11 de mayo de 2026, una borrasca traviesa situada al oeste de Portugal trae consigo lluvias al norte y centro del país, mientras que el Mediterráneo disfruta de un día soleado.

En Madrid, es mejor que te abrigues: se esperan nubes y un 85% de probabilidad de chubascos, con una temperatura máxima de 18°C.

No estamos ante el mayo idílico que todos deseamos, pero al menos no estamos lidiando con la nieve en la capital… por ahora.

Datos recientes proporcionados por AEMET y medios como RTVE y El Tiempo confirman la inestabilidad en el Cantábrico, junto a precipitaciones débiles en el sur y un clima más estable en Levante. Los vientos del oeste aportan frescura al ambiente, mientras que en las montañas del norte se prevén nevadas por encima de los 1.800 metros.

¿Tienes planes al aire libre? Es recomendable que consultes el pronóstico para tu zona.

Panorama por regiones

El país parece dividirse entre dos realidades: la lluviosa y la soleada. Aquí tienes un resumen claro:

Norte peninsular ( Bilbao , A Coruña ): Lluvias al 100%, máximas entre 19-21°C, mínimas de 8-12°C. Viento del oeste a 15 km/h. Galicia se encuentra en alerta amarilla por tormentas intensas.

( , ): Lluvias al 100%, máximas entre 19-21°C, mínimas de 8-12°C. Viento del oeste a 15 km/h. se encuentra en alerta amarilla por tormentas intensas. Centro ( Madrid , Zaragoza ): Nubes acompañadas de chubascos (85% en Madrid ), máxima de 18°C en la capital y 23°C en Zaragoza . Viento suroeste a 20 km/h. La sensación será fresca durante la mañana.

( , ): Nubes acompañadas de chubascos (85% en ), máxima de 18°C en la capital y 23°C en . Viento suroeste a 20 km/h. La sensación será fresca durante la mañana. Sur ( Sevilla , Ceuta ): Lluvias ligeras (75-90%), máximas entre 21-23°C, mínimas de 11-16°C. Viento entre 15-20 km/h.

( , ): Lluvias ligeras (75-90%), máximas entre 21-23°C, mínimas de 11-16°C. Viento entre 15-20 km/h. Mediterráneo ( Barcelona , València ): Sol radiante con temperaturas entre 24-26°C, sin probabilidad de lluvia. Viento del oeste a 10-20 km/h. ¡El plan alternativo perfecto!

( , ): Sol radiante con temperaturas entre 24-26°C, sin probabilidad de lluvia. Viento del oeste a 10-20 km/h. ¡El plan alternativo perfecto! Baleares ( Palma ): Cielo despejado con una máxima de 24°C, viento a 20 km/h.

( ): Cielo despejado con una máxima de 24°C, viento a 20 km/h. Canarias (Las Palmas): Lluvia constante al 100%, máxima de 23°C, viento este suave.

Ciudad Máx (°C) Mín (°C) Prob. lluvia Viento Madrid 18 9 85% SO 20 km/h Bilbao 21 8 100% O 15 km/h Barcelona 24 16 0% O 10 km/h Sevilla 23 11 90% SO 20 km/h Las Palmas 23 18 100% E 5 km/h

Un toque de humor meteorológico: Si decides salir en Madrid, no olvides tu paraguas… o quizás te sirva como escudo contra ese viento caprichoso.

Próximos cuatro días: tabla de pronóstico

Según lo que indica AEMET, la inestabilidad seguirá presente. Se anticipan chubascos trasladándose hacia el este entre martes y miércoles, con un frío poco habitual para esta época del año. En Canarias, las nubes variarán.

Día Norte/Centro Mediterráneo/Sur Temp. Madrid Notas Lun 11 Lluvias fuertes, tormentas esperadas Nubes leves y sol en Levante 18/9°C Alerta activa en Galicia Mar 12 Chubascos hacia el este, posible granizo Despejado hacia el sureste ~17°C Inestabilidad generalizada en la Península Mié 13 Precipitaciones en el noreste del país Estabilidad generalizada ~16°C Frío inusual para mayo Jue 14 Nubes con lluvias débiles Sol acompañado de vientos ~18°C Mejoría gradual

En zonas montañosas como los Picos de Europa, se esperan lluvias moderadas y una cota de nieve situada en los aproximadamente1.700 metros. Las temperaturas descenderán ligeramente.

¿Brumas matinales? Sí, estarán presentes tanto en la meseta sur como en la zona atlántica. Organiza tu jornada: si estás en el norte, asegúrate de llevar un impermeable; si estás en Levante, no olvides aplicar crema solar. Mañana habrá más actualizaciones sobre el tiempo. ¡Que las condiciones meteorológicas te favorezcan!

(~680 palabras, datos contrastados AEMET/RTVE/El Tiempo, a fecha del10 mayo de2026)